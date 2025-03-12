186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Эксперт Виноградов рассказал, что смутило его в кроссовере Soueast S07

Среднеразмерный кроссовер S07 – вторая модель бренда Soueast, появившаяся на российском рынке. Название марки происходит из двух слов – soul (душа) и ease (легко). А ее девиз – «Живи легко!».

Проверим, насколько кроссовер S07 помогает своему владельцу следовать этой мантре.

Автомобиль оснащен полным приводом, турбомотором и классическим автоматом. В максимальной комплектации Premium Soueast S07 стоит чуть меньше 3,5 млн рублей.

Soueast S07. Цена в России от 3 099 000 ₽

Какой мотор?

На S07 устанавливают двигатели 1.6 в двух версиях. С передними ведущими колесами он выдает 190 сил и работает в паре с семиступенчатым роботом. На полноприводных кроссоверах этот же турбомотор развивает 186 л. с. и сопряжен с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Мы испытали полноприводную машину.

Такой S07 прекрасно ускоряется, есть приятное чувство запаса тяги на любой скорости. Автомат переключается быстро и четко: возникает ощущение, что поток мощности вовсе не прерывается.

Расход топлива вполне умеренный – в городе 11 литров АИ‑95 на «сотню». На трассе в принципе можно уложиться в 7,5 л/100 км.

Впечатление портит посредственная шумоизоляция моторного отсека. Звук работы двигателя постоянно проникает в салон. Это было бы простительно для заряженного купе, но не для семейного кроссовера. Зато аэродинамические и дорожные шумы почти не мешают, да и в остальном уровень комфорта в Soueast S07 весьма высок.

Непривычно видеть моторный отсек без огромной пластиковой панели.

Удивила плавность хода. Памятуя других «китайцев», я был готов к тряске на разбитом асфальте – но Soueast отлично сглаживает любые неровности. Подвеска будто «собирается» на колдобинах и не срабатывает жестко на отбой. При этом нет пугающей раскачки.

Жертвой отличной плавности хода стала управляемость. S07 не преподнесет неприятных сюрпризов при переборе со скоростью в повороте, но ожидания спортивных реакций – явно не про него.

Что есть для пассажиров?

Soueast создан для комфортных семейных поездок.

Все функции управления климатом в салоне вынесены на отдельный дисплей. Есть шесть режимов движения: три для асфальта, а три пригодятся на плохих покрытиях.

Доступно три варианта цвета кожи. Красный – самый выигрышный. Среди вариантов отображения информации на панели приборов самый удобный – с классическими шкалами.

Разработчики смогли разместить в салоне среднеразмерного кроссовера семь мест. Чуда не случилось: сесть на третьем ряду взрослые люди смогут только если заметно потеснят седоков второго ряда, отодвинув вперед их кресла. Иначе на галерке уместятся только дети.

На боковинах подушек – лишь регулировка поясничного подпора. Основные регулировки сидений выведены на двери.

Сиденья второго ряда регулируются по двум направлениям. Проход на третий ряд – с правой стороны. Комфортно разместиться на третьем ряду взрослые смогут только если сиденья ­среднего ряда отодвинуть далеко вперед.

Салон S07 напоминает витрину планшетов в магазине: на передней панели установлены аж три экрана. В медиасистеме зашиты функции Android Auto или Apple CarPlay, чтобы подключать смартфон к автомобилю. Климатом в салоне управляют с отдельного дисплея. Это решение удобнее, чем у многих других китайских автомобилей. Когда кнопки управления спрятаны в многостраничном меню на главном дисплее.

Сколько стоит

Базовая машина в комплектации Comfort с турбомотором 1.6 (190 л. с.), семиступенчатым роботом и передним приводом обойдется в 3,1 млн рублей.

Полный привод с автоматом предлагается в двух вариантах. Первый – тот же Comfort, но на 100 тысяч рублей дороже.

А вот цена полноприводного автомобиля в топовом исполнении Premium – 3,45 млн рублей. От базового он отличается, в частности, наличием ассистентов безопасности. А также дополнительным блоком климат-контроля для пассажиров второго ряда. Но вне зависимости от комплектации S07 по умолчанию будет семиместным.

Цена на Soueast S07 начинается с трех миллионов рублей. Важно, что даже в базовой версии он будет семиместным. Акцент в сторону комфорта – тоже аргумент. Думаю, многим большим семьям Soueast S07 «зайдет».

В семиместной конфигурации багажник ­вмещает меньше 100 л. В пятиместной – ­объем в четыре раза больше. В подполье есть ниша для шторки багажника. Она снимается, когда раскладывают ­третий ряд.

Soueast S07

Три ряда сидений Шумный двигатель

Soueast S07

Длина / ширина / высота / база 4724 / 1900 / 1740 / 2720 мм

4724 / 1900 / 1740 / 2720 мм Снаряженная масса 1687 кг

1687 кг Объем багажника 94…438 л

94…438 л Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Разгон 0–100 км/ч 12 с

12 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 136 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 136 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ‑95 / 57 л

АИ‑95 / 57 л Трансмиссия полный привод; А8