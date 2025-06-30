Кроссовер с вариатором дешевле миллиона – 5 вариантов к рассмотрению

Эксперт Зиновьев рассказал, чего ждать от CVT к 150 тысячам км пробега

Кроссоверов с вариаторами на вторичке не так уж много – 14% от общего числа машин, которые считаются кроссоверами или внедорожниками. Большинство – сравнительно недорогие и массовые модели.

У дорогих автомобилей наподобие Land Cruiser или Range Rover вариаторов нет. А в ценовой группе «до 2 млн рублей» доля машин с вариаторами уже 19%. Средний их пробег – в районе 140 тысяч км. То есть, на подступах к отметке, на которой половина вариаторов требует переборки либо утилизации.

И цены на автомобили с такими пробегами и вариаторами подчас заманчивые. Два десятка моделей укладываются в 1 млн рублей, и это отнюдь не старые по возрасту машины – выбрасывать их точно рано. Есть ли смысл связываться с ними? Разберемся на конкретных примерах.

1. Москвич 3

Москвич 3. Длина – 4410 мм, клиренс – 170 мм, багажник – 520 л. Привод – только передний. Цена: от 850 тысяч рублей за двухлетки с пробегом 50-100 тысяч км. И они еще на гарантии!

Сразу бросается в глаза, что машин с механической коробкой за эти деньги нет – они дороже и стоят 1,2 млн рублей. Значит, дело именно в вариаторе. И очень похоже, что Москвич 3 с вариатором – неликвид, раз уж за два года теряет половину цены.

А это вариатор Punch VT3S, где буква S указывает на модернизированный вариант коробки, ведущей историю с 2009 года. Компания Punch Powertrain – формально бельгийская, принадлежит китайским владельцам, основное производство расположено в Китае.

У вариаторов Punch неплохая репутация, но сложилась она, в основном, по предыдущему VT2. Поздние версии VT3 изучены не полностью. Хотя известно о них многое, в том числе и то, что теоретически они могут служить 300 тысяч км, а в ремонт нередко приезжают при пробеге еще до 50 тысяч км.

Особенность конструкции – блок фрикционов вместо традиционного гидротрансформатора. В случаях ранних поломок виноват обычно не он, но он может быть в числе изношенных компонентов и потребует замены.

Основная симптоматика – шум и гул при разгоне. Основные виновники – подшипники валов. Похоже, попадаются бракованные.

Нюанс обслуживания VT3 – необходимость периодической калибровки блока фрикционов. Рабочую жидкость рекомендуют менять каждые 30 тысяч км или чаще.

Справедливости ради, на многих Москвичах (и JAC JS4 на базе которого сделан Москвич) VT3 «уехали» за 100 тысяч км, и никаких проблем с ними не возникало.

Комбинация турбомотора и вариатора – это модно и экологично, но не про ресурс. В данном случае двигатель 1.5 особого недоверия не вызывает – впрыск распределенный. Риски же, связанные с вариатором, весьма велики.

2. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai. В 1 млн рублей укладывается первое поколение, в том числе рестайлинг (2010-2013), но пробеги часто 200+ тысяч км. Длина – 4330 мм, клиренс – 200 мм, багажник – 400 л. Привод – передний или полный.

Гидроавтомат возможен только при дизельном двигателе – такое сочетание у нас официально не продавали. Кашкаев с «механикой» на рынке меньше одной трети. Все остальные – с вариатором Jatco JF015E (при моторе 1.6) или Jatco JF011E (при моторе 2.0).

Машин с пробегами до 100 тысяч км очень мало, и стоят они до 2 млн рублей. Из тех, что дешевле миллиона, можно подыскать экземпляр с пробегом в пределах 110-120 тысяч км.

Массовые CVT Jatco у нас изучены досконально, о них сказано всё. Резюмируя сказанное: JF015E и JF011E могут служить 220-270 тысяч км, но в большинстве случаев им это не удается. С «пятнадцатым» вариатором можно рассчитывать на 100-120 тысяч км безотказной работы, автомобиль с «одиннадцатым» вариатором проедет около 150 тысяч км, но даже эти скромные ожидания не всегда оправдываются.

Исходя из этого, стоит как следует подумать, выбирая Qashqai с вариатором и пробегом под 200 тысяч км. Даже если вариатор еще жив, то вряд ли будет радовать долго. Другой разговор, если продавец может документально подтвердить замену или ремонт вариатора на том или ином пробеге.

И помним, что помимо вариаторов у «первого» Кашкая есть другие недостатки: сыпучая ходовая часть, нежная рулевая рейка, а на возрастных машинах часты отказы электрики.