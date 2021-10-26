3 внедорожника, которые круче Нивы (и за те же деньги)

По прайсу Lada Niva Legend сегодня стоит 660–736 тысяч рублей (экстремальная версия от Бронто — 930–985 тысяч рублей). По-настоящему крутой внедорожник за те же деньги на вторичном рынке найти непросто. Вариантов много, но «живых» — по пальцам пересчитать.
Chevrolet Niva/Lada Niva Travel
Самая доступная альтернатива — ближайшая родственница. Новая Lada Niva Travel лишь немного дороже — от 832 до 994 тысяч рублей. А по цене новой трехдверки Legend можно легко подобрать предыдущую версию модели — Chevrolet Niva. Это будет внедорожник двух-четырех лет от роду с пробегом 20 000 — 70 000 км. Можно найти даже машину на гарантии: какая-никакая защита от внеплановых трат.
Chevrolet Niva будет даже чуть медленнее классической — на три силы меньше (80 л.с. против 83 л.с.), да еще масса больше. После последнего рестайлинга Niva Legend обрела более-менее современную приборную панель с нормальным управлением отопителем, так что по части микроклимата у машин паритет.
Однако сидеть в пятидверке комфортнее и спереди (лучше эргономика, есть регулировка рулевой колонки по углу наклона), и — особенно! — сзади. Получше и с безопасностью: ставятся одна или две подушки безопасности. Встречаются обогрев ветрового стекла и даже штатная медиасистема с сенсорным дисплеем.
Suzuki Jimny
Ближайший зарубежный аналог нашей Нивы — Suzuki Jimny. Габариты у них схожие, моторы — тоже. На «японце» стоит атмосферный четырехцилиндровый мотор 1.3 мощностью 85 сил. Так что на шоссе Jimny тоже тихоход.
И места в салоне не больше. В поездках придется выбирать между возможностью посадить пассажиров на второй ряд или загрузить багажник. Причем места для ног сидящих сзади даже меньше, чем в Ниве.
По ассортименту опций Jimny недалеко ушел вперед. Но у него есть ценные позиции, недоступные Ниве: подушки безопасности и автоматическая коробка. Любители экзотики могут выбрать правый руль. У таких машин моторчик кейкаровский, 660 «кубиков» и 64 л.с. Зато — японская надежность!
Удивительно, но за 700 000 — 800 000 рублей даже сегодня, в период дико взлетевших цен, есть предложения по вполне бодро выглядящим машинам. Разброс годов выпуска большой — от 2006 до 2016-го. Самые свежие экземпляры, разумеется, праворульные. Зато пробеги даже на возрастных машинах часто до 100 000 км. Неплохая альтернатива.
Jeep Wrangler
До миллиона рублей предлагают немало внедорожников Jeep Wrangler. Трехдверки середины девяностых относятся к двум поколениям — YJ и TJ. Есть скромные версии с агрегатами 2.5 мощностью 118–121 л.с. и 4-литровые под 180 сил. Состояние у машин не блестящее — есть риск нарваться на автомобиль, который вытянет потом много денег.
Еще один важный момент. Wrangler — это внедорожник-кабриолет. Для зимы придется его как-то утеплять или пересаживаться на другой транспорт. Если ищете альтернативу Ниве как автомобиль на каждый день, «американец» не подходит. А если нужен «проходимец» для развлечений, такой окажется в самый раз.
Что еще посмотреть?
Другие варианты из числа трехдверок-вездеходов будут опасной лотереей. Ниву при всех насмешках над надежностью отечественных машин к середине пятого десятка производитель вывел на приемлемый уровень. Плюс это новый автомобиль с гарантийной поддержкой.
Короткий Гелендваген не найти. Land Rover Defender — одно-два предложения в нашем бюджете, хотя возраст не слишком пугающий, меньше 20 лет. Chevrolet Tahoe разорит на заправках и транспортном налоге.
Вдобавок многие автомобили на вторичном рынке (вне зависимости от марки) несут на себе тот или иной тюнинг. А сейчас машину с незаконными доработками поставить на учет в ГАИ крайне сложно. С этой точки зрения подготовленная официально заводом Нива Бронто выглядит привлекательным вариантом.
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