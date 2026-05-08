Как «золотой» эталон весом 5 тонн контролирует геометрию Lada Azimut (видео)

Эксперт Хлебушкин показал эталон для контроля геометрии кузова Lada Azimut

На видео – высокоточный калибр для контроля геометрии и сопряжения кузовных деталей нового кроссовера Лада Азимут. И это не просто инструмент, а настоящий эталонный образец кузова.

Калибр создан на основе цифровой 3D-модели с фантастической точностью – до 0,2 мм. Чтобы добиться такой жесткости и неизменности геометрии, эталон изготовили из алюминия. Весит конструкция более пяти тонн.

Но самое интересное скрыто в деталях. Перед нами – идеальный кузов, потому что это шаблон. Стоит такой «учитель» около 80 млн рублей.

Главная задача калибра – проверять соответствие всех элементов кузова, и не только его. С помощью этого эталона специалисты будут устанавливать сиденья, руль, панели и проверять, как все это стыкуется и «сидит» на своих местах.

Это идеальная точка отсчета. С ее помощью контролеры выявляют малейшие отклонения при изготовлении деталей массового автомобиля.