Российскими ABS и ESP оснастят китайские автомобили

Их также получат автомобили АВТОВАЗа.

Антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой курсовой стабилизаци (ESP) разработки отечественного холдинга «Итэлма» смогут комплектоваться автомобили китайского производства. Как сообщили в российской компании, речь идет о тех марках, которые имеют производственные мощности в России.

Необходимость таких разработок возникла после ухода с российского рынка компании Bosch – она была монополистом для российских автозаводов по этой номенклатуре, подчеркнули в «Итэлма. При этом продукция компании уже номинирована на поставки для автомобилей Lada.

Параллельно ведутся работы с другими российскими производителями автомобилей, а также с иностранными компаниями (из иностранных сборок в РФ остались только китайские, прим. ред.), имеющими в России производственные площадки», — рассказал официальный представитель «Итэлма».

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Источник: Газета.ru

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