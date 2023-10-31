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Газпром решил заняться автопроизводством – покупает Аурус
Газпром решил купить до 40% ООО «Аурус» –...

Газпром решил заняться автопроизводством – покупает Аурус

Газпром решил купить до 40% ООО «Аурус» – эксперт объяснил, зачем

Газпром может купить долю в ООО «Аурус» в размере до 40% акций предприятия. Принципиальное решение об этой сделке принято на уровне правительства. Но совершенно непонятно, зачем Газпрому непрофильный актив. На этот счет уже есть догадки.

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Покупать часть Ауруса в расчете на дивиденды от текущего бизнеса? Не тот случай. Просто поддержать Аурус финансами?

Думаю, Газпром хочет поиграть на непрофильном для него поприще — и эта игра может стоить свеч.

В стране нет автомобилей бизнес-класса – размером с седан Toyota Camry. Между Вестой и Аурусом – огромная дыра, которую не закроет даже потенциальная Лада Аура, если ее начнут производить. Китайские машины нашей и не нашей сборки – не в счет. А только на удовлетворение спроса со стороны чиновников ежегодно нужно несколько тысяч таких автомобилей.

Нашей Камри пока нет. Но разработки (мысли) по большим машинам есть – нужно их только реализовать с учетом той компонентной базы, которая уже освоена (и наша база, и покупная тоже).

Очевидно, что разработчиком может выступить НАМИ с его богатым потенциалом, а инвестором (или одним из инвесторов) – Газпром. И в перспективе лет пяти-шести мы вполне можем увидеть бизнес-седаны российской разработки и российского производства.

Выпускать эти автомобили можно или на заводе в Елабуге – вперемежку с автомобилями Аурус, или на одном из простаивающих автозаводов, которых у нас в достатке. Всё будет зависеть от необходимого объема выпуска, который, в свою очередь, будет зависеть от спроса.

Когда в 2021 году запускали завод Аурус в Елабуге, называли потенциальную мощность — 5000 машин в год. Загрузить сборочную площадку в таком объеме одними только Аурусами сложно, а в сочетании с машинами подешевле – вполне подъемно.

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Первоначально Aurus на 75% принадлежал НАМИ, остальными 25% владел Соллерс. В 2019 году в число акционеров вошел арабский фонд Tawazun – арабы купили 36% компании за 110 миллионов евро. Доля НАМИ сократилась до 63,5%, а Соллерса — до 0,5%.

Можно смело предположить, что сейчас 40-процентная доля Ауруса может обойтись Газпрому не дешевле 100 миллионов евро. Хотя финальный расклад может сдвигаться в любую сторону.

А вот сколько нужно вложить в разработку перспективных моделей — отдельный вопрос. Но за финансированием вопрос не встанет — это уж точно. Деньги есть. Были бы кадры, комплектующие и время. В автопроме, как известно, быстро не бывает — если, конечно, сразу делать хорошо.

Фото: Aurus

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За РулемКирилл Панов
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