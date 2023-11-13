#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские авто на рынке: спрос растет, цена снижается
Российские авто на рынке: спрос растет, цена снижается
Авито Авто: спрос на наши машины увеличился на...
Aurus будут производить еще в одной стране
Aurus будут производить еще в одной стране
Мантуров: Автомобили бренда Aurus будут...
В Тюмени «серые» импортеры ищут схемы продаж иномарок по адекватным ценам
В Тюмени «серые» импортеры ищут схемы продаж иномарок по адекватным ценам
В регионах России растут цены на новые иномарки...

Aurus будут производить еще в одной стране

Мантуров: Автомобили бренда Aurus будут собираться в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus. Производить их будут в Дубае, а первой моделью станет седан Senat, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — рассказал он.
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

5 причин (не) купить Ладу Весту 2023

Название партнера в ОАЭ Мантуров не назвал. Он обратил внимание, что изначально начало производства было запланировано на 2024 год, но в результате запустилось досрочно.

Глава Минпромторга также отметил, что помимо сборочного производства в Эмиратах откроются автосалоны по продаже автомобилей. В дальнейшем Aurus оттуда будет поставляться в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: Aurus

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0