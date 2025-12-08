Ремень вместо цепи ГРМ, + 7 л.с. и всё? Что еще поменяли в Лада Нива Travel

Эксперт Виноградов протестировал Лада Нива Travel с новым мотором

Дайте нам больше мощности! Эти слова можно было услышать почти от любого нивовода. Несмотря на искреннюю любовь к своему автомобилю, нехватку сил ­ощущали все.

Особенно критичной ситуация была с более тяжелой Нивой Travel – с жигулевским мотором она ехала только с попутным ветром. Потому именно Нива Travel первой примерила на себя новый двигатель 1.8. Но прибавка в мощности составила… всего семь лошадок! Ради чего весь сыр-бор?

Модернизация двигателя

Действительно ли двигатель Нивы – новый? И да, и нет. Восьмиклапанного мотора 1.8 мощностью 90 л. с. у Лады действительно не было. Но создан он не на пустом месте.

Блок цилиндров «193‑й» – от шестнадцатиклапанного двигателя Весты. А головка 11182 – от восьмиклапанного мотора 1.6. Всё это – плод долгой эволюции мотора ВАЗ‑2108 середины 80‑х годов.

Вместо цепи привода ГРМ – ремень! И теперь на передней стенке мотора красуется его кожух. Регламент замены – каждые 60 тысяч км.

Цепь тоже была не вечна, да еще и за натяжением нужно было следить. Впрочем, даже если ремень оборвется, катастрофы не случится, поскольку мотор «безвтыковой»: в днищах поршней есть выемки для клапанов.

Меня больше беспокоит другое: что будет при прохождении брода. Не пропустит ли пластиковый кожух воду? В том, что во время купания стоит отключить кондиционер, сомнений нет: компрессор расположен в самом низу.

Унаследовав «182‑ю» головку блока, Нива переняла и сложную регулировку клапанов – подбором высоты толкателей со снятием распредвала. Вряд ли это обрадует автомобилистов.

Вообще, расположение навесных агрегатов любопытно. Из-за начальной «поперечности» двигателя (а в Ниве он расположен продольно) пришлось соорудить отдельную навесную стойку для генератора, насоса гидроусилителя руля и компрессора.

Замена сердца потянула за собой и другие перемены. Передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличился в диаметре и переехал в передний свес. Он больше не служит одновременно опорой для переднего редуктора – последний избавился от ненужной нагрузки.

По левой стороне мотора пришлось установить «башню» с тремя навесными агрегатами.

Чтобы переварить больший крутящий момент, изменили начинку заднего редуктора, применили новые полуоси. Поменялись шестерни пятой передачи.

В подвеске спереди – новые кулаки c отрицательным плечом обкатки и нерегулируемыми подшипниками (наконец-то!), новые пружины и амортизаторы. Иные калибровки задних амортизаторов. А передние тормозные диски увеличены в диаметре, получили вентиляцию и замедляются суппортом с плавающей скобой.

Как едет Лада Нива Travel с новым мотором?

Стоило всё это городить, если добавилось лишь семь сил? Однозначно. Ведь главное – крутящий момент! Новый двигатель выдает больше 150 Н·м, причем тяга равномерно выросла на всех оборотах. Уже на оборотах, близких к холостым, момент достигает 127 Н·м – столько же, сколько старый двигатель выдавал в пике!

И если максимальное ускорение с новым и старым моторами еще можно сравнить – на разгон до 100 км/ч уходит на две секунды меньше – то эластичность, по субъективным ощущениям, стала лучше в несколько раз.

Передний стабилизатор перенесли под бампер. Он стал толще и работает только на скручивание – а раньше нагружался и на изгиб.

Больше не нужно уходить на передачу или две «вниз», чтобы Нива хоть как-то разгонялась. Можно включить пятую на 60 км/ч, и машина будет набирать скорость даже на подъеме. Если раньше желания (да и возможности) гнать больше 100 км/ч особо не было, то теперь всё иначе. Потому заменили шестерни пятой передачи, чтобы они выдерживали высокие обороты при выросшем моменте.

Передние тормозные диски – вентилируемые, диаметром 282 мм. Суппорт – с плавающей скобой, как на Весте. В самой дорогой версии Techno доступны 17‑дюймовые колеса.

На бездорожье Нива всегда была в своей стихии. Но, как вы знаете, порою у нее была не проходимость, а «пролетаемость»: старого мотора даже с понижайкой не хватало для езды внатяг. Теперь же машина может не только лететь (хотя она это всё еще умеет), но и ползти. Поразительно, но на нижнем ряду раздатки Нива даже на четвертой передаче продолжает лезть в крутую горку, пока хватает возможностей шин. Будто едешь на внедорожном круизе!

Оптика Лада Нива Travel

Самая важная новинка во внешности – это светодиодные фары. Доступны они уже со средней версии Life. Именно фары стали основной причиной заметного подорожания.

Диодная оптика при ближнем свете бьет в полтора раза дальше и заметно шире двухламповых галогенок. Заметна разница и при дальнем свете: дальнобойность достигает 230 м. По ощущениям свет и правда стал куда приятнее и эффективнее.

Производит фары тольяттинская компания Лайтинг Солюшенс, расположенная в особой экономической зоне. Причем именно производит: все внутренние компоненты, отливка корпуса и внутренней поверхности, сборка – всё делается в Тольятти.

Оснащение Лада Нива Travel

Тот случай, когда за все изменения надо ставить «пять». Настроение не испортил даже салон, который устарел еще в момент дебюта.

Отдающий дань биодизайну девяностых годов интерьер выглядит пришельцем из прошлого.

Медиасистема EnjoyPro проста, но приятна и понятна. Спасибо за встроенные Яндекс-сервисы. Тканевая обивка всё же приятнее кожзама, характерного для недавнего прошлого.

Нива Travel сохранила себя, приобретя новые черты. Она быстрее, сильнее и тише. Да и расход топлива упал. Подросла только цена, но не сильно.

Обновленная Лада Нива Travel стоит от 1,4 млн рублей за базовое исполнение до 1,7 млн рублей за топовую версию Techno. В среднем подорожание составило от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Ждем этот двигатель на трехдверке!

Сохранив непробиваемость на ухабистой дороге, Нива Travel стала веселее ехать по асфальту.

Новый мотор преобразил Ниву Сколько ждать новый салон?

Лада Нива Travel

Длина / ширина / высота / база 4099 / 1804 / 1690 / 2450 мм

4099 / 1804 / 1690 / 2450 мм Снаряженная / полная масса 1465 / 1835 кг

1465 / 1835 кг Объем багажника 320/650 л

320/650 л Максимальная скорость 140 км/ч

140 км/ч Разгон 0–100 км/ч 16,2 с

16,2 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1800 см³; 66 кВт / 90 л. с. при 5600 об/мин; 153 Н·м при 3500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1800 см³; 66 кВт / 90 л. с. при 5600 об/мин; 153 Н·м при 3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ‑92 / 58 л

АИ‑92 / 58 л Трансмиссия полный привод; М5

