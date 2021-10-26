3 внедорожника, которые круче Нивы (и за те же деньги)

У Нивы прекрасная проходимость. Но она - тесная, маломощная и аскетичная. И потому дешевая. За цену новой Нивы можно найти альтернативу только на вторичке.

По прайсу Lada Niva Legend сегодня стоит 660–736 тысяч рублей (экстремальная версия от Бронто — 930–985 тысяч рублей). По-настоящему крутой внедорожник за те же деньги на вторичном рынке найти непросто. Вариантов много, но «живых» — по пальцам пересчитать.

Chevrolet Niva/Lada Niva Travel

Chevrolet Niva и Нива Travel немногим дороже Нивы классической. Но весомое превосходство у них только по запасу места на заднем сиденье и объему багажника. Причем оба все равно не гигантские.

Самая доступная альтернатива — ближайшая родственница. Новая Lada Niva Travel лишь немного дороже — от 832 до 994 тысяч рублей. А по цене новой трехдверки Legend можно легко подобрать предыдущую версию модели — Chevrolet Niva. Это будет внедорожник двух-четырех лет от роду с пробегом 20 000 — 70 000 км. Можно найти даже машину на гарантии: какая-никакая защита от внеплановых трат.

Chevrolet Niva будет даже чуть медленнее классической — на три силы меньше (80 л.с. против 83 л.с.), да еще масса больше. После последнего рестайлинга Niva Legend обрела более-менее современную приборную панель с нормальным управлением отопителем, так что по части микроклимата у машин паритет.

Однако сидеть в пятидверке комфортнее и спереди (лучше эргономика, есть регулировка рулевой колонки по углу наклона), и — особенно! — сзади. Получше и с безопасностью: ставятся одна или две подушки безопасности. Встречаются обогрев ветрового стекла и даже штатная медиасистема с сенсорным дисплеем.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny концептуально очень близок к Ниве и будет не слишком старым в нашем бюджете.

Ближайший зарубежный аналог нашей Нивы — Suzuki Jimny. Габариты у них схожие, моторы — тоже. На «японце» стоит атмосферный четырехцилиндровый мотор 1.3 мощностью 85 сил. Так что на шоссе Jimny тоже тихоход.

И места в салоне не больше. В поездках придется выбирать между возможностью посадить пассажиров на второй ряд или загрузить багажник. Причем места для ног сидящих сзади даже меньше, чем в Ниве.

По ассортименту опций Jimny недалеко ушел вперед. Но у него есть ценные позиции, недоступные Ниве: подушки безопасности и автоматическая коробка. Любители экзотики могут выбрать правый руль. У таких машин моторчик кейкаровский, 660 «кубиков» и 64 л.с. Зато — японская надежность!

Удивительно, но за 700 000 — 800 000 рублей даже сегодня, в период дико взлетевших цен, есть предложения по вполне бодро выглядящим машинам. Разброс годов выпуска большой — от 2006 до 2016-го. Самые свежие экземпляры, разумеется, праворульные. Зато пробеги даже на возрастных машинах часто до 100 000 км. Неплохая альтернатива.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler отпугнет многих тем, что он — кабриолет. Зато харизмы хватит на троих.

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До миллиона рублей предлагают немало внедорожников Jeep Wrangler. Трехдверки середины девяностых относятся к двум поколениям — YJ и TJ. Есть скромные версии с агрегатами 2.5 мощностью 118–121 л.с. и 4-литровые под 180 сил. Состояние у машин не блестящее — есть риск нарваться на автомобиль, который вытянет потом много денег.

Еще один важный момент. Wrangler — это внедорожник-кабриолет. Для зимы придется его как-то утеплять или пересаживаться на другой транспорт. Если ищете альтернативу Ниве как автомобиль на каждый день, «американец» не подходит. А если нужен «проходимец» для развлечений, такой окажется в самый раз.

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Другие варианты из числа трехдверок-вездеходов будут опасной лотереей. Ниву при всех насмешках над надежностью отечественных машин к середине пятого десятка производитель вывел на приемлемый уровень. Плюс это новый автомобиль с гарантийной поддержкой.

Короткий Гелендваген не найти. Land Rover Defender — одно-два предложения в нашем бюджете, хотя возраст не слишком пугающий, меньше 20 лет. Chevrolet Tahoe разорит на заправках и транспортном налоге.

Вдобавок многие автомобили на вторичном рынке (вне зависимости от марки) несут на себе тот или иной тюнинг. А сейчас машину с незаконными доработками поставить на учет в ГАИ крайне сложно. С этой точки зрения подготовленная официально заводом Нива Бронто выглядит привлекательным вариантом.

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