Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

Названы 7 лучших авто с пробегом на рынке РФ и их плюсы и минусы

Автомобиль на ходу

Возраст: не имеет значения

Пробег: любой

Цена: 300 тысяч рублей

ВАЗ‑2114

Длина 4122 мм, клиренс 170 мм, багажник 330 л

ВАЗ-2114 – лидер рынка по числу предложений в пределах 300 тысяч рублей. Пятидверный хэтчбек, продолжатель рода «девятки». Выпускали до 2013 года. В бюджет вписываются даже самые юные – с пробегами 100-150 тысяч км.

Преимущества над Жигулями: передний привод, чуть больше комфорта, чуть меньше усилий по обслуживанию – не надо помнить о регулировке передних ступичных подшипников или червячной пары в рулевом механизме.

Массовые моторы – восьмиклапанные, проще не бывает. По железной части все нормально, основные хлопоты дают сальники, термостат, помпа, катушки зажигания и блок управления. Число ремонтов и ресурс непредсказуемы, однако многие двигатели исправно отслужили 300 тысяч км.

Механическая коробка передач с трудом выдерживает 200 тысяч, но опять-таки проста в ремонте и недорога, если покупать новую.

Чинить чаще всего придется подвеску, электрику (закисают различные контакты), печку и систему выпуска (быстро гниет).

Вердикт

Никаких сюрпризов и самый большой клиренс.

Chevrolet Lacetti (хэтчбек)

Длина 4295 мм, клиренс 145 мм, багажник 275 л

Продавали Лачетти до 2012 года – седан, пятидверный хэтчбек и универсал. Хэтчбек, в среднем, дешевле. Самые свежие машины стоят до миллиона рублей. В 300-350 тысяч рублей укладываются с пробегами 150-250 тысяч км или больше.

Автомат и старший мотор 1.8 за эти деньги возможны, но таких предложений мало. Основная масса – 1.4 (94 л. с.) и 1.6 (109 л. с.) с МКП. Все двигатели без особых проблем, если не считать течей, капризов катушек зажигания и кислородных датчиков. Ресурс – 350-400 тысяч км. Почти столько же живет очень крепкая механическая коробка.

После 150 тысяч км Lacetti начинает скрипеть салоном и досаждать разными мелкими поломками – большей частью, электрики. Подвеска достаточно терпеливая. Коррозия кузова проявляется после 10-12 лет, затем быстро прогрессирует.

Вердикт

Вопиющих недостатков нет.

