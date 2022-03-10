Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегом

По цене новой Нивы можно приобрести кроссовер, который будет динамичнее и комфортнее. И даже окажется не хуже на бездорожье. Только при покупке надо знать, на что обратить особое внимание.

Renault Duster: надежные моторы, капризный автомат

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Когда-то, имея в кармане миллион (с небольшим) рублей, можно было купить новый Renault Duster с полным приводом и в максимальной комплектации. Сегодня приходится рассчитывать лишь на трехлетний экземпляр.

На вторичке есть машины с бензиновыми двигателями (базовый объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с. и 143-сильный двухлитровый). Есть и дизель мощностью 109 л.с.

Все двигатели надежны, особенно на небольшом пробеге. Главное — не брать машину с капризным четырехступенчатым автоматом (правда, таких версий на рынке мало).

Минусы: неудобная посадка, тесный задний ряд и откровенно дешевый салон. Но в целом, подержанный Renault Duster — оптимальный вариант.

После рестайлинга 2015 года у Дастера появился интересный цвет хаки. Удобно за рулем будет лишь тем, кто любит высокую посадку. Руль регулируется только по углу наклона.

Suzuki Grand Vitara: честный полный привод (но с нюансами)

С миллионом в кармане можно поискать десятилетнюю машину второго поколения. Помимо пятидверных моделей встречаются и короткие «трехдверки».

Большинство автомобилей с бензиновым двигателем JB420 — 16-клапанный объемом два литра и мощностью 140 л.с. Для довольно тяжелого внедорожника его хватает с трудом, зато с надежностью особых проблем нет. Поршневая группа спокойно выхаживает 300–350 тысяч км. Надежен и привод ГРМ — цепь ходит 250 тысяч. Слабые места — маслосъемные колпачки и все сальники, требующие ревизии каждые 150 тысяч км.

Коробки надежны — что механическая, что четырехступенчатый автомат Aisin A44DE. Главное, не забывать менять масло каждые 60 тысяч км. Уязвимое место трансмиссии — передний редуктор, иногда выходящий из строя уже к 150 тысячам км пробега из-за низко расположенного сапуна. При регулярном прохождении бродов или даже глубоких луж в редуктор быстро попадает влага. Со всеми, в прямом смысле слова, вытекающими.

Чтобы избавиться от этой проблемы, владельцы удлиняют трубку сапуна, выводя ее в подкапотное пространство. Такая мера позволит продлить срок службы редуктора до 250–300 тысяч километров.

Grand Vitara — один из немногих компактных кроссоверов, у которых честный полный привод с понижающей передачей. Интерьер прост по дизайну и материалам и не отличается стойкостью.

Subaru XV: хорошая проходимость и склонность к масложору

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Хотя Subaru XV и выглядит приподнятым хэтчбеком, на деле это настоящий кроссовер с хорошей геометрической проходимостью. За миллион рублей можно купить XV 2013–2014 года выпуска. Есть машины с 114-сильным мотором 1.6, но лучше поискать двухлитровый XV (150 л.с.). Мощные версии более динамичны (при равной надежности).

Двигатель серии FB в целом надежный — цепь ГРМ ходит 200 тысяч километров. После 100 тысяч км может проявиться повышенный расход масла из-за закоксовывания поршневых колец.

Кроме того, мотор «стрекочет» при работе. Если звук издает только холодный двигатель — не страшно. Но если «стрекот» слышен и после прогрева, то, возможно, неисправен клапан системы управления фазами.

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