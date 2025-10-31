Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Эксперт Виноградов назвал четыре доступных семейных машины с пробегом

Найти хороший и надежный автомобиль, имея в кармане меньше миллиона рублей, становится все сложнее. Особенно если нужен автомобиль не только для себя, но и для всей семьи.

В нашей подборке описаны четыре варианта подержанных машин за 800 тысяч рублей с разными типами кузова, которые могут еще немало послужить. Мы расскажем, на что обратить внимание и какие у каждой из них недостатки.

Ford C-Max

За 800 тысяч рублей можно присмотреться к компактвэну Ford C-Max первого поколения. Это будет машина 2009-2010 годов выпуска. Скорее всего, вам попадется версия с двухлитровым атмсоферным бензиновым двигателем Duratec HE мощностью 145 л.с.

Краска и металл у Ford C-Max очень хорошего качества. Если автомобиль не попадал в ДТП и не получал некачественный кузовной ремонт, то ждать коррозии не стоит.

В целом это надежный двигатель, но кое-какие недостатки у него есть. Например, после 200 тысяч км, скорее всего, придется менять цепь ГРМ. Также стоит проверить, нет ли провалов тяги на переходных режимах (при разгонах и торможениях). Виной тому обычно оказывается поломка регулирующих заслонок во впускном коллекторе.

У этого двигателя отсутствуют гидрокомпенсаторы, так что необходима периодическая регулировка зазоров клапанов. Еще стоит осмотреть район шкива коленвала – сальник порой начинает течь уже после 150 тысяч км пробега.

Интерьер Ford C-Max собран из добротных материалов и отлично переносит большие пробеги.

Большая часть автомобилей оснащена четырехступенчатым автоматом 4F27E. Это невероятно надежный агрегат. Но стоит проверить состояние задней крышки: из-за пропускающих масло сальников теряется давление и в самом автомате.

Есть также машины с механической коробкой передач МТХ75, у которой слабых мест тоже практически нет, а те, что есть, опять же связаны с состоянием сальников.

Лада Ларгус

Если хочется максимально свежий и как можно более вместительный автомобиль за 800 тысяч рублей, то стоит поискать Ладу Ларгус 2019-2020 годов выпуска. Это еще дорестайлинговые машины, но уже с вазовскими агрегатами, а не реношными. Вопреки общему мнению, это скорее плюс.

Металл Ларгуса достойно держится в наших условиях. Коррозия появляется только на кромках задних дверей, но не раньше, чем через 7-8 лет эксплуатации.

Рекомендуем Что и когда ломается у Nissan Qashqai II

Оба тольяттинских мотора 1.6 (8- или 16-клапанные) довольно надежны, да и сами характеристики у них лучше, чем у двигателей Renault. Это касается как экономичности, так и отдачи.

У восьмиклапанного мотора после покупки лучше принудительно заменить водяной насос с приводным ремнем. Операция недорогая и может избавить от более серьезных проблем в будущем. Бывали случаи, когда насос клинило. При этом может оборваться или проскользнуть ремень ГРМ: как результат – встреча клапанов и поршней и дорогостоящий ремонт.

Качество материалов, эргономика и уровень шума в салоне Лады Ларгус оставляют желать лучшего.

Шестнадцатиклапанный двигатель 21129 от этих проблем избавлен. Неприятностей, кроме необходимости слежки со состоянием сальников, нет. Это же замечание относится и к механической коробке передач JR5. В остальном коробка надежна, но отличается шумностью работы и коротким рядом передач.

Chevrolet Orlando

Минивэн Chevrolet Orlando за эти же деньги будет 2012-2013 годов выпуска. Большая часть автомобилей на рынке оснащены атмосферным бензиновым двигателем 1.8 мощностью 141 л.с.

Металл Chevrolet Orlando стойко сопротивляется коррозии. Первой ржаветь начинает кромка двери багажника.

При осмотре обязательно стоит прислушаться к звуку работы мотора. Если присутствует «дизельное» тарахтение, скорее всего сломались клапаны фазорегулятора. Также стоит принудительно поменять термостат – он редко выдерживает больше 100 тысяч км пробега. На этом же интервале требуется регулировки зазоров в клапанах. Гидрокомпенсаторов у двигателя нет.

На кнопках быстро стираются символы. Не отличается стойкостью обивка руля и сиденья Chevrolet Orlando.

Две трети автомобилей на рынке – с шестиступенчатым автоматом. Джиэмовская гидромеханика 6Т40 в целом прославилась как надежный агрегат, но совершенно не терпящий грязного масла. Соленоиды управления чувствительны к состоянию жидкости. Также у коробки довольно слабая система охлаждения, поэтому активная езда не должна быть постоянной.

Citroen Berlingo

«Каблучок» Citroen Berlingo ха 800 тысяч рублей будет тоже 2012-2013 годов выпуска. Скорее всего вам попадется автомобиль с бензиновым мотором TU5JP4 объемом 1,6 литра. У него есть две версии – мощностью 90 и 109 л.с.

Кузов Citroen Berlingo хорошо защищен от коррозии. В первую очередь нужно пристально осмотреть кромки всех дверей.

Двигатель оказался живучим, но при больших пробегах появляется масложор. Есть машины с разработанным совместно с BMW двигателем 1.6 мощностью 120 л.с. – к нему вопросов уже больше.

У 120-сильного агрегата цепь ГРМ почти гарантированно изнашивается после 150 тысяч км. Кроме того, двигатель страдает частыми течами системы смазки и охлаждения. Все требует тщательной диагностики.

В салоне Citroen Berlingo нужно проверить работу всех кнопок. Попадание влаги в разъемы с последующими глюками – обычное явление.

Практически все Citroen Berlingo на вторичном рынке оснащены пятиступенчатой механикой. В отличие от дизельных модификаций, с бензиновыми моторами коробка служит долго.

Выводы

За 800 тысяч вполне можно найти вместительный автомобиль в хорошем состоянии. При этом он может быть и надежным. Правда, как в случае с Ситроеном, нужно выбирать правильную модификацию.

Что же до остальных трех рассмотренных вариантов, то у них надежны все версии – конечно, при условии бережного отношения. Это касается всех моделей, в том числе и Лады.

Серьезный внедорожник от 1 млн рублей: за что его (не) любят в России – УАЗ Патриот с пробегом: названы его преимущества, недостатки и конкуренты.