Стало известно, когда чиновники получат Lada Aura

Минфин: автомобили Lada Aura должны появиться в первом квартале 2024 года

Министерство финансов России планирует приобрести пять автомобилей Lada Aura в первом квартале 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что сотрудники Минфина станут первыми, кто пересядет на этот автомобиль. Он сам протестировал машину на Петербургском международном экономическом форуме. Министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль, немного проехался и остался доволен. Силуанов назвал Ауру автомобилем бизнес-класса и сказал, что внутри довольно комфортно.

Он также призвал чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль машин отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.

Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Это автомобиль премиум-класса с удлиненным на 250 мм салоном и интерьером из натуральной кожи российского производства. Седан оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Предварительная стоимость модели – свыше 2 млн рублей.

Название Aura АВТОВАЗ запатентовал еще осенью 2020 года. Оно довольно удачное – созвучно с премиум-брендом Aurus, что указывает на стремление модели к премиальному статусу, но в то же время менее пафосное – что говорит о более демократичной цене.

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Источник: Прайм