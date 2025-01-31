Сколько должен стоить автомобиль для многодетной семьи

В России должен появиться доступный минивэн на 7-8 мест

России необходим отечественный минивэн для многодетных семей. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, который направил обращение в адрес министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Депутат утверждает, что одним из факторов, влияющих на планирование семьи наряду с жильем, здоровьем и финансами, является собственный автомобиль. И особенную актуальность его наличие приобретает при рождении второго ребенка и последующих детей.

Из письма Ярослава Нилова:

– Представляется крайне востребованным появление отечественного минивэна, вмещающего 5–8 пассажиров, несколько детских кресел и объемный багаж. Подобный семейный вместительный автомобиль при условии доступной ценовой политики и комфортабельности стал бы востребованным героем отечественного автопрома.

И главное:

Прошу вас дать поручение изучить возможность разработки и внедрения на отечественный рынок бюджетной модели вместительного автомобиля в целях поддержки многодетных семей.

Нужен свой минивэн

Кто бы спорил: минивэн нужен. О такой машине мечтают многие. И не только многодетные. Минивэн – это машина на все руки. И людей перевезти, и объемный груз – да и как рабочий транспорт можно использовать.

Если подходить к вопросу совсем строго, то в каком-то смысле к минивэнам можно причислить однообъемник ВАЗ‑2120 Надежда, который в небольших объемах и с посредственным качеством выпускали по обходным технологиям в Опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа. С 1998 по 2006 год сделали всего-то 8000 машин, многие из которых уже сгнили. Но ничего лучше не было – по крайней мере, своего.

Макет 7-местного минивэна под названием Lada B-Van показали президенту РФ Владимиру Путину во время его визита на АВТОВАЗ 29 января с.г. Семиместная машина будет базироваться на платформе Весты в удлиненной и усиленной версии и должна пойти в серию в 2027 году.

Правда, некоторое время у нас выпускали такие замечательные автомобили, как Citroen Spacetourer/Peugeot Traveller с длинной и короткой базой, дизельные, даже с автоматическими коробками. Мечта! Но где они сейчас?

Цена вопроса

Конечно, можно освоить выпуск какой-нибудь заимствованной модели – но по какой цене? Минивэны всегда были дорогими – и это не секрет.

И вообще, что такое «бюджетная модель минивэна»? Дешевым может быть лишь фургон с простенькими сиденьями. Хотя даже примитивная ульяновская «буханка» не такая уж дешевая.

Чтобы с комфортом вместить восемь человек да еще объемный багаж впихнуть – для этого даже Ларгус мал. А Ларгус сейчас дешевле 1,7 млн рублей не купить – даже 5‑местный. А его предел – это 7 мест и чуть-чуть багажа.

Есть Соболь-минивэн – это как раз 8 или 9 мест. Но цена у него 3,9 млн рублей. И не каждому нужен дизель на механике. А с автоматом будет еще дороже. Да и Соболь – скорее коммерческий транспорт нежели легковой.

А скидку?

Можно ли по приказу сверху выпускать комфортабельный «бюджетный» минивэн? Я подобных рецептов не знаю. Это будет либо пустой шарабан за 2 млн рублей, либо современная машина раза в полтора-два дороже.

АВТОВАЗ разрабатывает 7‑местную машину на базе Весты – так она будет никак не дешевле 2,5 млн рублей. И багажа много не увезет, потому что платформу Весты можно «тянуть», но не до бесконечности – в том числе по грузоподъемности.

Соллерс обещает нам чуть ли не в этом году минивэн из китайских комплектующих, но опять же: такая машина будет стоить никак не дешевле 4 млн рублей.

Ярослав Нилов говорит, что семейным могли бы давать скидку от государства. Могли бы! Но если с четырех миллионов скинуть миллион, всё равно получается недешево.

Многодетные, для вас бюджетный минивэн – это по какой цене?