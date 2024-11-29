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Новый кроссовер Soueast S07: рублевые цены и комплектации

Названы цены на кроссовер Soueast S07 в России: от 3 099 000 до 4 099 000 рублей

Новый кроссовер сегмента SUV-С будет доступен по стартовой цене от 3 099 000 рублей. Модель предлагается в двух вариантах комплектаций: Comfort и Premium.

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Версия Comfort с передним приводом будет стоить от 3 099 000 рублей, а цены на полноприводные комплектации начинаются от 3 199 000 рублей.

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Флагманский кроссовер Soueast получил ценник в России

В Комфорте автомобиль оснащен 1.6 TGDi двигателем и предлагается как с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором (для полноприводных версий), так и с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией для начальной версии с передним приводом. Мощность мотора 190 л.с. или 186 л.с., в зависимости от коробки.

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Комплектация Premium будет стоить от 3 449 000 рублей. Предложат полноприводную версию с турбированным бензиновым двигателем 1.6 TGDi (186 л.с.), работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.

Все версии оснащены современными системами помощи водителю ADAS и дополнительным «зимним» пакетом, что делает их подходящими для российских условий.

Вчера были названы цены и на флагманский кроссовер Soueast S09 в России: от 3 599 000 до 4 099 000 рублей. Подробнее в нашей публикации.

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Источник: Soueast

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Алексеева Елена
Количество просмотров 11
29.11.2024 
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