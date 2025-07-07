Хочется полный привод за миллион? — Есть 4 проверенных варианта

Эксперт Виноградов назвал четыре недорогих полноприводных автомобиля

Имея в кармане миллион рублей, купить полноприводный автомобиль непросто. Но даже с таким бюджетом можно найти неплохой вариант.

В нашей подборке четыре полноприводника с пробегом за один миллион рублей. Есть как уже возрастные экземпляры, так и относительно свежие.

Lada Niva Travel

Конечно, если хочется купить максимально свежий экземпляр, нужно рассматривать Ладу. За миллион можно найти приличную Ниву Travel 2022-2023 годов выпуска.

Хотя коррозионная стойкость свежих Lada Niva Travel выше, чем 10-15 лет назад, обработка днища и порогов не помешает.

Разумеется, выбора двигателя и коробки передач нет. Мотор один – 1.7 мощностью 80 л.с., ведущий свою родословную от Жигулей, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой.

В целом агрегат довольно надежен. Главное, не забывать следить за натяжением цепи ГРМ и зазорами в приводе клапанов. Главный недостаток – это недостаток мощности. Если для трехдверной Нивы мощности двигателя хватает, то более тяжелой и для крупной Niva Travel ее мало.

Качество салона Lada Niva Travel всегда было одним из лучших среди всех отечественных автомобилей.

Коробка передач также не отличается слабостями. Только при частой езде на максимальной скорости может раньше времени износиться муфта включения пятой передачи. Сцепление легко выхаживает 130-140 тысяч км. Но при частых вылазках на бездорожье оно может потребовать замены гораздо раньше.

Renault Duster

За миллион рублей можно найти обновленный Renault Duster первого поколения 2015-2016 годов выпуска. Под капотом встречаются два бензиновых двигателя объемом 1,6 и 2 литра. А также полуторалитровый дизель К9К.

Обязательно проверьте состояние краски на крыше Renault Duster ближе к двери багажника. Там часто появляются трещины.

С точки зрения надежности ко всем трем агрегатам претензий нет. Как нет претензий и к механической коробке, с которой встречается львиная доля автомобилей на вторичном рынке.

Интерьер – слабое место Renault Duster. Материалы дешевые и плохо переносят пробег. Посадка неудобная.

Есть и версии с четырехступенчатым автоматом, но таких автомобилей лучше избегать. Старая французская гидромеханика за долгие годы производства так и не избавилась от проблем с надежностью.

Это низкий ресурс соленоидов управления, которые иногда могут выйти из строя уже после 100 тысяч км. Кроме того, у этой коробки очень несовершенная система охлаждения.

Стоит отметить и несовершенство работы коробки, с которой у автомобилей падает динамика и растет расход топлива.

Ходовая часть Дастера прославилась своей прочностью.

SsangYong Actyon

SsangYong Actyon за миллион рублей будет 2014-2015 годов выпуска. На рынке встречаются как машины с бензиновым двигателем, так и с дизелем. Объем и мощность одинаковая – 2 литра и 150 л.с.

Стоит проверить состояние герметика сварных швов SsangYong Actyon. Из-за недостаточной жесткости кузова при частом оффроуде греметик трескается.

У турбодизеля случались провороты вкладышей из-за постоянной езды на низких оборотах. На ранних экземплярах часто подкидывала проблемы топливная система Delphi.

У бензинового мотора слабых мест меньше. Больше всего проблем доставляет привод ГРМ. Звездочки, натяжитель и сама цепь могут износиться еще до пробега 150 тысяч км. На этом же пробеге может случиться обрыв цепи привода масляного насоса.

Материалы отделки салона SsangYong Actyon не самые стойкие. Кожа на водительском сиденье может потрескаться до 200 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат Aisin TF-81 в целом надежен, но очень чувствителен к чистоте рабочей жидкости, менять которую нужно каждые 60 тысяч км.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 за один миллион рублей будет существенно старше – 2008-2009 годов выпуска. С высокой долей вероятности под капотом окажется двухлитровый атмосферный двигатель 1AZ-FE мощностью 152 л.с.

Краска на кузове Toyota RAV4 довольно тонкая, но коррозионная стойкость неплохая. Вспучивается краска первым делом на нижних кромках дверей.

В целом этот агрегат очень надежен и слабых мест у него почти нет. Только цепь ГРМ практически гарантировано требует замены при пробеге до 200 тысяч км. Часто у этих двигателей плавают обороты холостого хода, что говорит о необходимости чистки форсунок и дросселя.

Также стоит осмотреть двигатель снизу в районе маховика – задний сальник коленвала может потечь после 100 тысяч км.

Стоит прислушаться к работе отопителя Toyota RAV4: не свистит ли моторчик. Часто это лечится смазкой подшипников.

Четырехступенчатый автомат Aisin U140F, который встречается на большей части машин, надежен. При регулярной замене жидкости, каждые 60 тысяч км, он способен пройти больше 400 тысяч км.

Механическая коробка встречается реже. Сцепление выдерживает 180-200 тысяч км. На этом же пробеге могут начаться сложности с переключениями из-за износа механизма.

Выводы

Найти хороший полноприводный автомобиль за один миллион рублей вполне реально. Если хочется автомобиль посвежее, то нужно понимать, что это будет совсем простая модель, такая как Дастер или Нива Тревел.

Возрастной RAV4 тоже будет оставаться надежным, но тут уже следует быть готовым к естественным возрастным проблемам. Ну и про должный уход и обслуживание забывать не стоит.

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