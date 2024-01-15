#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В шоурумах дефицит Geely Atlas Pro — рассказываем, когда появится второе поколение
15 января
В шоурумах дефицит Geely Atlas Pro — рассказываем, когда появится второе поколение
В Москве решили поискать Geely Atlas Pro со...
Бесплатные проезд по платным трассам и парковка, отмена налога — кто имеет право
15 января
Бесплатные проезд по платным трассам и парковка, отмена налога — кто имеет право
Эксперт нашла объяснение выросшим на 290%...
Этот надежный внедорожник пока еще можно купить в России — цены
15 января
Этот надежный внедорожник пока еще можно купить в России — цены
В РФ нашли в продаже новые Jeep Wrangler по...

Стало известно, когда чиновники получат Lada Aura

Минфин: автомобили Lada Aura должны появиться в первом квартале 2024 года

Министерство финансов России планирует приобрести пять автомобилей Lada Aura в первом квартале 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что сотрудники Минфина станут первыми, кто пересядет на этот автомобиль. Он сам протестировал машину на Петербургском международном экономическом форуме. Министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль, немного проехался и остался доволен. Силуанов назвал Ауру автомобилем бизнес-класса и сказал, что внутри довольно комфортно.

Он также призвал чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль машин отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

В 2024 году автогиганты вступят в жесткую борьбу за нашего покупателя. Ждем скидок?

Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Это автомобиль премиум-класса с удлиненным на 250 мм салоном и интерьером из натуральной кожи российского производства. Седан оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Предварительная стоимость модели – свыше 2 млн рублей.

Название Aura АВТОВАЗ запатентовал еще осенью 2020 года. Оно довольно удачное – созвучно с премиум-брендом Aurus, что указывает на стремление модели к премиальному статусу, но в то же время менее пафосное – что говорит о более демократичной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Прайм

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 5
15.01.2024
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-35