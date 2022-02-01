9 популярных кроссоверов, которые не теряют в цене (ну, почти!)

Renault Duster
Прекрасной ликвидностью обладает народный Renault Duster. Новый автомобиль через год потеряет всего 6% от начальной стоимости. А через три года владения (чудеса!) Duster обесценится лишь на 10%. Удивительно, что смена поколения никак не сказалась на потере цены.
Hyundai Creta
Hyundai Creta в прошлом году, как и Дастер, сменила поколение. В первой год потеря стоимости столь же незначительна — 6%. А вот через три года кроссовер Hyundai теряет чуть больше 15% от начальной цены. Тем не менее, на плохую ликвидность Крете грех жаловаться.
Toyota RAV4
Toyota RAV4 существенно дороже первых двух моделей. Но это не мешает «рафику» оставаться одним из самых популярных кроссоверов России. К тому же любая модель Тойоты всегда была выгодным капиталовложением. Бывают случаи, когда машина с небольшим пробегом стоит даже больше, чем новая! За первый год RAV4 в среднем теряет всего 4%. Правда, потери на третий год уже существеннее — пятая часть от начальной цены.