Недорогие и надежные дизельные кроссоверы: 8 вариантов на выбор

На вторичке разница в цене между дизельными и бензиновыми машинами по ходу лет почти исчезает. И этим нужно воспользоваться!

Первый вопрос при выборе подержанного кроссовера или внедорожника: бензин или дизель? Бензиновый вариант в России выбирают в пять раз чаще. Но это не всегда означает, что хотели именно его: многие модели c дизелем на нашем рынке и не продавали. Например, Mitsubishi ASX и почти все китайские. Да и те, что поначалу предлагали, затем лишались дизельной версии.

Причины? Новые машины с дизелем существенно дороже бензиновых. А еще — недоверие к качеству российского дизтоплива.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Годы сближают

Вторичный рынок нивелирует разницу в цене между бензиновыми и дизельными машинами. На дизельные меньше спрос, их сложнее продать, поэтому цена с годами снижается быстрее.

У молодых машин в возрасте 3–5 лет этот фактор почти незаметен, затем процесс идет быстрее. К 7–10 годам разницы подчас уже нет никакой, что особенно заметно среди премиальных марок. «Премиум» ­сейчас трогать не будем, а рассмотрим автомобили более простые и доступные.

ЧТО ИЩЕМ?

Кроссоверы и внедорожники с дизелем

Возраст: 6–8 лет

6–8 лет Пробег: не выше 100 тысяч км

не выше 100 тысяч км Цена: от 650 000 до 1 700 000 ₽

УАЗ Патриот

Средняя цена машин 6–8 лет: 2.2 (114 л. с.), МКП, 4×4, 655 000 ₽

Дизель ЗМЗ‑514 — со сложной судьбой. С большого объема снимают неприлично мало сил и ньютон-метров. Репутация у него сложилась ужасная из-за обилия тяжелых поломок, среди которых трещины блока и осыпание клапанов в цилиндр.

Завод провел работу над ошибками, переиначив чуть ли не всю конструкцию. Примерно к 2010 году стало значительно лучше. Появились экземпляры, способные на 100 тысяч км без поломок. Правда, их вскрытие обычно не показывает ничего утешительного. И дефекты сборки как были, так и остались, а ресурс оценивают в 200 тысяч км.

Зато расход топлива примерно на треть ниже, чем у бензинового ЗМЗ‑409. И это уже повод задуматься, поскольку 409‑й — тоже скопище капризов.

Вердикт. Все моторы — проблемные, а потому можно брать и дизель, с учетом невысоких цен на вторичке

Chevrolet Captiva

Средняя цена машин 6–8 лет: 2.2 (184 л. с.), АКП, 4×4, 1 284 000 ₽

Стойкая машина без особых слабых мест и за разумные деньги, пользуется хорошим спросом.

Дизель Z22D1 итальянской фирмы VM Motori считается достаточно выносливым, несмотря на ряд системных недомоганий. Форсунки при малых пробегах могут подклинивать — случалось нечасто, объяснялось заводским браком. Потеет впускной трубопровод, не очень долговечны регулятор давления, датчики давления наддува и положения распредвала. Хвалят турбину Garrett и ТНВД Bosch, хотя плохое топливо он не переварит точно так же, как и все другие.

Модификации этого же дизеля работают на Опеле Antara (индексы A22DM, А22DMH).

Вердикт. Прелесть дизеля подпорчена проблемным автоматом 6T40/45, который с трудом переносит момент 400 Н·м

Great Wall Hover H5

Средняя цена машин 6–8 лет: 2.0 (143 л.с.), МКП или АКП, 4×4, 693 000 ₽

Альтернатива Патриоту — по цене, размерам и внедорожным возможностям. Рама, «железный» полный привод, 800 л багажника. При этом H5 богаче оснащен и медленнее ржавеет.

Дизель GW4D экономичный и надежный. Если не считать постоянно вылетающей прокладки ГБЦ, ставшей легендарной. Придумали схему борьбы: сверлят дополнительную дырку, чтобы не возникала воздушная пробка. Наличием дырки можно поинтересоваться при покупке.Элементы топливной системы держатся 100–150 тысяч км. Общий ресурс мотора, выпускаемого с 2011 года, пока неясен. В России почти нет дизельных H5, прошедших хотя бы 250 тысяч км.

Вердикт. Бензиновый 2.4 (127 л.с.) не менее капризен и также страдает вышибанием прокладки; дизель можно брать

Kia Sportage

Средняя цена машин 6–8 лет: 2.0 (185 л.с.), АКП, 4×4, 1 532 000 ₽

Родственник дизеля Каптивы — происходит от моторов VM Motori. Однако Common Rail и прочие новшества внедрили сами корейцы.

Набор недомоганий у D4HA скромный и типовой. Троение, плавающие обороты, затрудненный пуск в морозы обычно связаны с плохим топливом. Поломки турбины на малых пробегах — часто с участием сомнительного масла. Топливная аппаратура, как и положено, нетерпима к плохому топливу. После 100–120 тысяч км развивается масложор, достигая значений в 500–700 мл на 1000 км. Но это излечимо.

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Этот же мотор работает на Hyundai ix35 и Tucson, относят его к числу очень надежных, ресурс обещан свыше 300 тысяч км.

А вот цена не радует. Даже с пробегом за сотню дизельные версии котируются на 200–300 тысяч дороже бензиновых.

Вердикт. Дороговато, других противопоказаний нет

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