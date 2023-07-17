Lada Granta снова комплектуется ABS: известна цена на авто
Как и обещал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, Lada Granta начали сходить с конвейера, оснащенные антиблокировочной системой тормозов (ABS). Она устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta c ABS стартует с отметки 772,5 тыс. рублей.
«Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения», – отмечается в сообщении компании.
При этом не уточняется, какие именно антиблокировочные системы устанавливаются на автомобили. Можно предположить, что они комплектуются ABS производства «Итэлма» – завод был запущен в Костромской области в начале июля этого года.
Lada Granta остается самым доступным и самым продаваемым автомобилем на рынке России. По результатам первого полугодия 2023 года в РФ продано 98 113 Granta, напомнили в компании.
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Источник: АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...