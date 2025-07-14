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Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

Эксперт Виноградов порекомендовал просторные автомобили за 1 миллион рублей

Можно ли найти большой и вместительный автомобиль для семьи за один миллион рублей? Чтобы он был еще свежим и оставался надежным?

Такие автомобили на рынке есть, но с некоторыми нюансами. В нашей подборке описаны четыре варианта от Лады, Chevrolet, Nissan и Kia. Мы расскажем, на что обратить внимание при подборе этих машин, и посоветуем, какую модификацию выбрать.

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Chevrolet Orlando

За 1 млн рублей можно найти семиместный минивэн Chevrolet Orlando 2013-2014 годов выпуска. Под капотом практически наверняка будет атмосферный бензиновый двигатель 1.8 мощностью 141 л.с., в паре с механической или автоматической коробкой.

Коррозии в первую очередь подвергается дверь багажника Chevrolet Orlando. С возрастом мутнеют фары.
Коррозии в первую очередь подвергается дверь багажника Chevrolet Orlando. С возрастом мутнеют фары.

В целом двигатель получился надежным, но несколько врожденных недостатков у него есть. Это течь теплообменника и не самый большой ресурс фазовращателей. Так же после покупки стоит сразу поменять свечи и катушки зажигания.

Кожа руля Chevrolet Orlando не отличается стойкостью. Так же быстро стираются символы на кнопках.
Кожа руля Chevrolet Orlando не отличается стойкостью. Так же быстро стираются символы на кнопках.

Механическая коробка не любит длительного движения на пятой передаче. При этом у нее перегреваются подшипники вторичного вала. Шестиступенчатый автомат 6Т45 сначала был капризным, но у более поздних версий проблем уже меньше. Так что при регулярной замене жидкости (раз в 60 тысяч км) коробка будет работать нормально.

Лада Ларгус

За один миллион рублей можно найти относительно свежий Ларгус. Если хочется внедорожную версию Cross, то он будет 2019-2020 годов выпуска. Иногда за эти деньги на рынке предлагают семиместные версии. Можно найти и обычный универсал 2021-2022 года, который уже будет рестайлинговым.

Коррозионная стойкость Лады Ларгус при отсутствии некачественного ремонта после ДТП довольно высокая.
Коррозионная стойкость Лады Ларгус при отсутствии некачественного ремонта после ДТП довольно высокая.

Если все же хочется кросс-версию, то под капотом будет 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. Этот вазовский двигатель не только весело разгоняет большой универсал, но и радует низким расходом топлива.

Простенький интерьер Ларгуса уже после пары лет наполняется «сверчками» из-за жесткого пластика.
Простенький интерьер Ларгуса уже после пары лет наполняется «сверчками» из-за жесткого пластика.

Механическая коробка передач надежна, а вот автомата у Ларгуса нет. Ходовая часть очень крепкая и прекрасно выдерживает езду по дорогам любого качества. Приятно, что запасные части к Ларгусу можно найти практически везде. Цены относительно невысокие.

Kia Ceed

Универсал Kia Ceed калининградской сборки будет на несколько лет старше. За эти же деньги можно найти автомобиль второго поколения 2015-2016 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 129 л.с.

Краска Kia Ceed тонкая, и сколы появляются быстро. Лучше затянуть переднюю часть в пленку.
Краска Kia Ceed тонкая, и сколы появляются быстро. Лучше затянуть переднюю часть в пленку.

У двигателей серии Gamma есть проблема с задирами в цилиндрах из-за попадающих туда частиц нейтрализатора. Поэтому при осмотре машины стоит проверить состояние цилиндров эндоскопом. Также не отличается ресурсом цепь ГРМ, которая редко выдерживает больше 150-160 тысяч км.

При осмотре стоит проверить работоспособность обогревов в Kia Ceed. Они выходят из строя в первую очередь.
При осмотре стоит проверить работоспособность обогревов в Kia Ceed. Они выходят из строя в первую очередь.

Коробку передач лучше предпочесть автоматическую. Гидромахеника A6GF1 при соблюдении регламента обслуживания зарекомендовала себя как исключительно надежная. У механической коробки почти гарантированно течет сальник первичного вала. Низким ресурсом отличается и выжимной подшипник.

Nissan X-Trail

Самым возрастным в нашей подборке стал кроссовер Nissan X-Trail – за один миллион рублей можно подобрать автомобиль второго поколения последних лет выпуска (2012-2013 годы).

В первую очередь следует осмотреть периметр лобового стекла и нижние кромки дверей Nissan X-Trail – эти места страдают в сильнее всего.
В первую очередь следует осмотреть периметр лобового стекла и нижние кромки дверей Nissan X-Trail – эти места страдают в сильнее всего.

Дизельные версии встречаются редко. Автомобили с двигателем 2.5 мощностью 169 л.с. могут оказаться не по карману. Поэтому, скорее всего, выбирать придется среди X-Trail с базовым двухлитровым мотором (141 л.с.). Двигатель MR20DE надежен. Но у него слабые свечные колодцы, и при легкой перетяжке сразу появляются трещины в резьбе. Также долговечностью не отличается цепь ГРМ.

Обязательно проверьте работу отопителя и замков дверей Nissan X-Trail. Со временем в их работе начинаются сбои.
Обязательно проверьте работу отопителя и замков дверей Nissan X-Trail. Со временем в их работе начинаются сбои.

Ниссаны с механической коробкой редки, но этот агрегат надежен. Вариатор Jatco серии 011 в целом тоже нареканий не вызывает, но только при регулярной замене масла. В противном случае к 150 тысячам км пробега может потребоваться дорогой ремонт. Также на ходу нужно проверить, нет ли вибраций – к 100 тысячам км пробега разбивается крестовина карданного вала.

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Заключение

В целом, каждый из четырех автомобилей надежен. Но слабые места, за исключением Ларгуса, есть у всех. Главное, не стремиться к минимальному возрасту.

Проверить стоит и сервисную историю, так как кроме Ниссана все перечисленные модели могли раньше служить в такси.

Любой из этой четверки может стать хорошим вариантом в качестве семейного автомобиля и прослужить еще немало лет.

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Виноградов Александр
Фото:компании-производители
Количество просмотров 2
14.07.2025 
Фото:компании-производители
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