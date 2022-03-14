Полмиллиона — средняя цена восьмилетней Нивы с пробегом за сотню тысяч км или десятилетнего Патриота с пробегом под двести. Недостатки наших моделей побуждают подыскать альтернативу среди иномарок. Мы нашли пять вполне годных вариантов.

Вторичка за год прибавила в цене процентов тридцать, а в крупных городах еще больше. На 10-летний Renault Duster (первого года выпуска) полмиллиона рублей уже не хватит. Даже ушатанные с передним приводом стоят дороже, а полноприводный Duster с МКП и пробегом за 150 тысяч км — 650–700 тысяч рублей. Жуткое дело!

Так можно найти что-то полноприводное за 300–500 тысяч, помимо Нив и Патриотов с Хантером? Или лучше не экспериментировать с иномарками? Поищем вместе.

Chery Tiggo T11

Доводы «за»: заманчивые цены в сочетании с «иномарочным» оснащением. Доводы «против»: по мелочам ломается не меньше наших и ржавеет так же, с запчастями ситуация хуже.

По размерам — нечто среднее между Нивой и Патриотом. По характеру — паркетник с автоматически подключаемым полным приводом.

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При создании ориентировались на кроссовер Toyota RAV4, а моторы заимствовали у Mitsubishi. На рестайлинговой версии (FL, с 2012 года) устанавливали двигатели, модернизированные китайцами. Но в основе те же блоки. Серьезные проблемы с моторами редки, а возрастной износ сказывается после 200–250 тысяч км.

Все варианты МКП живучие. Автомат Renault DP0 — как повезет, агрегат капризный. После 2012 года его сменили вариатор и робот — оба с невеликим ресурсом.

Самый интересный Tiggo — рестайлинговый с мотором 2.0 (136 л.с.). До того машины собирали в Таганроге, а после ввозили из Китая. У последних более высокая сопротивляемость коррозии. Хотя железо все равно гниет быстрее ожидаемого — ржа начинается с днища.

Большинство машин на вторичке — 4х2. На полноприводные версии цены стартуют со 150 тысяч рублей (машины ранних лет выпуска с пробегом около 200 тысяч). За 400–450 тыс. можно найти экземпляр 8–9 лет в неплохом состоянии.

Клон Vortex Tingo (сборка — ТагАЗ) в полноприводной версии не выпускали.

Great Wall Hover

Доводы «за»: в свое время был лучшим из «китайцев». Доводы «против»: машины с пробегом около 100 тысяч км крайне редки, чаще свыше 200 тысяч км.

По размерам — почти как Патриот, но полезное пространство реализовано рациональнее. Значительно комфортнее. По внедорожному оснащению схож: рама, «железный» полный привод, понижающий ряд, клиренс 200 мм.

Прототипом был Isuzu Axiom. Моторы — опять-таки Mitsubishi (4G64, 4G63) с ресурсом за 400 тысяч км. Дизель 2.8 — клон Isuzu 4JB1 с переиначенной топливной системой. Коробка — только МКП, вопросов к ней нет.

Из недостатков: склонность к коррозии (особенно со стороны днища), неудобная посадка, дешевый пластик и кожзам, слабовата передняя подвеска, глючная электроника. С другой стороны, чего требовать от модели за такие деньги. Ясно, что это не премиум.

При выборе разумно оценить состояние рамы, агрегатов трансмиссии и рычагов. Многих Ховеров немилосердно гоняли по буеракам. Экземпляры в хорошем состоянии найти нелегко.

Цены: 350–450 тысяч рублей за машины 2007–2009 годов с пробегом 150–200 тысяч км.

Доступно и новое поколение — Hover H3 (2010–2014), унаследовавшее главные агрегаты. Но эта модель в большом дефиците.

Mitsubishi Pajero

Доводы «за»: сделан в период, когда японское качество еще было подлинным. Доводы «против»: требует постоянного приложения сил и средств на нейтрализацию возрастных болячек.

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Не больше 500 тысяч рублей обычно просят за машины второго поколения (до 2002 года), когда Pajero был сугубо утилитарным. Но попадается и третье, 2001–2005 годов.

Пробеги — за 200 тысяч км. Это означает, что заниматься придется и двигателями тоже. Самые распространенные — бензиновый 3.5 с непосредственным впрыском (заводское обозначение 6G74) и дизель 3.2 (4M41). Первый будет донимать нагаром и масложором, второй подсадит на ремонт сложного ТНВД радиально-плунжерной конструкции.

К 200–250 тысячам км переборки обычно требуют АКП (4- или 5-ступенчатые под разные моторы). Да и механика, наверное, захочет замены дорогого двухмассового маховика. Маловероятно, что все эти работы выполнит владелец перед продажей.

Машина крепкая, в том числе по трансмиссии Super Select, но в силу возраста и больших пробегов хлопот с ней будет немало. Потому старые Pajero (и Montero) обычно покупают люди, морально готовые к труду и вложениям. Есть еще плюс: лет через пять Pajero снова можно будет продать, причем несильно дешевле.

Hyundai Santa Fe

Доводы «за»: очень живучие агрегаты. Доводы «против»: в постоянном полном приводе с межосевым дифференциалом и вязкостной муфтой слабое звено — неразборная и неремонтопригодная муфта.

Модель была так популярна, что с выходом второго поколения первое еще долго продавали у нас под названием Santa Fe Classic (собирали в Таганроге) — аж до 2012 года. Однако свежие машины стоят дороже полумиллиона. За 350–450 тысяч рублей предлагают экземпляры до 2008 года с большими пробегами.

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Много ввозили «американцев» — их лучше избегать, почти все битые.

Из моторов наиболее предпочтителен бензиновый V6 2.7: его ресурс — свыше 400 тысяч км. И с ним сочетается самый крепкий автомат (заимствован у Mitsubishi). «Четверки» при хорошем уходе тоже живут под 400 тысяч км, хотя наверняка придется лечить катушки зажигания и датчик коленвала.

Двухлитровый дизель с пробегом за 200 тысяч будет капризничать и доить кошелек — на пару с постоянно текущей раздаткой.

Салон не поразит свежестью — все материалы дешевые. Даже у молодых машин регулярно сбоила электрика — постоянно заливаемый грязью генератор, глючащие электропривод зеркал, свет и центральный замок. Компенсируется выносливой подвеской.

Volkswagen Touareg

Доводы «за»: качественная сборка и материалы, оснащение премиальное, кузов исключительно стойкий. Доводы «против»: МКП не сыскать, все моторы прожорливые, даже дизели.

За полмиллиона доступен только дорестайлинг первого поколения, 2003–2006 годов. Часть машин ввезена из Европы уже с пробегом.

На дизель 500 тысяч рублей не хватит — надо накинуть еще 100–200 тысяч (по надежности и ресурсу 3-литровый лучше базового 2.5). Основной вариант: бензиновый VR 3.2 (220, 241 л.с.). Чугунный, надежный, но сложный и дорогой в ремонте (цепь ГРМ в гаражных условиях не поменять). И поскольку речь о пробегах за 250 тысяч км, при выборе крайне желательна диагностика. Автомат беспроблемный, японский — Aisin TR60-SN, но к 250 тысячам тоже изнашивается.

Продвинутая версия с пневмоподвеской разорит — ищите пружинную.

Запчасти для VW дорогие. А Touareg еще и избыточно нашпигован различным функционалом, который после 100–150 тысяч км начинает хандрить и ломаться. Многие владельцы почти ничего не чинят, если это не влияет на ездовые характеристики. С определенной вероятностью, именно такие экземпляры сегодня и продают за 400–500 тысяч рублей. Можно учесть, что еще сотню сразу придется потратить, чтобы привести машину в порядок.

Копите деньги

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Список можно продолжить. На вторичке за 400 тысяч рублей много экзотики типа 20-летних Suzuki Grand Vitara или TaGAZ Road Partner — клона кроссовера Ssang Yong Musso. И россыпь Кайронов и Актионов (набор качеств у них примерно как у Tiggo). По меньшей мере, у трети машин скручен пробег: 150 тысяч км на самом деле может означать 300 тысяч км.

Все варианты потребуют постоянного мелкого ремонта. Чистокровные «японцы» и «немцы» в силу возраста, «корейцы» и «китайцы» — в силу небрежной сборки и посредственных материалов.

Но и Нивы с Патриотом к благополучным и надежным не отнесешь, и ржавеют они тоже быстрее, чем хотелось бы. Да, они за те же деньги выйдут заметно моложе, и запчасти есть на каждом углу. Но это единственные радости. Так что рекомендовать конкретную модель невозможно — ездить все будут, но с каждой будет много возни.

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Фото: фирмы-производители