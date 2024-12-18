Новый российский внедорожник — известны сроки выхода на рынок

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«За рулем» рассказал, какие модификации Соболя NN 4x4 появятся в 2025 году

Как ранее рассказывал «За рулем», ГАЗ объявил цены на полноприводное семейство Соболь NN 4x4. С ноября стали доступны к заказу две модификации: цельнометаллический фургон с 3-местной кабиной и грузовым отсеком за 3 615 000 рублей и грузопассажирская версия комби (фургон с двухрядной 6-местной кабиной) за 3 740 000 рублей.

Соболь NN 4x4
Соболь NN 4x4
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Изданию стало известно, что в 2025 году линейку пополнят еще несколько модификаций. Пожалуй, главная новость – появление полноприводной машины в пассажирском исполнении минивэн. В целом же, к запуску в производство готовятся:

  • универсальный грузовик с 3-местной кабиной и бортовой платформой с тентом;
  • легковой минивэн с 7-местным трансформируемым салоном;
  • модификация «Охотник» с багажником на крыше, рундуками и ложементами для ружей.

Кроме того, анонсированы несколько специальных исполнений полноприводника: в частности, автомобиль скорой помощи и автомобиль-мастерская. Обе версии создаются на базе автомобиля с грузопассажирским кузовом.

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Напомним, полноприводные Соболь NN 4х4 комплектуются дизелем мощностью 149,6 л.с. в паре с новой отечественной 6-ступенчатой МКП, рассчитанной на момент 450 Нм. Полный привод – подключаемый (part-time), с раздаточной коробкой с понижением 2,82 и блокировкой заднего межколесного дифференциала. Появление пассажирского минивэна на полном приводе не за горами – моноприводная версия Соболь NN в таком кузове уже получила сертификацию.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 23
18.12.2024 
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