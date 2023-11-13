Aurus будут производить еще в одной стране

Мантуров: Автомобили бренда Aurus будут собираться в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus. Производить их будут в Дубае, а первой моделью станет седан Senat, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — рассказал он.

Название партнера в ОАЭ Мантуров не назвал. Он обратил внимание, что изначально начало производства было запланировано на 2024 год, но в результате запустилось досрочно.

Глава Минпромторга также отметил, что помимо сборочного производства в Эмиратах откроются автосалоны по продаже автомобилей. В дальнейшем Aurus оттуда будет поставляться в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию.

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Источник: РИА Новости

Фото: Aurus