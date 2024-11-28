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Флагманский кроссовер Soueast получил ценник в России

Названы цены на кроссовер Soueast S09 в России: от 3 599 000 до 4 099 000 рублей

Бренд Soueast назвал цены на свой флагманский кроссовер S09 для российского рынка. Этот автомобиль будет продаваться в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Начальная стоимость модели составляет 3 599 000 рублей.

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В базовой версии Comfort кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В этой комплектации у автомобиля передний привод и семиместный салон с отделкой экокожей.

Также комплектация включает 20-дюймовые легкосплавные диски, электропривод багажника, светодиодные фары и т.д.

Soueast S09
Soueast S09

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Версия Comfort Plus стоит 3 899 000 рублей. Здесь установлен 2-литровый двигатель мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатый робот. В этом варианте есть отделка из натуральной кожи, система автоматического климат-контроля и дополнительные системы безопасности, такие как мониторинг слепых зон, помощь при смене полосы движения и предупреждение об опасности при открытии дверей.

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Топовая комплектация Premium доступна за 4 099 000 рублей. Здесь уже полный привод и 2-литровый мотор мощностью 197 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди функций — бесконтактное открытие багажника, вентиляция передних сидений и более 10 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и систему предотвращения лобового столкновения.

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Источник: Soueast

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
28.11.2024 
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