Как выбрать подержанный автомобиль (и не прогадать)

Разбираем пошагово весь процесс проверки автомобиля, который планируем купить — от изучения истории машины до пристального осмотра основных агрегатов и систем.

Пробиваем по базам

Достаточно было ввести госномер нашего редакционного автомобиля, как программа определила VIN и выдала еще кучу информации. Все закладки, которые вы видите — активные.

Много информации о машине можно получить не отходя от компьютера.

Например, с помощью приложения для смартфонов VIN01. Для этого нужно узнать у продавца VIN-номер автомобиля или госномер машины. На примере нашего редакционного Ларгуса могу сказать, что регистрационная информация, начиная с 2013 года, отражена там абсолютно точно. Данные о ДТП начинаются с 2015 года. Кроме того, есть информация о пробеге, полисах ОСАГО и других интересных параметрах.

Перепроверить данные и получить дополнительные сведения можно на официальном сайте ГИБДД, через сервисы по проверке истории автомобиля (Автотека или Автокод), на крупных интернет-площадках по продаже автомобилей. Только там отчеты по машинам — платные. Но за такую информацию стоит заплатить. Тем более что и цена невысокая.

Проверяем документы

Смотрим свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства (электронный ПТС можно проверить тут). Продавец должен быть вписан в ПТС. В противном случае это перекуп.

Если заявлено, что автомобиль имеет прозрачную сервисную историю, то продавец должен предъявить не только заполненную сервисную книжку, но и заказ-наряды на ТО и прочие работы. Также должны быть чеки к этим заказ-нарядам. Причем желательно позвонить в сервис и уточнить, какие работы и когда выполнялись.

Осматриваем кузов

Если все проверки машина выдержала, есть смысл осматривать ее вживую.

Если собрались покупать автомобиль с вариатором Jatco (таких агрегатов на рынке подавляющее большинство), есть смысл освоить очень полезную диагностическую программу CVTz 50. Для диагностики достаточно смартфона и адаптера ELM 327.

Смотреть надо чистый автомобиль, в светлое время суток. Если он заявлен как небитый и некрашеный, то цвет всех кузовных элементов должен быть одинаковым, а зазоры ровными.

Дальше есть смысл проверить автомобиль толщиномером, который надо приобрести или взять в аренду. Толщина лакокрасочного покрытия должна быть 75-140 мкм. И главное, примерно одинаковой по всему кузову.

Толщиномером проверяем каждую наружную панель кузова в нескольких местах.

Находите место со шпаклевкой (толщина покрытия тут будет больше) – поинтересуйтесь у продавца, что случилось с автомобилем. Если вам сказали про небольшие повреждения, то точно нужна углубленная диагностика.

Толстый слой шпаклевки – свидетельство некачественного ремонта. И, самое главное, нужно проверить толщиномером дверные проемы. Там толщина краски может быть чуть меньше, но равномерной. А если на стойках, порогах слой шпаклевки, то это угроза целостности кузова. Такой автомобиль действительно может быть с вваренной четвертью, а то и половиной кузова.

При осмотре особое внимание порогам и стойкам кузова.

На дорогих автомобилях некоторые мастера добиваются окраски с толщиной под заводскую, но это редкий случай. Ведь нужно работать со всей поверхностью кузова, добиваясь близкой толщины слоя грунта, краски и лака.

Все стекла должны быть одного года выпуска. Исключением может быть ветровое стекло, которое часто меняют из-за попадания камней. Например, я не попадал в аварию, но уже дважды менял стекло и нужно менять третий раз. И это – при пробеге 44 000 км.

Дата выпуска стоит и на многих деталях из пластмассы. Это фары, крышка блока предохранителей, корпус воздушного фильтра, радиаторы и другие элементы. Все детали должны иметь год и месяц не позже схода автомобиля с конвейера.

Оцениваем пробег по состоянию салона

В среднем, автомобиль в частных руках проезжает примерно 20 000 км в год. Экземпляр из такси за год может проезжать впятеро больше. Причем изнашиваются не только двигатель и ходовая часть. Даже современный сварной кузов от большого числа циклов нагрузки постепенно теряет прочность и жесткость, при этом не побывав в аварии.

Большой пробег сложно определить только по рулю и педалям. На рули надевают чехлы или меняют их так же, как и накладки педалей.

Сиденья меняют реже. И продавленный профиль водительского кресла указывает на то, что автомобиль много поездил.

Но вернее всего оценивать состояние салона в комплексе. Все детали должны иметь примерно одинаковый износ. Особенно это касается зоны передних и боковых подушек безопасности водителя и пассажира — их накладки и обивку меняют после срабатывания, чтобы скрыть следы аварии.

Верхние подушки (шторки) при срабатывании немного деформируют формованную обивку потолка, а потому надо внимательно осмотреть ее. Ведь не каждый продавец позволит отдирать уплотнители дверей.

Такой руль явно повидал многое. И владелец этого автомобиля, в отличие от таксистов, не стремился скрыть пробег.

Заглядываем под капот

Постарайтесь осмотреть переднюю часть радиатора. Сильно побитая и изъеденная реагентами поверхность говорит о большом пробеге, а новенький радиатор – о недавнем ДТП.

Отмытый до блеска моторный отсек вызывает подозрение, что замывали сильную течь масла. Больше доверия внушает силовой агрегат, покрытый легким слоем сухой пыли.

Не стоит судить о пробеге по тормозным дискам или шинам. Такая проверка действенна для совсем свежих автомобилей (не старше двух лет) и с небольшими пробегами.

Запущенный двигатель должен работать тихо и ровно, а при нажатии педали газа (на нейтрали!) легко набирать обороты. На сбросе газа тоже не должно быть посторонних шумов. Из выхлопной трубы не должно быть большого выброса дыма. И только на непрогретом моторе зимой из трубы может идти пар.

При пробной поездке двигатель должен ровно принимать нагрузку, без подергиваний. Исправные автомат или вариатор работают без рывков, обеспечивая плавный и быстрый разгон.

Очень многое могут рассказать об автомобиле ключи. Кнопки на ключах недорогих автомобилей буквально рвутся при пробеге 100-150 тысяч км. И чехол не поможет. Видно, когда сильно изношено металлическое жало.

Едем на сервис

Сначала к профессионалам, специализирующимся на кузовном ремонте.

Сервис выбираете вы (покупатель), а не продавец. Попросите профессионалов оценить: соответствуют ли слова продавца истине? Совсем небит и не крашен, или чуть крыло поправили, или машина из двух частей собрана. И за такой вердикт стоит заплатить.

Для оценки состояния основных агрегатов и систем важно, чтобы сервис занимался автомобилями выбранной вами марки. Гаражники, как, впрочем, и официалы, дадут худший результат. Первые – из-за некомпетентности, а вторые в основном заточены на формальное описание проблем. Мол, колодки — 50% износа, диски — 40%, и так далее.

Хорошему сервису, специализирующемуся на таких машинах, не нужно ставить задачу проверить всё. А попросить поискать проблемные места и вынести вердикт: стоит ли брать этот автомобиль?

Как минимум, они должны проверить:

ходовую часть

двигатель и АКП (вариатор) диагностическим сканером

компрессию в цилиндрах

состояние стенок цилиндров эндоскопом.

Если дефекты несущественные, можно уточнить, сколько будет стоить устранение неисправностей. А также попросить сервисменов посчитать, во что обойдется замена расходников после покупки. И зарезервируйте эту сумму.

Почему так всего много?

Проверок получилось действительно много. Но это неизбежно, если хотите купить юридически чистый и технически исправный автомобиль. Поэтому не стоит сокращать этот список операций, если планируете ездить на купленной машине долго и беспроблемно. На это стоит потратить время и силы — все-таки приобретаете большую, технически сложную и дорогую вещь.