Aurus будут производить еще в одной стране
В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus. Производить их будут в Дубае, а первой моделью станет седан Senat, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — рассказал он.
Название партнера в ОАЭ Мантуров не назвал. Он обратил внимание, что изначально начало производства было запланировано на 2024 год, но в результате запустилось досрочно.
Глава Минпромторга также отметил, что помимо сборочного производства в Эмиратах откроются автосалоны по продаже автомобилей. В дальнейшем Aurus оттуда будет поставляться в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию.
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Источник: РИА Новости
Фото: Aurus
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