186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер
Среднеразмерный кроссовер S07 – вторая модель бренда Soueast, появившаяся на российском рынке. Название марки происходит из двух слов – soul (душа) и ease (легко). А ее девиз – «Живи легко!».
Проверим, насколько кроссовер S07 помогает своему владельцу следовать этой мантре.
Автомобиль оснащен полным приводом, турбомотором и классическим автоматом. В максимальной комплектации Premium Soueast S07 стоит чуть меньше 3,5 млн рублей.
Какой мотор?
На S07 устанавливают двигатели 1.6 в двух версиях. С передними ведущими колесами он выдает 190 сил и работает в паре с семиступенчатым роботом. На полноприводных кроссоверах этот же турбомотор развивает 186 л. с. и сопряжен с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Мы испытали полноприводную машину.
Такой S07 прекрасно ускоряется, есть приятное чувство запаса тяги на любой скорости. Автомат переключается быстро и четко: возникает ощущение, что поток мощности вовсе не прерывается.
Расход топлива вполне умеренный – в городе 11 литров АИ‑95 на «сотню». На трассе в принципе можно уложиться в 7,5 л/100 км.
Впечатление портит посредственная шумоизоляция моторного отсека. Звук работы двигателя постоянно проникает в салон. Это было бы простительно для заряженного купе, но не для семейного кроссовера. Зато аэродинамические и дорожные шумы почти не мешают, да и в остальном уровень комфорта в Soueast S07 весьма высок.
Удивила плавность хода. Памятуя других «китайцев», я был готов к тряске на разбитом асфальте – но Soueast отлично сглаживает любые неровности. Подвеска будто «собирается» на колдобинах и не срабатывает жестко на отбой. При этом нет пугающей раскачки.
Жертвой отличной плавности хода стала управляемость. S07 не преподнесет неприятных сюрпризов при переборе со скоростью в повороте, но ожидания спортивных реакций – явно не про него.
Что есть для пассажиров?
Soueast создан для комфортных семейных поездок.
Разработчики смогли разместить в салоне среднеразмерного кроссовера семь мест. Чуда не случилось: сесть на третьем ряду взрослые люди смогут только если заметно потеснят седоков второго ряда, отодвинув вперед их кресла. Иначе на галерке уместятся только дети.
Салон S07 напоминает витрину планшетов в магазине: на передней панели установлены аж три экрана. В медиасистеме зашиты функции Android Auto или Apple CarPlay, чтобы подключать смартфон к автомобилю. Климатом в салоне управляют с отдельного дисплея. Это решение удобнее, чем у многих других китайских автомобилей. Когда кнопки управления спрятаны в многостраничном меню на главном дисплее.
Сколько стоит
Базовая машина в комплектации Comfort с турбомотором 1.6 (190 л. с.), семиступенчатым роботом и передним приводом обойдется в 3,1 млн рублей.
Полный привод с автоматом предлагается в двух вариантах. Первый – тот же Comfort, но на 100 тысяч рублей дороже.
А вот цена полноприводного автомобиля в топовом исполнении Premium – 3,45 млн рублей. От базового он отличается, в частности, наличием ассистентов безопасности. А также дополнительным блоком климат-контроля для пассажиров второго ряда. Но вне зависимости от комплектации S07 по умолчанию будет семиместным.
Цена на Soueast S07 начинается с трех миллионов рублей. Важно, что даже в базовой версии он будет семиместным. Акцент в сторону комфорта – тоже аргумент. Думаю, многим большим семьям Soueast S07 «зайдет».
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Soueast S07
- Длина / ширина / высота / база 4724 / 1900 / 1740 / 2720 мм
- Снаряженная масса 1687 кг
- Объем багажника 94…438 л
- Максимальная скорость 185 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 12 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 136 кВт / 186 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 57 л
- Трансмиссия полный привод; А8
- «За рулем» можно читать и в Телеграм