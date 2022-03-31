Как выбрать подержанный автомобиль (и не прогадать)
Пробиваем по базам
Много информации о машине можно получить не отходя от компьютера.
Например, с помощью приложения для смартфонов VIN01. Для этого нужно узнать у продавца VIN-номер автомобиля или госномер машины. На примере нашего редакционного Ларгуса могу сказать, что регистрационная информация, начиная с 2013 года, отражена там абсолютно точно. Данные о ДТП начинаются с 2015 года. Кроме того, есть информация о пробеге, полисах ОСАГО и других интересных параметрах.
Перепроверить данные и получить дополнительные сведения можно на официальном сайте ГИБДД, через сервисы по проверке истории автомобиля (Автотека или Автокод), на крупных интернет-площадках по продаже автомобилей. Только там отчеты по машинам — платные. Но за такую информацию стоит заплатить. Тем более что и цена невысокая.
Проверяем документы
Смотрим свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства (электронный ПТС можно проверить тут). Продавец должен быть вписан в ПТС. В противном случае это перекуп.
Если заявлено, что автомобиль имеет прозрачную сервисную историю, то продавец должен предъявить не только заполненную сервисную книжку, но и заказ-наряды на ТО и прочие работы. Также должны быть чеки к этим заказ-нарядам. Причем желательно позвонить в сервис и уточнить, какие работы и когда выполнялись.
Осматриваем кузов
Если все проверки машина выдержала, есть смысл осматривать ее вживую.
Смотреть надо чистый автомобиль, в светлое время суток. Если он заявлен как небитый и некрашеный, то цвет всех кузовных элементов должен быть одинаковым, а зазоры ровными.
Дальше есть смысл проверить автомобиль толщиномером, который надо приобрести или взять в аренду. Толщина лакокрасочного покрытия должна быть 75-140 мкм. И главное, примерно одинаковой по всему кузову.
Находите место со шпаклевкой (толщина покрытия тут будет больше) – поинтересуйтесь у продавца, что случилось с автомобилем. Если вам сказали про небольшие повреждения, то точно нужна углубленная диагностика.
Толстый слой шпаклевки – свидетельство некачественного ремонта. И, самое главное, нужно проверить толщиномером дверные проемы. Там толщина краски может быть чуть меньше, но равномерной. А если на стойках, порогах слой шпаклевки, то это угроза целостности кузова. Такой автомобиль действительно может быть с вваренной четвертью, а то и половиной кузова.
На дорогих автомобилях некоторые мастера добиваются окраски с толщиной под заводскую, но это редкий случай. Ведь нужно работать со всей поверхностью кузова, добиваясь близкой толщины слоя грунта, краски и лака.
Все стекла должны быть одного года выпуска. Исключением может быть ветровое стекло, которое часто меняют из-за попадания камней. Например, я не попадал в аварию, но уже дважды менял стекло и нужно менять третий раз. И это – при пробеге 44 000 км.
Дата выпуска стоит и на многих деталях из пластмассы. Это фары, крышка блока предохранителей, корпус воздушного фильтра, радиаторы и другие элементы. Все детали должны иметь год и месяц не позже схода автомобиля с конвейера.
Оцениваем пробег по состоянию салона
В среднем, автомобиль в частных руках проезжает примерно 20 000 км в год. Экземпляр из такси за год может проезжать впятеро больше. Причем изнашиваются не только двигатель и ходовая часть. Даже современный сварной кузов от большого числа циклов нагрузки постепенно теряет прочность и жесткость, при этом не побывав в аварии.
Большой пробег сложно определить только по рулю и педалям. На рули надевают чехлы или меняют их так же, как и накладки педалей.
Сиденья меняют реже. И продавленный профиль водительского кресла указывает на то, что автомобиль много поездил.
Но вернее всего оценивать состояние салона в комплексе. Все детали должны иметь примерно одинаковый износ. Особенно это касается зоны передних и боковых подушек безопасности водителя и пассажира — их накладки и обивку меняют после срабатывания, чтобы скрыть следы аварии.
Верхние подушки (шторки) при срабатывании немного деформируют формованную обивку потолка, а потому надо внимательно осмотреть ее. Ведь не каждый продавец позволит отдирать уплотнители дверей.
Заглядываем под капот
Постарайтесь осмотреть переднюю часть радиатора. Сильно побитая и изъеденная реагентами поверхность говорит о большом пробеге, а новенький радиатор – о недавнем ДТП.
Отмытый до блеска моторный отсек вызывает подозрение, что замывали сильную течь масла. Больше доверия внушает силовой агрегат, покрытый легким слоем сухой пыли.
Не стоит судить о пробеге по тормозным дискам или шинам. Такая проверка действенна для совсем свежих автомобилей (не старше двух лет) и с небольшими пробегами.
Запущенный двигатель должен работать тихо и ровно, а при нажатии педали газа (на нейтрали!) легко набирать обороты. На сбросе газа тоже не должно быть посторонних шумов. Из выхлопной трубы не должно быть большого выброса дыма. И только на непрогретом моторе зимой из трубы может идти пар.
При пробной поездке двигатель должен ровно принимать нагрузку, без подергиваний. Исправные автомат или вариатор работают без рывков, обеспечивая плавный и быстрый разгон.
Едем на сервис
Сначала к профессионалам, специализирующимся на кузовном ремонте.
Сервис выбираете вы (покупатель), а не продавец. Попросите профессионалов оценить: соответствуют ли слова продавца истине? Совсем небит и не крашен, или чуть крыло поправили, или машина из двух частей собрана. И за такой вердикт стоит заплатить.
Для оценки состояния основных агрегатов и систем важно, чтобы сервис занимался автомобилями выбранной вами марки. Гаражники, как, впрочем, и официалы, дадут худший результат. Первые – из-за некомпетентности, а вторые в основном заточены на формальное описание проблем. Мол, колодки — 50% износа, диски — 40%, и так далее.
Хорошему сервису, специализирующемуся на таких машинах, не нужно ставить задачу проверить всё. А попросить поискать проблемные места и вынести вердикт: стоит ли брать этот автомобиль?
Как минимум, они должны проверить:
- ходовую часть
- двигатель и АКП (вариатор) диагностическим сканером
- компрессию в цилиндрах
- состояние стенок цилиндров эндоскопом.
Если дефекты несущественные, можно уточнить, сколько будет стоить устранение неисправностей. А также попросить сервисменов посчитать, во что обойдется замена расходников после покупки. И зарезервируйте эту сумму.
Почему так всего много?
Проверок получилось действительно много. Но это неизбежно, если хотите купить юридически чистый и технически исправный автомобиль. Поэтому не стоит сокращать этот список операций, если планируете ездить на купленной машине долго и беспроблемно. На это стоит потратить время и силы — все-таки приобретаете большую, технически сложную и дорогую вещь.
- Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC.
- О том, как обслуживать автомобиль, читайте в книгах издательства «За рулем».
- «За рулем» можно читать и в Яндекс.Дзен.