2.0 л, 217 л.с., гидроавтомат – самый мощный из недорогих «китаец» в России

«За рулем» изучил FAW Bestune B70 – большой лифтбек по вменяемой цене

Лифтбек FAW Bestune B70 в базовой версии типичен для «китайца»: турбомотор 1.5 (160 л. с.) плюс преселективный робот. А вот топовый вариант куда интереснее. В нем 217 л. с., и это самая мощная китайская машина на нашем рынке в сегменте до 3 млн рублей. Коробка передач – классический автомат, которому в России доверяют больше робота и вариатора.

Автомат сразу проявляет себя положительно – отсутствием подергиваний. Есть небольшая задержка в реакциях на газ, но мощность двигателя это нивелирует. По нашим замерам, с места до сотни FAW разогнался за 7,5 с! Правда, до заявленных 229 км/ч максималки недобрал 14 км/ч, но результат достойный.

FAW BESTUNE B70 2.0 АТ. Цена в России от 2 450 000 ₽. У В70 эффектные и эффективные фары. Клиренс 125 мм под пластиковым пыльником – как у неженок из премиум-сегмента.

Подвеска на первых порах внушает надежду: хорошо переваривает дорожную мелочь, жестит на средних неровностях, не любит крупные выбоины. Наверное, так сделали ради хорошей управляемости?

Увы, в этом FAW слаб. Поворачивает неохотно, с кренами. Штатные шины Linglong быстро «плывут», не предупреждая водителя предварительным писком. К слову, модель называется Green Max 4×4. Как эта маркировка вяжется с переднеприводной легковушкой? Да, это совсем не Octavia 1.8 TSI, хотя по динамике В70 может с ней и поспорить.

Тормоза цепкие, к ним претензий нет. Шумоизоляция со стандартным для «азиатов» слабым местом – колесными арками.

Передняя панель вобрала в себя все актуальные решения масс-маркета. Руль по вылету не регулируется.

Интересно, что в В70 нет ставшего привычным выбора ездовых режимов. Спортивный, положим, при таком темпераменте и не нужен. А вот экономичный хотелось бы: двигатель охоч до бензина, при спокойной езде по трассе еле укладывается в 10 л/100 км. Заявленные по паспорту 6,4 л на сотню в смешанном цикле удивляют.

Но больше всего напрягла хорошо заметная дрожь средней части капота. Что странно, ведь весит деталь прилично, поперечные усилители есть. И двери закрываются с несолидным звуком, укрепляя мнение о скромной толщине металла. При этом краш-тест С‑NCAP (китайский аналог EuroNCAP) модель прошла на пять звезд с общим рейтингом 90,3%. Однако российская версия выступила бы хуже, как минимум – из-за отсутствия шторок безопасности.

Красный интерьер выглядит необычно. У кресел хороший профиль и небрежная отделка. Посадку на второй ряд несколько затрудняет ниспадающая крыша. Места вдоволь только для коленей. Ступни с трудом протискиваются под подушку, а высокие люди почти упираются головой в потолок.

Есть и другие странности в оснащении. Обещан электропривод пятой двери, которого по факту нет. Модель больше года продается в России, а новая машина – с нерусифицированной медиасистемой. Ни одного знакомого интерфейса для синхронизации со смартфоном в ней нет. Обогрев предусмотрен только для подушек передних сидений.

Огромный проем и большой объем: по ключевым параметрам багажник шикарен. Сложенные спинки образуют заметный подъем. Из удобств – один хлипкий на вид крючок. Боковые ниши без средств фиксации нефункциональны.

По данным Автостата, в I квартале 2024 года в России продано 1447 автомобилей FAW. Лифтбек Bestune B70 и три кроссовера суммарно расходились хуже, чем два пикапа Great Wall. A ведь стоит Bestune B70 на фоне конкурентов адекватно: 2,45–2,6 млн с базовым мотором, 2,8–2,9 млн – с двухлитровым. Смущает, что в прайс-листе до сих пор указаны скидки для машин не только 2023‑го, но даже 2022 года выпуска. Плохо берут?

Подожду рестайлинговую версию, которая вот-вот появится в России.

Модели Bestune B70 пошел пятый год, но машина по-прежнему выглядит свежо. Издалека можно подумать, что это Toyota Avalon или Honda Accord.

Большой, мощный, с автоматом С недобором опций, без адаптации для России

FAW BESTUNE B70 2.0 АТ

Длина / ширина / высота / база 4810 / 1840 / 1455 / 2800 мм

4810 / 1840 / 1455 / 2800 мм Объем багажника 522 л

522 л Снаряженная масса 1539 кг

1539 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 160 кВт / 217 л. с. при 5500 об/мин; 339 Н·м при 1650–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1989 см³; 160 кВт / 217 л. с. при 5500 об/мин; 339 Н·м при 1650–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,8 с

7,8 с Максимальная скорость 229 км/ч

229 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 50 л

АИ‑95 / 50 л Расход топлива в смешанном цикле 6,4 л / 100 км

6,4 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6

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