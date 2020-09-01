Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.
В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.
И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.
Кузов
У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.
«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.
Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.
Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.
Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.
Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.
Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.
Электрика
- У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
- Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
- Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
- Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
- Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
- Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
- Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
- А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.
Двигатели
Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.
Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.
Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.
После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.
Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.
Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.
Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.
Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.
Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.
Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.
Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.
Коробки передач
Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.
Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.
Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.
Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.
Трансмиссия
- Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
- У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
- Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
- Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.
Рулевое управление
- Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
- После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
- Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.
Подвеска
Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.
Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.
У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.
Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.
Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.
Салон
- Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
- Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.
- У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
- У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
- Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
- Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.
Итог
Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!
Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.
Мнение специалиста
Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.
Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).
Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.
Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.
В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.
Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).
Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.
G‑Energy рекомендует для кроссовера Chevrolet Captiva
- Для двигателей: G‑Energy FE DX1 5W‑30
(бензин, дизель после 2011 г. в.).
- Для МКП: G‑Box GL‑4 75W‑90.
- Для АКП: G‑Box ATF Far East (для автомобилей до 2011 г. в.),
G‑Box ATF DX VI (для автомобилей после 2011 г. в.).
- Раздаточная коробка и ведущие мосты: G‑Box GL‑5 75W‑90.
- Для системы охлаждения: G‑Energy Antifreeze SNF 40.
- Для карданных валов: G‑Energy Grease LX EP 2.
- Для системы охлаждения: G‑Energy Antifreeze SNF 40.
- Для тормозной системы: G‑Energy Expert DOT 4.