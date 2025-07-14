Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта
Можно ли найти большой и вместительный автомобиль для семьи за один миллион рублей? Чтобы он был еще свежим и оставался надежным?
Такие автомобили на рынке есть, но с некоторыми нюансами. В нашей подборке описаны четыре варианта от Лады, Chevrolet, Nissan и Kia. Мы расскажем, на что обратить внимание при подборе этих машин, и посоветуем, какую модификацию выбрать.
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Chevrolet Orlando
За 1 млн рублей можно найти семиместный минивэн Chevrolet Orlando 2013-2014 годов выпуска. Под капотом практически наверняка будет атмосферный бензиновый двигатель 1.8 мощностью 141 л.с., в паре с механической или автоматической коробкой.
В целом двигатель получился надежным, но несколько врожденных недостатков у него есть. Это течь теплообменника и не самый большой ресурс фазовращателей. Так же после покупки стоит сразу поменять свечи и катушки зажигания.
Механическая коробка не любит длительного движения на пятой передаче. При этом у нее перегреваются подшипники вторичного вала. Шестиступенчатый автомат 6Т45 сначала был капризным, но у более поздних версий проблем уже меньше. Так что при регулярной замене жидкости (раз в 60 тысяч км) коробка будет работать нормально.
Лада Ларгус
За один миллион рублей можно найти относительно свежий Ларгус. Если хочется внедорожную версию Cross, то он будет 2019-2020 годов выпуска. Иногда за эти деньги на рынке предлагают семиместные версии. Можно найти и обычный универсал 2021-2022 года, который уже будет рестайлинговым.
Если все же хочется кросс-версию, то под капотом будет 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. Этот вазовский двигатель не только весело разгоняет большой универсал, но и радует низким расходом топлива.
Механическая коробка передач надежна, а вот автомата у Ларгуса нет. Ходовая часть очень крепкая и прекрасно выдерживает езду по дорогам любого качества. Приятно, что запасные части к Ларгусу можно найти практически везде. Цены относительно невысокие.
Kia Ceed
Универсал Kia Ceed калининградской сборки будет на несколько лет старше. За эти же деньги можно найти автомобиль второго поколения 2015-2016 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 129 л.с.
У двигателей серии Gamma есть проблема с задирами в цилиндрах из-за попадающих туда частиц нейтрализатора. Поэтому при осмотре машины стоит проверить состояние цилиндров эндоскопом. Также не отличается ресурсом цепь ГРМ, которая редко выдерживает больше 150-160 тысяч км.
Коробку передач лучше предпочесть автоматическую. Гидромахеника A6GF1 при соблюдении регламента обслуживания зарекомендовала себя как исключительно надежная. У механической коробки почти гарантированно течет сальник первичного вала. Низким ресурсом отличается и выжимной подшипник.
Nissan X-Trail
Самым возрастным в нашей подборке стал кроссовер Nissan X-Trail – за один миллион рублей можно подобрать автомобиль второго поколения последних лет выпуска (2012-2013 годы).
Дизельные версии встречаются редко. Автомобили с двигателем 2.5 мощностью 169 л.с. могут оказаться не по карману. Поэтому, скорее всего, выбирать придется среди X-Trail с базовым двухлитровым мотором (141 л.с.). Двигатель MR20DE надежен. Но у него слабые свечные колодцы, и при легкой перетяжке сразу появляются трещины в резьбе. Также долговечностью не отличается цепь ГРМ.
Ниссаны с механической коробкой редки, но этот агрегат надежен. Вариатор Jatco серии 011 в целом тоже нареканий не вызывает, но только при регулярной замене масла. В противном случае к 150 тысячам км пробега может потребоваться дорогой ремонт. Также на ходу нужно проверить, нет ли вибраций – к 100 тысячам км пробега разбивается крестовина карданного вала.
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Заключение
В целом, каждый из четырех автомобилей надежен. Но слабые места, за исключением Ларгуса, есть у всех. Главное, не стремиться к минимальному возрасту.
Проверить стоит и сервисную историю, так как кроме Ниссана все перечисленные модели могли раньше служить в такси.
Любой из этой четверки может стать хорошим вариантом в качестве семейного автомобиля и прослужить еще немало лет.
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