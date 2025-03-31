Выбираем семейный кроссовер — Джили или Хончи

Эксперт Милешкин сравнил кроссоверы Geely Monjaro и Hongqi HS5

Geely Monjaro давно и уверенно входит в число бестселлеров российского рынка. Иногда он даже пробивался в топ-5 моделей, пусть и с помощью машин, ввезенных по «серым» каналам. И это тоже показательно: модель настолько востребована, что до последнего времени в значительных количествах ввозилась неофициалами.

Марка Hongqi официально присутствует в России совсем недавно. Позиционирует себя полновесным премиумом на замену Мерседесам. Выходит, кроссовер Hongqi HS5 должен быть по всем статьям лучше Monjaro, бренд которого на статус премиального не замахивается.

Особенности Geely Monjaro и Hongqi HS5

По ключевым параметрам Geely и Hongqi очень близки. Второй всего на 15 мм длиннее и на 10 мм впереди по колесной базе. Чуть больше габариты – чуть больше и снаряженная масса, но всего на 19 кг.

У обеих машин турбомоторы 2.0 близкой мощности (238 и 218 л.с. соответственно), классические 8-ступенчатые автоматы и муфта подключения задних колес. Одним словом – прямые конкуренты.

Geely Monjaro строг и этим выделяется на фоне земляков.

Monjaro по дизайну не по-китайски сдержан. Своего рода Volkswagen из Поднебесной. Салон без явных вычурностей, но с третьим ЖК-дисплеем перед правым передним пассажиром. Третий дисплей, к слову, теперь тоже есть в Фольксвагенах.

Hongqi HS5 гордо несет фирменную решетку радиатора с маскотом – стилизацией под красное знамя.

В HS5 больше модных черт – взять хотя бы двухэтажную оптику. Из-за особенностей дизайна он выглядит меньше, чем есть на самом деле. Интерьер, напротив, более традиционный. Например, климат-контроль управляется олдскульными клавишами и поворотными регуляторами. Дисплеи установлены под козырьком, а консоль, несмотря на электронный джойстик коробки передач, лишена ниши на нижнем ярусе.

Варианты и цены Geely Monjaro и Hongqi HS5

Базовый Geely Monjaro в комплектации Luxury стоит по прайсу 4,55 млн рублей (без учета скидок). Набор оборудования богатый: отделка кожей и замшей, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, автоматика управления дальним светом, трехзонный климат-контроль, зимний пакет, вентиляция сиденья водителя, электропривод пятой двери. Есть даже шторка багажника (не смейтесь – на китайских кроссоверах она почему-то встречается далеко не всегда).

Фишка Monjaro – третий дисплей перед пассажиром.

Версия Flagship за 4,85 млн добавляет к оснащению 20-дюймовые колеса, больше ассистентов водителя, вентиляцию пассажирского кресла, акустические стекла, проекционный дисплей для водителя и третий экран для пассажира, а также премиальную аудиосистему.

Топ-вариант Executive за 5,05 млн отличается исключительно декором. Можно выбрать внутреннюю отделку изумрудного цвета, а вместо банальных хромированных вставок на кузове – матовые или под бронзу. В палитру цветов добавляются изумрудный металлик и серый матовый колер.

На втором ряду Monjaro просторно. Изумрудная отделка – привилегия топовой версии.

Таким образом, практически все необходимое у Monjaro есть уже в начальной версии. Машина за 4,55 млн устроит по оснащению абсолютное большинство водителей.

Прайс-лист Hongqi HS5 короче – всего две версии. Начальная называется Comfort и оценивается в 4,59 млн рублей (без учета скидок). В отличие от базового Monjaro, тут есть проекционный дисплей, вентиляция обоих передних сидений и авиационные передние подголовники с боковой поддержкой.

В минусах – обычный круиз-контроль вместо адаптивного, обогрев лобового стекла только в зоне покоя дворников вместо всей площади и отсутствие автоматического включения/выключения дальнего света.

Уже в начальной комплектации салон HS5 отделан кожей Nappa.

В комплектации Deluxe кроссовер стоит 5,19 млн рублей и получает адаптивный круиз-контроль, адаптивные амортизаторы, активные шторки перед радиатором, акустические стекла, электропривод регулировки рулевой колонки.

Задних пассажиров HS5 комфортом не обделили, но посадка могла бы быть поудобнее.

Отдельно отметим, что по качеству перевода, наполнению и быстроте работы мультимедийная система Hongqi проигрывает Geely. Заявленному маркой премиальному уровню она не соответствует.

Geely Monjaro и Hongqi HS5 – выводы

Geely Monjaro в начальной комплектации дешевле и при этом богаче оснащен. По ездовым повадкам он на голову выше, чем Hongqi HS5. Поэтому народная любовь к нему легко объяснима.

У новичка пока нет предпосылок, чтобы серьезно потеснить Monjaro. Однако все китайские марки быстро учатся и прогрессируют. Посмотрим, как будет развиваться Hongqi HS5.

Эксперт Виноградов рассказал, что смутило его в кроссовере Soueast S07.