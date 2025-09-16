Надежные агрегаты, 7-11 мест, стойкая подвеска — отличный автомобиль из Южной Кореи

Опубликован подробный отчет по неисправностям Kia Carnival III/Sedona

Kia Carnival третьего поколения (2015–2021 годы выпуска) – минивэн длиной 5115 мм. Мест семь, девять или одиннадцать – более распространены семиместные.

Рекомендуем 7 неудобных вопросов при выборе нового или подержанного автомобиля

Привод только передний. Клиренс – 170 мм.

Официально у нас не продавался, машины завезены большей частью в подержанном виде из Южной Кореи, а под названием Kia Sedona – с американского рынка.

При рестайлинге в 2018 году заменили гидроавтомат, обновили и расширили набор электроники.

Kia Carnival

Достоинства

Надежная машина.

Хорошее соотношение цена/размер/качество.

Простор и комфорт.

Объем багажника зависит от количества мест и комплектации. В минимуме – 355 л. Удобство посадки в задних рядах – тоже, ибо бывают сиденья обычные и более комфортные.

Недостатки

Тонкое и мягкое лакокрасочное покрытие.

Моторы

На вторичке 99% машин – с дизелем D4HB 2.2 (202 л. с.). Прекрасно изучен по Sorento/Santa Fe. Чугунный блок (есть ремонтные размеры), система питания Bosch, надежный турбокомпрессор Garrett, есть гидрокомпенсаторы.

Конструкция в целом проста, слабых мест – минимум. В их числе прежде всего демпферный шкив коленвала – после 100 тысяч км разваливается. В эти же сроки нередко трескаются патрубки впускного тракта между турбокомпрессором и интеркулером, иногда и сам интеркулер. Цепь привода ГРМ выдерживает свыше 150 тысяч км, ТНВД и форсунки – около 200 тысяч.

Насос и форсунки нетерпимы к некачественному топливу. Двигатель и турбина – к некачественному маслу. Сажевый фильтр и клапан EGR периодически засоряются. Агрессивная езда вызывает повышенный расход масла – за уровнем надо следить. При нормальном уходе мотор способен на 400–500 тысяч км.

Альтернатива – бензиновый мотор V6 3.3 (280 л. с.). Атмосферный, но с непосредственным впрыском, что усложняет обслуживание. И гидрокомпенсаторов нет. Надежен, ресурс 300 тысяч км, однако неизбежны проблемы с нагаром на впускных клапанах и залеганием колец.

Коробки передач

Шестиступенчатый автомат A6LF3 также известен по Sorento/Santa Fe. Явных слабостей не имеет, если не считать, что пробуксовки убивают шлицы корпуса дифференциала.

Рекомендуем Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Регулярная замена масла (в идеале – каждые 60 тысяч км) оттягивает момент ремонта. В интервале 150–200 тысяч км всё равно требуется переборка – для чистки гидроблока и замены прокладок. Вскрытие покажет, нуждаются ли в замене соленоиды и пакеты фрикционов. Полезно поменять и маслонасос – пониженное давление масла ускоряет кончину многих элементов.

С бензиновым мотором сочетается автомат A6LF2 – конструктивно почти то же самое.

Новый восьмиступенчатый автомат A8LF2 наделен тем же ресурсом 250–300 тысяч км, однако нежелательные процессы в нем протекают быстрее. Гидроблок требует чистки раньше. Он же и основное больное место – ослабевают витые пружины упорных пластин, после чего упоры отлетают, приводя в упадок всё остальное. Проявляется в неадекватном поведении коробки – лучше сразу ехать в сервис. А масло желательно менять каждые 40 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Никаких жалоб на подвеску и рулевой механизм – всё служит не менее 100 тысяч км.

Тормоза «без запаса» и многим кажутся недостаточно эффективными. А машина весит больше двух тонн. Результат: передние колодки служат 20–40 тысяч км, тормозные диски тоже не долгожители.

Панорамный люк однажды начнет заедать или протекать – это может быть связано с электрикой или с банальной коррозией. Ржавчина и грязь после пяти-семи зим могут сказаться и на работе сдвижных боковых дверей.

В системе кондиционирования слабые места – трубки заднего контура и радиатор, который после 80–100 тысяч км может потечь, особенно если его не прочищать снаружи.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Carnival 2.2D

Оптимальный выбор: Carnival 2.2D

За те же деньги: Citroen SpaceTourer, Ford Galaxy, Honda Stepwgn, Hyundai H‑1/Grand Starex

Четыре семейных автомобиля не дороже миллиона рублей – по этой ссылке.