9 популярных кроссоверов, которые не теряют в цене (ну, почти!)

При выборе автомобиля важно учитывать, как много он потеряет при перепродаже. Сколько через год? А через три? Мы подобрали лучшие варианты. Начинаем с самого выгодного.

Renault Duster

Прекрасной ликвидностью обладает народный Renault Duster. Новый автомобиль через год потеряет всего 6% от начальной стоимости. А через три года владения (чудеса!) Duster обесценится лишь на 10%. Удивительно, что смена поколения никак не сказалась на потере цены.

Смена поколения не сказалась на просадке цен машин Дастеров первого поколения.

Hyundai Creta

Hyundai Creta в прошлом году, как и Дастер, сменила поколение. В первой год потеря стоимости столь же незначительна — 6%. А вот через три года кроссовер Hyundai теряет чуть больше 15% от начальной цены. Тем не менее, на плохую ликвидность Крете грех жаловаться.

Внешность новой Hyundai Creta многие приняли в штыки. Интересно, отразится ли это на стоимости в дальнейшем.

Toyota RAV4

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Toyota RAV4 существенно дороже первых двух моделей. Но это не мешает «рафику» оставаться одним из самых популярных кроссоверов России. К тому же любая модель Тойоты всегда была выгодным капиталовложением. Бывают случаи, когда машина с небольшим пробегом стоит даже больше, чем новая! За первый год RAV4 в среднем теряет всего 4%. Правда, потери на третий год уже существеннее — пятая часть от начальной цены.

Toyota RAV4 через три года теряет 20% от стоимости, что связано со сменой поколений.

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