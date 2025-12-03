Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.
Что ищем?
- Автомобиль на ходу
- Возраст: не имеет значения
- Пробег: любой
- Цена: 300 тысяч рублей
ВАЗ‑2114
Длина 4122 мм, клиренс 170 мм, багажник 330 л
ВАЗ-2114 – лидер рынка по числу предложений в пределах 300 тысяч рублей. Пятидверный хэтчбек, продолжатель рода «девятки». Выпускали до 2013 года. В бюджет вписываются даже самые юные – с пробегами 100-150 тысяч км.
Преимущества над Жигулями: передний привод, чуть больше комфорта, чуть меньше усилий по обслуживанию – не надо помнить о регулировке передних ступичных подшипников или червячной пары в рулевом механизме.
Массовые моторы – восьмиклапанные, проще не бывает. По железной части все нормально, основные хлопоты дают сальники, термостат, помпа, катушки зажигания и блок управления. Число ремонтов и ресурс непредсказуемы, однако многие двигатели исправно отслужили 300 тысяч км.
Механическая коробка передач с трудом выдерживает 200 тысяч, но опять-таки проста в ремонте и недорога, если покупать новую.
Чинить чаще всего придется подвеску, электрику (закисают различные контакты), печку и систему выпуска (быстро гниет).
Вердикт
Никаких сюрпризов и самый большой клиренс.
Chevrolet Lacetti (хэтчбек)
Длина 4295 мм, клиренс 145 мм, багажник 275 л
Продавали Лачетти до 2012 года – седан, пятидверный хэтчбек и универсал. Хэтчбек, в среднем, дешевле. Самые свежие машины стоят до миллиона рублей. В 300-350 тысяч рублей укладываются с пробегами 150-250 тысяч км или больше.
Автомат и старший мотор 1.8 за эти деньги возможны, но таких предложений мало. Основная масса – 1.4 (94 л. с.) и 1.6 (109 л. с.) с МКП. Все двигатели без особых проблем, если не считать течей, капризов катушек зажигания и кислородных датчиков. Ресурс – 350-400 тысяч км. Почти столько же живет очень крепкая механическая коробка.
После 150 тысяч км Lacetti начинает скрипеть салоном и досаждать разными мелкими поломками – большей частью, электрики. Подвеска достаточно терпеливая. Коррозия кузова проявляется после 10-12 лет, затем быстро прогрессирует.
Вердикт
Вопиющих недостатков нет.
