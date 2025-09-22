Стойки, дверь багажника и другие проблемы Hyundai Creta

Названы слабые места кроссоверов Hyundai Creta с пробегом

Hyundai Creta – это типичный бюджетный кроссовер-паркетник. Первое поколение продавали с 2016 по 2021 годы, выпустив на заводе в Санкт-Петербурге 276 тысяч машин. Ежедневно на вторичке предлагается под две тысячи экземпляров.

Creta привлекательна наличием полного привода (32% машин) и понятными агрегатами: никаких роботов, вариаторов и турбомоторов.

Цена на вторичном рынке на Hyundai Creta стартует от 1 млн рублей за машины с огромными пробегами. И уходит за 2,6 млн за свежие экземпляры в богатых комплектациях.

Пятая часть Hyundai Creta преодолела отметку 150 тысяч км пробега, многие «уехали» за 250 тысяч – можно делать выводы о надежности и потенциальной живучести кроссовера.

Живучесть, сразу скажем, убедительная: Creta способна на 300 тысяч км пробега без серьезных ремонтов. Во всяком случае, моторы и трансмиссии столько выдерживают при нормальном к ним отношении. И есть даже вполне живые машины с пробегом более 350 тысяч км.

О надежности мы судим по отзывам владельцев, принимая во внимание, в первую очередь, опыт тех, кто владел машиной не меньше пяти лет.

Но сначала общие впечатления о модели.

Плюсы Hyundai Creta

Удивительное дело: каждый третий отзыв начинается со слов «надежный автомобиль». Или «ничего не ломалось».

Все остальные позитивные качества отмечают в разы реже. В их числе высокий клиренс (официально – 190 мм), комфорт, проходимость, неприхотливость, недорогое обслуживание. Моторы 1.6 многие считают экономичными.

Некоторые хвалят подвеску и ее настройки, приводя даже сравнения с немецким премиумом по ходовым качествам.

И это, в общем, почти полный перечень достоинств. Вместительный просторный салон и богатое оснащение в него не входят. Однако и жалоб на тесноту или недостаток функционала тоже нет. Стало быть, все гармонично, и целевую аудиторию автомобиль устраивает.

К инструментарию сложно придраться: все на своих местах и выглядит солидно. Экран мультимедийной системы по современным меркам маловат, но это машина больше для езды, чем для развлечений.

Минусы Hyundai Creta

Недостатки – типичные для большинства недорогих моделей всех марок и «национальностей». Мягкое и тонкое ЛКП, нежное ветровое стекло, простой пластик салона – все очень легко царапается и затирается. Стекло в версии с обогревом, судя по всему, особенно нежное.

Далее следуют жалобы на недостаточную шумоизоляцию. Тут есть что возразить. Мы замеряли акустический комфорт Креты: среди одноклассников своего времени она оказалась лучшей.

Некоторые упоминают слабый головной свет и маленький багажник или удивляются высокому расходу двухлитрового мотора – в диапазоне 12-15 л на 100 км. Хотя, вообще-то, если все время ездить в будни по городу (или кататься на скорости 140 км/ч по трассам), это нормальный показатель.

Совсем отсутствуют жалобы на мультимедийную систему – она и не сбоит, и работает достаточно быстро. Нареканий к бортовой электронике нет вовсе, по крайней мере, на пробегах до 150 тысяч км. Может, это и хорошо, когда ее мало?

Главные агрегаты Hyundai Creta

Младший мотор 1.6 (123 л.с.) семейства Gamma II c индексом G4FG и старший 2.0 (149 л.с.) семейства Nu с индексом G4NA схожи и по идеологии, и по набору недостатков.

И там, и там присутствуют алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, фазорегуляторы на двух валах, впускной коллектор изменяемой геометрии и цепной привод ГРМ. Оба мотора приемлют бензин АИ-92.

У двухлитрового двигателя есть гидрокомпенсаторы, а для 1.6 завод рекомендует регулировку зазоров клапанов каждые 100 тысяч км. Хотя, как известно, мало кто ее при таких пробегах проводит – нет необходимости. Деньги на эту операцию тратят только тогда, когда постукивание клапанов становится слишком очевидным.

Обоим моторам приписывают массовые задиры цилиндров как результат разрушения каталитического нейтрализатора. Внешне это проявляется повышенным расходом масла. В реальности этим отмечается максимум один мотор из десяти.

Редкое изобилие сочетаний моторов, коробок и приводов. Полный привод и автоматическая трансмиссия есть при обоих моторах. Механическая коробка – только при 1.6, зато при любом типе привода. Самый массовый вариант: 1.6, АКП, 4х2.

Тем не менее, двигатель 2.0 в 2017 году доработали, внедрив дополнительные масляные форсунки – для уменьшения риска перегрева.

К причинам появления задиров можно смело добавить грязное или некачественное масло – менять его лучше не каждые 15 тысяч км, как требует инструкция, а вдвое чаще. И тщательно следить за уровнем – иначе возможен перегрев агрегата.

Известно также, что двигатели Hyundai/Kia плохо переносят нагрузки на холодную, особенно зимой. Прогрев две-три минуты – полезная практика для всех моторов вообще.

Что касается нейтрализатора, на некоторых машинах он приходил в негодность после 80-100 тысяч км пробега, что, похоже, связано с качеством топлива. Одни владельцы его заменяли, как положено, на такой же, а другие ставили на его место нештатный пламегаситель, что запрещено.

На заднем ряду нет ни простора, ни разъемов для зарядки гаджетов. Троим взрослым, возможно, будет тесновато. А сидящему посередине – еще и жестко.

Ну и самое главное: в отзывах владельцев какие-либо претензии к двигателям отсутствуют.

Также нет жалоб ни на автоматы (A6GF1, A6MF1 или A6MF2, в зависимости от типа трансмиссии), ни на механические коробки передач (M6CF1 или M6CF4). Их ресурс оценивают в 250 тысяч км, служат они часто и дольше. Отдельные нарекания есть только к долговечности компонентов сцепления.

Частые поломки Hyundai Creta

Рекомендуем Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Основная проблема Креты – задняя дверь. На многих машинах задние двери перекрашивали или меняли по гарантии. Краска может облезать и под накладкой освещения номерного знака, и на верхней кромке, и где-нибудь еще. Также по гарантии чинили отказавшие замок двери багажника (видимо, портит его затекающая вода) и салонную кнопку открывания.

Список гарантийных обращений, однако, короток, и никакой системы в нем не прослеживается, кроме этой пятой двери, да еще, может быть, бочки глушителя (возможно, связано с некорректной работой нейтрализатора).

У большинства машин с пробегами до 100-120 тысяч км не ломалось ничего, «меняются только расходники».

Список самых часто заменяемых расходников возглавляют стойки стабилизатора. На ровных дорогах они выдерживают 100 тысяч км, на разбитых – по-разному. В общем, замена каждые 20-40 тысяч км не должна удивлять. На дистанции 100 тысяч км в среднем дважды замены требуют тормозные колодки, один раз – диски.

Подвеска терпеливая. Всё доживает минимум до 120-130 тысяч км. Хотя ранние случаи замены подшипников ступиц или задних амортизаторов – не аномалия. Не очень живучи пыльники. Рулевой механизм, судя по всему, на большинстве машин сдается к 150 тысячам км – неплохой показатель.

Все остальное на этом пробеге сводится к разовым отказам чего-нибудь: ЭУР, катушки зажигания, стартера или вентилятора печки.

Багажник не такой уж и маленький: заявлено 402 л, но, по нашим замерам, «под полкой» почти 350 л. Для кроссовера длиной менее 4,3 м – нормально.

Выводы по Hyundai Creta

Hyundai Creta – незамысловатая, но добротная машина. По общей надежности сопоставима с Toyota RAV4. Но две трети RAV4 – с вариаторами, которые часто не доживают до 150 тысяч км. У Креты таких неотвратимых поломок нет.

Как нет и указаний на дефицит и дороговизну запчастей, а также на раннюю коррозию (кроме задней двери).

Покупать Крету ради внедорожных качеств – бессмыслица. Ход подвески невелик. Муфта полного привода не дружит с водой и может умереть после преодоления глубокой лужи. Под нагрузками быстро сдаются шлицы промежуточного вала, подвесной подшипник кардана, пыльники и уплотнители различных систем. А для езды по асфальту и ровным грунтовкам Hyundai Creta – в самый раз.

