Интересный одноклассник Camry — проверяем, каков он на ходу!

«За рулем» рассказал о разгонной динамике обновленных лифтбеков Bestune B70

Лифтбек Bestune B70 в нашей стране уже пару лет пытается ухватить свой кусок пирога, заняв нишу Toyota Camry и Kia K5. Эксперт Александр Виноградов в новом номере журнала «За рулем» подробно рассказывает, как преобразился автомобиль и сможет ли он действительно стать адекватной заменой.

Нюансов выявляется довольно много: например, интересно почитать про то, как работает мультимедиа, которая теперь русифицирована. Другой любопытный момент тест-драйва – рассказ о том, как едет эта машина с каждым из предлагающихся силовых агрегатов.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– У В70 два двигателя на выбор. Полуторалитровый выдает 160 сил и работает с роботом. Энерговооруженность в 100 «лошадей» на тонну вроде бы неплохая, но на деле Bestune разгоняется неохотно. Рев двигателя не соответствует темпу набора скорости.

Переход в спортивный режим не меняет расклад: хотя коробка быстрее переключается вниз, нехватку отдачи это не заменит. Заявленные 9 секунд разгона до 100 км/ч больше похожи на лукавство. Стихия В70 с мотором 1.5 – степенное перемещение в городе.

Пересев на двухлитровый автомобиль, я воспрял! Лишние 50 «лошадок» и 100 ньютон-метров ощущаются сразу. Такой В70 уверенно выезжает из 8 секунд в спринте до 100 км/ч. Но главное – приятное ощущение «золотого запаса» под педалью. Отрадно, что классический автомат со скромными по сегодняшним меркам шестью ступенями не крадет ускорение.

Однако динамика – это ведь далеко не все, из чего складывается понятие «бизнес-класс»... Как показали себя перелицованные Bestune B70 в ходе нашего теста?

В чем эти машины оказались на высоте, а в чем уступили именитым одноклассникам? Сможет ли какая-либо из версий этого «китайца» занять определенную нишу в России? И какую именно?

Обо всем этом — в мартовском номере журнала «За рулем»! Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Вместо Camry?» из журнала «За рулем» № 03 за 2025 год.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: