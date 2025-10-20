Что и когда ломается у Nissan Qashqai II
Второе поколение Nissan Qashqai официально продавали у нас с 2014 до 2022 года. На вторичке есть и более молодые машины – скорее всего, с китайского рынка.
Большинство кроссоверов – переднеприводные (69%). Полный привод в российских версиях сочетался только с бензиновым атмосферником 2.0.
Двухлитровый мотор стал самым массовым: им оснащено 82% машин. Из них 95% – с вариатором. Около 12% машин – с бензиновым турбомотором 1.2. Дизельных Кашкаев на вторичке – менее 5%.
Свыше 90% машин оснащены вариаторами (Jatco трех типов), а дизель 1.5 после рестайлинга сочетался с роботом Getrag 7DCT300 (европейская комплектация), у остальных кроссоверов были механические трансмиссии.
Отметку 100 тысяч км к сегодняшнему дню преодолели более половины Кашкаев второго поколения. 200 тысяч км проехали только 6% машин, пробеги 300 тысяч км имеют лишь несколько штук. По большому счету, пока неизвестно, что с машиной происходит после 200 тысяч км. Но на пробегах до этой отметки надежность кроссовера хорошо изучена.
Плюсы и минусы Nissan Qashqai
Из всех возможных достоинств модели владельцы чаще всего отмечают:
- надежность,
- комфорт,
- низкий расход топлива.
Само собой, на сотню владельцев непременно есть один, у которого за год эксплуатации «сломалось всё» и машина посещала дилера двадцать раз. У большинства картина более радужная: до 100 тысяч км «менял только расходники» и кое-что в подвеске.
Топливная экономичность радует далеко не всех: у некоторых владельцев выходит 12-13 л на 100 км, и они полагают, что для двухлитрового мотора это много.
Основные недостатки Кашкая, по мнению владельцев, таковы:
- слабая шумоизоляция (вплоть до «нет совсем»),
- тонкое и слабое лакокрасочное покрытие,
- из-за вариатора недостает динамики при обгонах.
Основные неисправности Nissan Qashqai
Сразу оговоримся, что поломкой не считаем выход чего-нибудь из строя по причине естественного износа в разумные сроки. Так, если на 90 тысячах км сдались амортизаторы, а на 150 тысячах пришлось чинить вариатор – это ситуации штатные и прогнозируемые. А вот всё то, что чинили и меняли по гарантии или при слишком малых пробегах, – поломки.
Проявления коррозии на кузове или на других компонентах также обычно неисправностью не являются. Это свойство конструкции, обусловленное примененными материалами и технологиями.
Топ самых частых поломок Nissan Qashqai второго поколения:
- вентилятор двигателя,
- моторчик печки,
- рулевая рейка,
- вариатор Jatco JF016E (при моторе 2.0, до 100 тысяч км),
- парктроник,
- АКБ (полностью разрядилась на малом пробеге),
- замок задней двери (соскакивает тросик),
- ступичный подшипник (на одном из колес).
Все прочие поломки носят, в общем, несистемный характер. Отметим, что практически нет жалоб по двигателям. Есть отдельные указания на жор масла у бензиновых агрегатов, отказы топливного насоса или термостата, падения компрессии после 150 тысяч км (у мотора 1.2) и преждевременного разрушения нейтрализатора. Все это единичные случаи.
Вывод по надежности Nissan Qashqai
Для своей ценовой группы Qashqai достаточно надежен, и ожидания большинства владельцев он полностью удовлетворил.
Вместе с тем, вариаторы особого доверия не вызывают – динамика слабая, в ремонте дороги (средний ценник стандартной переборки уходит за отметку 200 тысяч рублей). И если речь о покупке подержанного Кашкая с пробегом под 150 тысяч км, это надо держать в уме.
