Богатое оснащение и 3 комплектации с двумя моторами на выбор — известна цена авто

Bestune объявил старт продаж и цены на новый лифтбек B70 в трех комплектациях

Продажи обновленного лифтбека Bestune B70 стартовали в России, автомобиль предлагается в трех комплектациях с двумя силовыми агрегатами на выбор. Об этом сообщили в пресс-службе компании FAW. Презентация рестайлингового Bestune B70 состоялась 10 декабря в Москве.

FAW Bestune B70

«Мы рады объявить официальный старт продаж нового BESTUNE B70 в России. Модель прекрасно сочетает в себе стиль и качество, технологии и безопасность, а также надежность и практичность благодаря кузову лифтбек. Мы искренне верим в успех нового В70 на российском рынке и приглашаем всех в официальные салоны марки, чтобы лично познакомиться с нашей новинкой», – рассказал глава подразделения легковых автомобилей FAW Восточная Европа Ма Гуйчао.

Автомобиль доступен в трех комплектациях: Enjoyment, Prestige и Master, а также с двумя силовыми агрегатами – объемом 1,5 л и 2,0 л. Цена B70 в версии Enjoyment с 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач стартует от 2,149 млн рублей.

При создании платформы FMA использовались высокопрочная сталь и передовые технологии концерна FAW, благодаря чему новый Bestune B70 сочетает в себе комфорт, безопасность, а также отличную плавность хода.

FAW Bestune B70

Модель отличают лаконичный дизайн и продуманный стильный интерьер, в салоне информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном. На российском рынке лифтбек доступен в трех комплектациях и с двумя силовыми агрегатами.

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Источник: пресс-служба компании FAW