Газпром решил заняться автопроизводством – покупает Аурус

Газпром решил купить до 40% ООО «Аурус» – эксперт объяснил, зачем

Газпром может купить долю в ООО «Аурус» в размере до 40% акций предприятия. Принципиальное решение об этой сделке принято на уровне правительства. Но совершенно непонятно, зачем Газпрому непрофильный актив. На этот счет уже есть догадки.

Aurus Senat

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Покупать часть Ауруса в расчете на дивиденды от текущего бизнеса? Не тот случай. Просто поддержать Аурус финансами?

Думаю, Газпром хочет поиграть на непрофильном для него поприще — и эта игра может стоить свеч.

В стране нет автомобилей бизнес-класса – размером с седан Toyota Camry. Между Вестой и Аурусом – огромная дыра, которую не закроет даже потенциальная Лада Аура, если ее начнут производить. Китайские машины нашей и не нашей сборки – не в счет. А только на удовлетворение спроса со стороны чиновников ежегодно нужно несколько тысяч таких автомобилей.

Нашей Камри пока нет. Но разработки (мысли) по большим машинам есть – нужно их только реализовать с учетом той компонентной базы, которая уже освоена (и наша база, и покупная тоже).

Очевидно, что разработчиком может выступить НАМИ с его богатым потенциалом, а инвестором (или одним из инвесторов) – Газпром. И в перспективе лет пяти-шести мы вполне можем увидеть бизнес-седаны российской разработки и российского производства.

Выпускать эти автомобили можно или на заводе в Елабуге – вперемежку с автомобилями Аурус, или на одном из простаивающих автозаводов, которых у нас в достатке. Всё будет зависеть от необходимого объема выпуска, который, в свою очередь, будет зависеть от спроса.

Когда в 2021 году запускали завод Аурус в Елабуге, называли потенциальную мощность — 5000 машин в год. Загрузить сборочную площадку в таком объеме одними только Аурусами сложно, а в сочетании с машинами подешевле – вполне подъемно.

Первоначально Aurus на 75% принадлежал НАМИ, остальными 25% владел Соллерс. В 2019 году в число акционеров вошел арабский фонд Tawazun – арабы купили 36% компании за 110 миллионов евро. Доля НАМИ сократилась до 63,5%, а Соллерса — до 0,5%.

Можно смело предположить, что сейчас 40-процентная доля Ауруса может обойтись Газпрому не дешевле 100 миллионов евро. Хотя финальный расклад может сдвигаться в любую сторону.

А вот сколько нужно вложить в разработку перспективных моделей — отдельный вопрос. Но за финансированием вопрос не встанет — это уж точно. Деньги есть. Были бы кадры, комплектующие и время. В автопроме, как известно, быстро не бывает — если, конечно, сразу делать хорошо.

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Фото: Aurus