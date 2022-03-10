Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегом — журнал За рулем

Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегом

По цене новой Нивы можно приобрести кроссовер, который будет динамичнее и комфортнее. И даже окажется не хуже на бездорожье. Только при покупке надо знать, на что обратить особое внимание.

Renault Duster: надежные моторы, капризный автомат

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Когда-то, имея в кармане миллион (с небольшим) рублей, можно было купить новый Renault Duster с полным приводом и в максимальной комплектации. Сегодня приходится рассчитывать лишь на трехлетний экземпляр.

На вторичке есть машины с бензиновыми двигателями (базовый объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с. и 143-сильный двухлитровый). Есть и дизель мощностью 109 л.с.

Все двигатели надежны, особенно на небольшом пробеге. Главное — не брать машину с капризным четырехступенчатым автоматом (правда, таких версий на рынке мало).

Минусы: неудобная посадка, тесный задний ряд и откровенно дешевый салон. Но в целом, подержанный Renault Duster — оптимальный вариант.

Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегомПосле рестайлинга 2015 года у Дастера появился интересный цвет хаки.
После рестайлинга 2015 года у Дастера появился интересный цвет хаки.

Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегомУдобно за рулем будет лишь тем, кто любит высокую посадку. Руль регулируется только по углу наклона.
Удобно за рулем будет лишь тем, кто любит высокую посадку. Руль регулируется только по углу наклона.

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Suzuki Grand Vitara: честный полный привод (но с нюансами)

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С миллионом в кармане можно поискать десятилетнюю машину второго поколения. Помимо пятидверных моделей встречаются и короткие «трехдверки».

Большинство автомобилей с бензиновым двигателем JB420 — 16-клапанный объемом два литра и мощностью 140 л.с. Для довольно тяжелого внедорожника его хватает с трудом, зато с надежностью особых проблем нет. Поршневая группа спокойно выхаживает 300–350 тысяч км. Надежен и привод ГРМ — цепь ходит 250 тысяч. Слабые места — маслосъемные колпачки и все сальники, требующие ревизии каждые 150 тысяч км.

Коробки надежны — что механическая, что четырехступенчатый автомат Aisin A44DE. Главное, не забывать менять масло каждые 60 тысяч км. Уязвимое место трансмиссии — передний редуктор, иногда выходящий из строя уже к 150 тысячам км пробега из-за низко расположенного сапуна. При регулярном прохождении бродов или даже глубоких луж в редуктор быстро попадает влага. Со всеми, в прямом смысле слова, вытекающими.

Чтобы избавиться от этой проблемы, владельцы удлиняют трубку сапуна, выводя ее в подкапотное пространство. Такая мера позволит продлить срок службы редуктора до 250–300 тысяч километров.

Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегомGrand Vitara — один из немногих компактных кроссоверов, у которых честный полный привод с понижающей передачей.
Grand Vitara — один из немногих компактных кроссоверов, у которых честный полный привод с понижающей передачей.

Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегомИнтерьер прост по дизайну и материалам и не отличается стойкостью.
Интерьер прост по дизайну и материалам и не отличается стойкостью.

Subaru XV: хорошая проходимость и склонность к масложору

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Хотя Subaru XV и выглядит приподнятым хэтчбеком, на деле это настоящий кроссовер с хорошей геометрической проходимостью. За миллион рублей можно купить XV 2013–2014 года выпуска. Есть машины с 114-сильным мотором 1.6, но лучше поискать двухлитровый XV (150 л.с.). Мощные версии более динамичны (при равной надежности).

Двигатель серии FB в целом надежный — цепь ГРМ ходит 200 тысяч километров. После 100 тысяч км может проявиться повышенный расход масла из-за закоксовывания поршневых колец.

Кроме того, мотор «стрекочет» при работе. Если звук издает только холодный двигатель — не страшно. Но если «стрекот» слышен и после прогрева, то, возможно, неисправен клапан системы управления фазами.

Продолжение — на следующей странице.

Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегом

По цене новой Нивы можно приобрести кроссовер, который будет динамичнее и комфортнее. И даже окажется не хуже на бездорожье. Только при покупке надо знать, на что обратить особое внимание.

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