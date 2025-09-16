Надежные агрегаты, 7-11 мест, стойкая подвеска — отличный автомобиль из Южной Кореи
Kia Carnival третьего поколения (2015–2021 годы выпуска) – минивэн длиной 5115 мм. Мест семь, девять или одиннадцать – более распространены семиместные.
Привод только передний. Клиренс – 170 мм.
Официально у нас не продавался, машины завезены большей частью в подержанном виде из Южной Кореи, а под названием Kia Sedona – с американского рынка.
При рестайлинге в 2018 году заменили гидроавтомат, обновили и расширили набор электроники.
Достоинства
- Надежная машина.
- Хорошее соотношение цена/размер/качество.
- Простор и комфорт.
Недостатки
- Тонкое и мягкое лакокрасочное покрытие.
Моторы
На вторичке 99% машин – с дизелем D4HB 2.2 (202 л. с.). Прекрасно изучен по Sorento/Santa Fe. Чугунный блок (есть ремонтные размеры), система питания Bosch, надежный турбокомпрессор Garrett, есть гидрокомпенсаторы.
Конструкция в целом проста, слабых мест – минимум. В их числе прежде всего демпферный шкив коленвала – после 100 тысяч км разваливается. В эти же сроки нередко трескаются патрубки впускного тракта между турбокомпрессором и интеркулером, иногда и сам интеркулер. Цепь привода ГРМ выдерживает свыше 150 тысяч км, ТНВД и форсунки – около 200 тысяч.
Насос и форсунки нетерпимы к некачественному топливу. Двигатель и турбина – к некачественному маслу. Сажевый фильтр и клапан EGR периодически засоряются. Агрессивная езда вызывает повышенный расход масла – за уровнем надо следить. При нормальном уходе мотор способен на 400–500 тысяч км.
Альтернатива – бензиновый мотор V6 3.3 (280 л. с.). Атмосферный, но с непосредственным впрыском, что усложняет обслуживание. И гидрокомпенсаторов нет. Надежен, ресурс 300 тысяч км, однако неизбежны проблемы с нагаром на впускных клапанах и залеганием колец.
Коробки передач
Шестиступенчатый автомат A6LF3 также известен по Sorento/Santa Fe. Явных слабостей не имеет, если не считать, что пробуксовки убивают шлицы корпуса дифференциала.
Регулярная замена масла (в идеале – каждые 60 тысяч км) оттягивает момент ремонта. В интервале 150–200 тысяч км всё равно требуется переборка – для чистки гидроблока и замены прокладок. Вскрытие покажет, нуждаются ли в замене соленоиды и пакеты фрикционов. Полезно поменять и маслонасос – пониженное давление масла ускоряет кончину многих элементов.
С бензиновым мотором сочетается автомат A6LF2 – конструктивно почти то же самое.
Новый восьмиступенчатый автомат A8LF2 наделен тем же ресурсом 250–300 тысяч км, однако нежелательные процессы в нем протекают быстрее. Гидроблок требует чистки раньше. Он же и основное больное место – ослабевают витые пружины упорных пластин, после чего упоры отлетают, приводя в упадок всё остальное. Проявляется в неадекватном поведении коробки – лучше сразу ехать в сервис. А масло желательно менять каждые 40 тысяч км.
Эксплуатационные болячки
- Никаких жалоб на подвеску и рулевой механизм – всё служит не менее 100 тысяч км.
- Тормоза «без запаса» и многим кажутся недостаточно эффективными. А машина весит больше двух тонн. Результат: передние колодки служат 20–40 тысяч км, тормозные диски тоже не долгожители.
- Панорамный люк однажды начнет заедать или протекать – это может быть связано с электрикой или с банальной коррозией. Ржавчина и грязь после пяти-семи зим могут сказаться и на работе сдвижных боковых дверей.
- В системе кондиционирования слабые места – трубки заднего контура и радиатор, который после 80–100 тысяч км может потечь, особенно если его не прочищать снаружи.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Carnival 2.2D
Оптимальный выбор: Carnival 2.2D
За те же деньги: Citroen SpaceTourer, Ford Galaxy, Honda Stepwgn, Hyundai H‑1/Grand Starex
