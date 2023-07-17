Lada Granta снова комплектуется ABS: известна цена на авто

Антиблокировочную систему получат все модели семейства.

Как и обещал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, Lada Granta начали сходить с конвейера, оснащенные антиблокировочной системой тормозов (ABS). Она устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta c ABS стартует с отметки 772,5 тыс. рублей.

«Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения», – отмечается в сообщении компании.

При этом не уточняется, какие именно антиблокировочные системы устанавливаются на автомобили. Можно предположить, что они комплектуются ABS производства «Итэлма» – завод был запущен в Костромской области в начале июля этого года.

Lada Granta остается самым доступным и самым продаваемым автомобилем на рынке России. По результатам первого полугодия 2023 года в РФ продано 98 113 Granta, напомнили в компании.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ