Что и когда ломается у Nissan Qashqai II

Эксперт Зиновьев перечислил наиболее частые неисправности Nissan Qashqai 2

Второе поколение Nissan Qashqai официально продавали у нас с 2014 до 2022 года. На вторичке есть и более молодые машины – скорее всего, с китайского рынка.

Большинство кроссоверов – переднеприводные (69%). Полный привод в российских версиях сочетался только с бензиновым атмосферником 2.0.

Двухлитровый мотор стал самым массовым: им оснащено 82% машин. Из них 95% – с вариатором. Около 12% машин – с бензиновым турбомотором 1.2. Дизельных Кашкаев на вторичке – менее 5%.

Официальные продажи второго Кашкая у нас начались весной 2014 года. Российская сборка стартовала осенью 2015 года – до этого ввозили машины британской сборки.

Свыше 90% машин оснащены вариаторами (Jatco трех типов), а дизель 1.5 после рестайлинга сочетался с роботом Getrag 7DCT300 (европейская комплектация), у остальных кроссоверов были механические трансмиссии.

Отметку 100 тысяч км к сегодняшнему дню преодолели более половины Кашкаев второго поколения. 200 тысяч км проехали только 6% машин, пробеги 300 тысяч км имеют лишь несколько штук. По большому счету, пока неизвестно, что с машиной происходит после 200 тысяч км. Но на пробегах до этой отметки надежность кроссовера хорошо изучена.

Плюсы и минусы Nissan Qashqai

Из всех возможных достоинств модели владельцы чаще всего отмечают:

надежность,

комфорт,

низкий расход топлива.

Само собой, на сотню владельцев непременно есть один, у которого за год эксплуатации «сломалось всё» и машина посещала дилера двадцать раз. У большинства картина более радужная: до 100 тысяч км «менял только расходники» и кое-что в подвеске.

Топливная экономичность радует далеко не всех: у некоторых владельцев выходит 12-13 л на 100 км, и они полагают, что для двухлитрового мотора это много.

Основные недостатки Кашкая, по мнению владельцев, таковы:

слабая шумоизоляция (вплоть до «нет совсем»),

тонкое и слабое лакокрасочное покрытие,

из-за вариатора недостает динамики при обгонах.

Худший выбор по мотору: турбо 1.2 (115 л.с.) с прямым впрыском. Двигатель отличился угаром масла, слабой цепью ГРМ, скромным ресурсом. Самым жизнестойким выглядит 130-сильный дизель 1.6, но, увы, он работает только в паре с вариатором и только с передним приводом.

Основные неисправности Nissan Qashqai

Сразу оговоримся, что поломкой не считаем выход чего-нибудь из строя по причине естественного износа в разумные сроки. Так, если на 90 тысячах км сдались амортизаторы, а на 150 тысячах пришлось чинить вариатор – это ситуации штатные и прогнозируемые. А вот всё то, что чинили и меняли по гарантии или при слишком малых пробегах, – поломки.

Проявления коррозии на кузове или на других компонентах также обычно неисправностью не являются. Это свойство конструкции, обусловленное примененными материалами и технологиями.

Топ самых частых поломок Nissan Qashqai второго поколения:

вентилятор двигателя,

моторчик печки,

рулевая рейка,

вариатор Jatco JF016E (при моторе 2.0, до 100 тысяч км),

парктроник,

АКБ (полностью разрядилась на малом пробеге),

замок задней двери (соскакивает тросик),

ступичный подшипник (на одном из колес).

Все прочие поломки носят, в общем, несистемный характер. Отметим, что практически нет жалоб по двигателям. Есть отдельные указания на жор масла у бензиновых агрегатов, отказы топливного насоса или термостата, падения компрессии после 150 тысяч км (у мотора 1.2) и преждевременного разрушения нейтрализатора. Все это единичные случаи.

Вывод по надежности Nissan Qashqai

Для своей ценовой группы Qashqai достаточно надежен, и ожидания большинства владельцев он полностью удовлетворил.

Вместе с тем, вариаторы особого доверия не вызывают – динамика слабая, в ремонте дороги (средний ценник стандартной переборки уходит за отметку 200 тысяч рублей). И если речь о покупке подержанного Кашкая с пробегом под 150 тысяч км, это надо держать в уме.

