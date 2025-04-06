В России стартовали продажи новых автомобилей Aurus: известны цены

В РФ начался прием заказов на продукцию Aurus 2025 года по цене от 50 млн рублей

В России стартовали продажи новых автомобилей люксового бренда Aurus 2025 года. Официальные дилеры начали принимать заказы на два ключевых модели: седан Senat и кроссовер Komendant.

Стоимость новых автомобилей Aurus впечатляет. Седан Senat предлагается по цене от 50 685 000 рублей, в то время как кроссовер Komendant обойдется покупателям минимум в 51 490 000 рублей.

Aurus Senat

Сравнительно с прошлым годом, цены на автомобили подросли: седан Senat подорожал на 3,2 миллиона рублей, а кроссовер Komendant – на 1,1 миллиона рублей.

Несмотря на высокий интерес к автомобилям Aurus, тиражи остаются ограниченными. В 2024 году на учет был поставлен всего 121 новый автомобиль Aurus. Некоторые из проданных автомобилей были приобретены для автопарков Федеральной службы охраны и Управления делами президента РФ. Интересно, что цены на бронированные версии Aurus Senat с баллистической защитой класса VR10 остались на уровне 92 миллионов рублей. Кроссоверы Komendant в бронированной версии пока не поступили в свободную продажу, а минивэны Arsenal до сих пор не предлагаются на рынке, так как они производятся только по госзаказам для спецслужб.

Aurus Komendant

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Источник: Автоновости дня