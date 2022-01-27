Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов — журнал За рулем

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Почти как новые, только без гарантии - 5 популярных пятилеток-кроссоверов

Все они из числа самых компактных. А значит и самых доступных. Но практичность приобретения определяется не только ценой.

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На вторичном рынке представлены два десятка «паркетников» размером меньше Лады Весты. Оставим в стороне трехдверки и модели с полноценным полным приводом — в частности, Нивы и Suzuki Jimny. Также исключим проданные ничтожными тиражами — например, Brilliance V3, Chery Tiggo 2, Citroen C3 Aircross.

В фокусе — наиболее массовые модели. Но все разные — по происхождению, по конструкции, по надежности. На их примерах и посмотрим, насколько выгодна и практична покупка пятилетней машины с пробегом.

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Lifan X50 

Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверовДлина 4100 мм, клиренс 185 мм, багажник 280 л. Средняя цена пятилетней машины (1.5, 103 л.с., МКП, 4х2): 506 000 рублей
Длина 4100 мм, клиренс 185 мм, багажник 280 л. Средняя цена пятилетней машины (1.5, 103 л.с., МКП, 4х2): 506 000 рублей

Похоже, X50 на нашем рынке — самый маленький паркетник. Хорошо продавался благодаря низкой стоимости при сравнительно богатом оснащении. Несмотря на термин «Off-road» в названиях некоторых комплектаций, полного привода не бывает.

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На вторичном рынке столь недорог из-за внушительного списка недостатков.

Двигатель неплох, 250 тысяч км выдержит. А вот механическая коробка и вариатор (китайской разработки) собрали массу нареканий — посторонние шумы, указывающие на износ, часто появляются на малых пробегах.

Быстро ржавеет железо, множество мелких поломок, шумоизоляция скверная, эргономика так себе. Багажник крохотный: 280 л по заводским данным, а в реальности — уместятся набор автомобилиста и два пакета с продуктами.

Вывод: ездить можно, но практичность Лифана под большим вопросом — не столько из-за тесноты, сколько из-за потенциальных расходов на поддержание машины в тонусе.

Skoda Yeti

Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверовДлина 4222 мм, клиренс 180 мм, багажник 405 л. Средняя цена пятилетней машины (1.6, 110 л.с., МКП, 4х2): 1 177 000 рублей
Длина 4222 мм, клиренс 180 мм, багажник 405 л. Средняя цена пятилетней машины (1.6, 110 л.с., МКП, 4х2): 1 177 000 рублей

Удачную и хорошо продуманную машину поначалу портили турбомотор 1.4 TSI, чрезвычайно склонный к накоплению нагара и масложору, и роботизированная коробка DSG. Но к 2016 году многочисленными модернизациями все болезни если не вылечили, то значительно смягчили.

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В целом машина без ярко выраженных слабых мест, если не считать «закисающей» проводки, что приводит к отказам электрики.

Полный привод доступен в сочетании с мотором 1.8 TSI (152 л.с.), который был и остался проблемным, и роботом DSG6. А дизель 2.0 (140 л.с.) крайне редок и попадается только на ранних машинах.

Наиболее ресурсной видится связка атмосферника 1.6 с МКП или автоматом Aisin. Она же и самая недорогая.

По официальным данным багажник солидный, но в реальности, да если еще положить нормальную запаску, выходит чуть больше 300 л. Но, по крайней мере, у отделения удобная форма. Однако цена кроссовера выглядит необоснованно завышенной.

Продолжение — на следующей странице

Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов

Все они из числа самых компактных. А значит и самых доступных. Но практичность приобретения определяется не только ценой.

Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов — фото 1309945Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов — фото 1309944Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов — фото 1309946Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов — фото 1309947Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов — фото 1309948Почти как новые, только без гарантии — 5 популярных пятилеток-кроссоверов
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