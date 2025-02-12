Новый кроссовер в России: 7 мест, АКП, полный привод, цена от 3,5 млн

«За рулем» протестировал 197-сильный полноприводный Soueast S09

Имя Soueast («Соуис» – так нужно произносить) для нас новое. Но по меркам китайского автопрома компания уже долгожитель: ведет историю с 1995 года.

В России марка дебютировала с двумя кроссоверами.

Название бренда Soueast сложено из слов soul (душа) и ease (легко). Автомобили этой марки выбирают энергичные люди, ведущие активный образ жизни – как в мегаполисе, так и за его пределами. Таким лучше всего подходит принцип бренда – «Живи легко!» («Еase your life!»).

«Ноль девятый» с двухлитровым турбомотором (197 л. с.), гидромеханическим автоматом и полным приводом мы взяли на тест еще до начала массовых продаж.

Soueast S09. Цена в России от 3 559 000 ₽

Акцент спереди

Каждый из трех силовых агрегатов сочетается с одной, своей собственной, комплектацией.

Базовый двигатель объемом 1,6 л (190 л. с.) работает с семиступенчатым роботом и доступен только с передним приводом. Такой автомобиль стоит 3,5 млн рублей. Оснащение исполнения Comfort богатое – не хватает разве что климат-контроля, вместо которого обычный отопитель и кондиционер с ручным управлением.

Двухлитровый двигатель (197 л. с.) также сочетается с переднеприводной трансмиссией – и в этом случае тягу на колеса передает семиступенчатый робот. Такая версия Comfort Plus стоит 3,9 млн рублей.

В топовом исполнении Premium 197‑сильный мотор «повенчан» уже с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Вкупе с максимальным набором опций, включая активный круиз-контроль, такой S09 обойдется в 4,1 млн рублей.

На все четыре

«На лицо» S09 узнаваем: помимо светодиодной полосы во всю ширину машины, светится и рамка вокруг решетки радиатора. Крупные фары не так восприимчивы к загрязнению. По аркам и порогам – практичный пояс из некрашеного пластика.

В интерьере доминируют дисплеи – 10‑дюймовая виртуальная панель приборов и огромный экран медиасистемы с диагональю как у средних размеров ноутбука – 15,6 дюйма. Правда, в меню фигурировал «синий зуб» вместо «блютуза» и «оправа» вместо «настройки». Спишем на предсерийность данного экземпляра: скорее всего, на товарных машинах медиасистема получит нормальный софт.

Приборная панель виртуальная, диагональю 10 дюймов.

Soueast S09 может быть как переднеприводным, так и со всеми ведущими колесами. Во втором случае у него связка двухлитрового турбомотора на 197 л. с. и классического гидромеханического автомата. Работает этот дуэт отменно! Максимальный крутящий момент 375 Н·м доступен еще до 2000 об/мин, и даже при легком нажатии на педаль газа почти пятиметровый кроссовер ускоряется бодро.

Дисплей медиасистемы – диагональю 15,6 дюйма. Четкость и быстродействие экрана на высоте. Можно быстро менять фон рабочего стола. Спереди – двухзонный климат-контроль с управлением через центральный дисплей.

В интерьере много мягкого пластика и фоновая подсветка. Кожа руля скользкая. Помимо черного, доступны коричневый и зеленый цвета салона.

Хорошей динамике способствует и автомат, который вовремя и споро подтыкает одну из восьми передач. При этом топливный аппетит для машины массой без малого две тонны умеренный: в городе S09 укладывается в 12 л/100 км, на трассе просит раза в полтора меньше.

Семеро по лавкам

Передние стекла – многослойные, шумоизолирующие, что положительно сказывается и на акустическом комфорте. Моторный отсек тоже неплохо изолирован, и даже гула 20‑дюймовых зимних шин на абразивном асфальте в салоне на удивление не слышно.

На ямах чувствуется, что у подвески хороший запас по энергоемкости. Баланс настроек явно смещен в сторону плавности хода: S09 не демонстрирует точной и азартной управляемости, при этом ведет себя надежно и предсказуемо. При переборе скорости или иной опасности тут же задействует весь набор электронных ассистентов ­безопасности.

Электрическая регулировка водительского сиденья есть уже в базовой версии.

Сиденья второго ряда перемещаются в двух направлениях. Проход на третий ряд – через правую сторону. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены дефлекторы. Здесь весьма просторно: ехать могут не только дети.

Понятно, почему S09 делает акцент на комфорте: он рассчитан на действительно большую семью. Лезу на третий ряд сидений, который у многих больших кроссоверов часто номинальный – и удивляюсь: места для ног хватает и взрослому, даже когда сиденья второго ряда отодвинуты максимально назад. Если же слегка пожертвовать гигантским простором среднего ряда, то обитатели галерки спокойно перенесут и долгую поездку.

В трехрядной конфигурации объем багажника составляет 136 л. В двухрядной – увеличивается до 723 л.

Soueast S09 хорошо подготовлен для суровых российских зим. В список оснащения входят обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних кресел (спинка и подушка), сидений второго ряда, руля и форсунок омывателя.

Надо брать?

Soueast S09 выглядит интересным предложением. По соотношению цены и предлагаемого внутреннего пространства это один из наиболее привлекательных новых автомобилей. Во всяком случае, в диапазоне от 3,5 до 4,1 млн рублей, да еще с полным приводом и классическим автоматом!

Soueast S09

Большой кроссовер 4×4 с автоматом за вменяемые деньги С русификацией меню еще надо работать

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Soueast S09

Длина / ширина / высота / база 4858 / 1925 / 1795 / 2850 мм

4858 / 1925 / 1795 / 2850 мм Снаряженная масса 1935 кг

1935 кг Объем багажника 136 / 723 л

136 / 723 л Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 145 кВт / 197 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 145 кВт / 197 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 57 л

АИ-95 / 57 л Трансмиссия полный привод; А8