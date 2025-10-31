Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке
Найти хороший и надежный автомобиль, имея в кармане меньше миллиона рублей, становится все сложнее. Особенно если нужен автомобиль не только для себя, но и для всей семьи.
В нашей подборке описаны четыре варианта подержанных машин за 800 тысяч рублей с разными типами кузова, которые могут еще немало послужить. Мы расскажем, на что обратить внимание и какие у каждой из них недостатки.
Ford C-Max
За 800 тысяч рублей можно присмотреться к компактвэну Ford C-Max первого поколения. Это будет машина 2009-2010 годов выпуска. Скорее всего, вам попадется версия с двухлитровым атмсоферным бензиновым двигателем Duratec HE мощностью 145 л.с.
В целом это надежный двигатель, но кое-какие недостатки у него есть. Например, после 200 тысяч км, скорее всего, придется менять цепь ГРМ. Также стоит проверить, нет ли провалов тяги на переходных режимах (при разгонах и торможениях). Виной тому обычно оказывается поломка регулирующих заслонок во впускном коллекторе.
У этого двигателя отсутствуют гидрокомпенсаторы, так что необходима периодическая регулировка зазоров клапанов. Еще стоит осмотреть район шкива коленвала – сальник порой начинает течь уже после 150 тысяч км пробега.
Большая часть автомобилей оснащена четырехступенчатым автоматом 4F27E. Это невероятно надежный агрегат. Но стоит проверить состояние задней крышки: из-за пропускающих масло сальников теряется давление и в самом автомате.
Есть также машины с механической коробкой передач МТХ75, у которой слабых мест тоже практически нет, а те, что есть, опять же связаны с состоянием сальников.
Лада Ларгус
Если хочется максимально свежий и как можно более вместительный автомобиль за 800 тысяч рублей, то стоит поискать Ладу Ларгус 2019-2020 годов выпуска. Это еще дорестайлинговые машины, но уже с вазовскими агрегатами, а не реношными. Вопреки общему мнению, это скорее плюс.
Оба тольяттинских мотора 1.6 (8- или 16-клапанные) довольно надежны, да и сами характеристики у них лучше, чем у двигателей Renault. Это касается как экономичности, так и отдачи.
У восьмиклапанного мотора после покупки лучше принудительно заменить водяной насос с приводным ремнем. Операция недорогая и может избавить от более серьезных проблем в будущем. Бывали случаи, когда насос клинило. При этом может оборваться или проскользнуть ремень ГРМ: как результат – встреча клапанов и поршней и дорогостоящий ремонт.
Шестнадцатиклапанный двигатель 21129 от этих проблем избавлен. Неприятностей, кроме необходимости слежки со состоянием сальников, нет. Это же замечание относится и к механической коробке передач JR5. В остальном коробка надежна, но отличается шумностью работы и коротким рядом передач.
Chevrolet Orlando
Минивэн Chevrolet Orlando за эти же деньги будет 2012-2013 годов выпуска. Большая часть автомобилей на рынке оснащены атмосферным бензиновым двигателем 1.8 мощностью 141 л.с.
При осмотре обязательно стоит прислушаться к звуку работы мотора. Если присутствует «дизельное» тарахтение, скорее всего сломались клапаны фазорегулятора. Также стоит принудительно поменять термостат – он редко выдерживает больше 100 тысяч км пробега. На этом же интервале требуется регулировки зазоров в клапанах. Гидрокомпенсаторов у двигателя нет.
Две трети автомобилей на рынке – с шестиступенчатым автоматом. Джиэмовская гидромеханика 6Т40 в целом прославилась как надежный агрегат, но совершенно не терпящий грязного масла. Соленоиды управления чувствительны к состоянию жидкости. Также у коробки довольно слабая система охлаждения, поэтому активная езда не должна быть постоянной.
Citroen Berlingo
«Каблучок» Citroen Berlingo ха 800 тысяч рублей будет тоже 2012-2013 годов выпуска. Скорее всего вам попадется автомобиль с бензиновым мотором TU5JP4 объемом 1,6 литра. У него есть две версии – мощностью 90 и 109 л.с.
Двигатель оказался живучим, но при больших пробегах появляется масложор. Есть машины с разработанным совместно с BMW двигателем 1.6 мощностью 120 л.с. – к нему вопросов уже больше.
У 120-сильного агрегата цепь ГРМ почти гарантированно изнашивается после 150 тысяч км. Кроме того, двигатель страдает частыми течами системы смазки и охлаждения. Все требует тщательной диагностики.
Практически все Citroen Berlingo на вторичном рынке оснащены пятиступенчатой механикой. В отличие от дизельных модификаций, с бензиновыми моторами коробка служит долго.
Выводы
За 800 тысяч вполне можно найти вместительный автомобиль в хорошем состоянии. При этом он может быть и надежным. Правда, как в случае с Ситроеном, нужно выбирать правильную модификацию.
Что же до остальных трех рассмотренных вариантов, то у них надежны все версии – конечно, при условии бережного отношения. Это касается всех моделей, в том числе и Лады.
