Надежный автомобиль за полмиллиона — 4 проверенных варианта

Можно ли сегодня купить хороший автомобиль за 500 тысяч рублей? Ведь это вдвое дешевле, чем стоит самая доступная новая Лада Гранта. Да, такие машины есть.

В нашей подборке – четыре варианта: от Форда, Лады, Шкоды и Шевроле. Мы расскажем, на что обратить внимание. И каких модификаций лучше избегать.

Ford Fusion

За полмиллиона рублей можно найти Ford Fusion 2007-2008 годов выпуска. Автомобиль довольно крепкий и надежный. Несмотря на возраст, ухоженных экземпляров на рынке гораздо больше, чем более популярного Фокуса.

Защита от коррозии у Ford Fusion приличная, но возраст берет свое. Стоит проверить нижние кромки дверей и порогов.

Почти все машины на рынке – с бензиновыми атмосферными двигателями Duratec объемом 1,4 (86 л.с.) и 1,6 литра (101 л.с.). Оба агрегата очень надежны и служат более 350 тысяч км.

Двигатели оснащены ремнями ГРМ, которые по регламенту нужно менять каждые 150 тысяч км. Но интервал этот лучше сократить в полтора раза. При обрыве ремня, кстати, клапаны и поршни могут встретиться.

Салон Ford Fusion по меркам класса сделан из неплохих материалов.

Живучестью не отличаются катушки зажигания, а двигатель 1.6 порой запускается только со второй попытки, что практически не лечится – придется смириться.

Среди коробок передач лучше предпочесть механику или четырехступенчатый автомат, сочетающийся с мотором 1.6. С младшим двигателем встречается робот Durashift EST, которого лучше избегать.

Лада Гранта

Отечественная Лада Гранта будет свежее Форда – 2018-2019 годов выпуска. На рынке встречаются машины с совершенно разными типами кузова – седан, хэтчбек и лифтбек, а также универсал. Последний бывает и в версии Кросс.

После рестайлинга ситуация с коррозионной стойкостью Лады Гранты стала намного лучше. Но все же стоит проверить нижние кромки дверей и крышу в районе верхней кромки лобового стекла.

Скорее всего, вам попадется Гранта с восьмиклапанным двигателем 1.6 мощностью 87 л.с. Агрегат получился надежным, но одно слабое место у него есть. Примерно после 60 тысяч км может заклинить водяной насос, что может привести не только к обрыву приводного ремня, но и ремня ГРМ.

Так что после покупки машины лучше поменять насос принудительно. Реже встречаются машины с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. Слабых мест у него нет, а динамика более чем достойная.

После обновления интерьер Лады Гранты стал выглядеть лучше, хотя сами материалы остались дешевыми. Пластик легко царапается и косвенно показывает отношение прежнего владельца к автомобилю.

Также встречаются Гранты с 98-сильным двигателем и четырехступенчатым автоматом. Коробка Jatco надежна, но при условии регулярной (раз в 60 тысяч км) смене жидкости: автомат очень чувствителен к чистоте масла. У механической коробки, которая встречается с первыми двумя двигателями, слабостей нет.

Большим плюсом Гранты остается наличие в магазинах почти всех запасных частей, а также их невысокая стоимость.

Skoda Fabia

За полмиллиона рублей можно найти рестайлинговую Шкоду Фабию второго поколения 2012-2013 годов выпуска. На рынке есть как хэтчбеки, так и универсалы. Последние – чуть дороже.

Кузовные панели Skoda Fabia – с оцинковкой, и сильная коррозия будет свидетельствовать о давнем ДТП.

Чаще всего на рынке попадаются Фабии с атмосферными бензиновыми двигателями 1.4 (86 л.с.) и 1.6 литра (105 л.с.). Самый популярный мотор 1.4 BXW не отличается хорошей динамикой. Но при этом он очень надежен. Нужно только помнить про замену ремня ГРМ каждые 80-90 тысяч км. Также нужно проверить район трубки подогрева отработавших газов. Она часто течет, из-за чего падает уровень антифриза.

При наличии в рассматриваемой к покупке Skoda Fabia климат-контроля обязательно проверьте его работоспособность – нередко клинит приводы заслонок.

Двигатель CFNA (1.6) знаком по Volkswagen Polo Sedan. У него отмечался стук поршневой. Хотя, как показал опыт, на ресурсе это не сказывается. Механическая коробка передач надежна. Шестиступенчатый автомат Aisin также может служить долго, но только при условии регулярной смены жидкости – он очень чувствителен к ее чистоте.

Chevrolet Lacetti

Почти того же возраста, как и Фабия, будет Chevrolet Lacetti. По ассортименту типов кузова Lacetti уступает только Гранте: на рынке есть седаны, хэтчбеки и универсалы.

Краска на кузове Chevrolet Lacetti тонкая, и сколы до металла – обычное явление. Плохо краска держится и на пластиковых элементах.

Львиная доля автомобилей – с бензиновым двигателем F16D3 объемом 1.6 литра (109 л.с.). Агрегат довольно надежный, но болячки есть. Во-первых, у мотора не самая надежная система зажигания, и проблемы с катушками – обычное дело.

Кроме того, ремень ГРМ по регламенту нужно менять каждые 60 тысяч км. Но на деле интервал лучше сократить до 30-40 тысяч км (при обрыве ремня гнет клапаны).

Материалы интерьера Chevrolet Lacetti недорогие и быстро изнашиваются.

Механическая коробка передач надежна, чего не скажешь об избирательном механизме. Уже после 100 тысяч км четкость переключений теряется.

У четырехступенчатого автомата Aisin нужно проверить сальник масляного насоса. Малейшая потеря давления ведет к серьезным последствиям и дорогому ремонту.

Автомобиль за 500 тысяч рублей – выводы

За полмиллиона можно найти вполне рабочий автомобиль. Причем у всех перечисленных вариантов есть одно преимущество: в такси они встречаются намного реже более популярных Volkswagen Polo, Hyundai Solaris или Renault Logan. Тем не менее, не стоит забывать про диагностику и сервисную историю.

