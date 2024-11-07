Долгожданный полноприводный уже в продаже! Вот сколько за него просят

Раскрыты характеристики, комплектации и цены нового Соболя NN 4х4

ГАЗ подтвердил цены на полноприводное семейство Соболь NN.

Соболь NN

Пока в продажу поступили только две версии. Цельнометаллический фургон стоит 3 615 000 рублей, комби – 3 740 000. В техническом плане вариативности не предусмотрено. Дизель 2.5 мощностью 150 сил, 6‑ступенчатая механика, полный привод part-time.

Габариты – 5110×2068×2490 мм при колесной базе 3005 мм. Клиренс составляет 220 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 500 мм.

Интерьер Соболь NN

В базовую комплектацию входят АБС, обогревы сидений и ветрового стекла, предпусковой подогреватель, электропакет, медиасистема с навигацией, кондиционер, светодиодные фары и противотуманки, подрессоренное кресло водителя. За доплату поставят такелажные рейки в грузовом отсеке (20 тысяч рублей) и систему контроля слепых зон (25 тысяч). Цвет металлик добавит к цене еще 25 тысяч рублей.

Семейство будет прирастать новыми модификациями. Среди них с большой долей вероятности появится особо внедорожная, построенная по аналогии с УАЗами «Экспедиция».

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