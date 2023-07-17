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Lada Granta снова комплектуется ABS: известна цена на авто

Антиблокировочную систему получат все модели семейства.

Эксперт объяснил, что изменится с 15 июля в урегулировании убытков по ОСАГО

Как и обещал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, Lada Granta начали сходить с конвейера, оснащенные антиблокировочной системой тормозов (ABS). Она устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta c ABS стартует с отметки 772,5 тыс. рублей.

«Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения», – отмечается в сообщении компании.

При этом не уточняется, какие именно антиблокировочные системы устанавливаются на автомобили. Можно предположить, что они комплектуются ABS производства «Итэлма» – завод был запущен в Костромской области в начале июля этого года.

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Lada Granta остается самым доступным и самым продаваемым автомобилем на рынке России. По результатам первого полугодия 2023 года в РФ продано 98 113 Granta, напомнили в компании.

Источник: АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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