Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

Эксперт Виноградов порекомендовал просторные автомобили за 1 миллион рублей

Можно ли найти большой и вместительный автомобиль для семьи за один миллион рублей? Чтобы он был еще свежим и оставался надежным?

Такие автомобили на рынке есть, но с некоторыми нюансами. В нашей подборке описаны четыре варианта от Лады, Chevrolet, Nissan и Kia. Мы расскажем, на что обратить внимание при подборе этих машин, и посоветуем, какую модификацию выбрать.

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Chevrolet Orlando

За 1 млн рублей можно найти семиместный минивэн Chevrolet Orlando 2013-2014 годов выпуска. Под капотом практически наверняка будет атмосферный бензиновый двигатель 1.8 мощностью 141 л.с., в паре с механической или автоматической коробкой.

Коррозии в первую очередь подвергается дверь багажника Chevrolet Orlando. С возрастом мутнеют фары.

В целом двигатель получился надежным, но несколько врожденных недостатков у него есть. Это течь теплообменника и не самый большой ресурс фазовращателей. Так же после покупки стоит сразу поменять свечи и катушки зажигания.

Кожа руля Chevrolet Orlando не отличается стойкостью. Так же быстро стираются символы на кнопках.

Механическая коробка не любит длительного движения на пятой передаче. При этом у нее перегреваются подшипники вторичного вала. Шестиступенчатый автомат 6Т45 сначала был капризным, но у более поздних версий проблем уже меньше. Так что при регулярной замене жидкости (раз в 60 тысяч км) коробка будет работать нормально.

Лада Ларгус

За один миллион рублей можно найти относительно свежий Ларгус. Если хочется внедорожную версию Cross, то он будет 2019-2020 годов выпуска. Иногда за эти деньги на рынке предлагают семиместные версии. Можно найти и обычный универсал 2021-2022 года, который уже будет рестайлинговым.

Коррозионная стойкость Лады Ларгус при отсутствии некачественного ремонта после ДТП довольно высокая.

Если все же хочется кросс-версию, то под капотом будет 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. Этот вазовский двигатель не только весело разгоняет большой универсал, но и радует низким расходом топлива.

Простенький интерьер Ларгуса уже после пары лет наполняется «сверчками» из-за жесткого пластика.

Механическая коробка передач надежна, а вот автомата у Ларгуса нет. Ходовая часть очень крепкая и прекрасно выдерживает езду по дорогам любого качества. Приятно, что запасные части к Ларгусу можно найти практически везде. Цены относительно невысокие.

Kia Ceed

Универсал Kia Ceed калининградской сборки будет на несколько лет старше. За эти же деньги можно найти автомобиль второго поколения 2015-2016 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 129 л.с.

Краска Kia Ceed тонкая, и сколы появляются быстро. Лучше затянуть переднюю часть в пленку.

У двигателей серии Gamma есть проблема с задирами в цилиндрах из-за попадающих туда частиц нейтрализатора. Поэтому при осмотре машины стоит проверить состояние цилиндров эндоскопом. Также не отличается ресурсом цепь ГРМ, которая редко выдерживает больше 150-160 тысяч км.

При осмотре стоит проверить работоспособность обогревов в Kia Ceed. Они выходят из строя в первую очередь.

Коробку передач лучше предпочесть автоматическую. Гидромахеника A6GF1 при соблюдении регламента обслуживания зарекомендовала себя как исключительно надежная. У механической коробки почти гарантированно течет сальник первичного вала. Низким ресурсом отличается и выжимной подшипник.

Nissan X-Trail

Самым возрастным в нашей подборке стал кроссовер Nissan X-Trail – за один миллион рублей можно подобрать автомобиль второго поколения последних лет выпуска (2012-2013 годы).

В первую очередь следует осмотреть периметр лобового стекла и нижние кромки дверей Nissan X-Trail – эти места страдают в сильнее всего.

Дизельные версии встречаются редко. Автомобили с двигателем 2.5 мощностью 169 л.с. могут оказаться не по карману. Поэтому, скорее всего, выбирать придется среди X-Trail с базовым двухлитровым мотором (141 л.с.). Двигатель MR20DE надежен. Но у него слабые свечные колодцы, и при легкой перетяжке сразу появляются трещины в резьбе. Также долговечностью не отличается цепь ГРМ.

Обязательно проверьте работу отопителя и замков дверей Nissan X-Trail. Со временем в их работе начинаются сбои.

Ниссаны с механической коробкой редки, но этот агрегат надежен. Вариатор Jatco серии 011 в целом тоже нареканий не вызывает, но только при регулярной замене масла. В противном случае к 150 тысячам км пробега может потребоваться дорогой ремонт. Также на ходу нужно проверить, нет ли вибраций – к 100 тысячам км пробега разбивается крестовина карданного вала.

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Заключение

В целом, каждый из четырех автомобилей надежен. Но слабые места, за исключением Ларгуса, есть у всех. Главное, не стремиться к минимальному возрасту.

Проверить стоит и сервисную историю, так как кроме Ниссана все перечисленные модели могли раньше служить в такси.

Любой из этой четверки может стать хорошим вариантом в качестве семейного автомобиля и прослужить еще немало лет.

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