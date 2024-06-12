2,3 секунды до 100 км/ч, мощь болида, полный привод: гиперкар из Китая — не шутка!

Эксперт «За рулем» испытал 1224-сильное купе Hyper SSR и седан Hyper GT на 340 сил

Гонка вооружений среди электромобилей в самом разгаре – 800, 900, 1000 л. с. Кто больше? Вот, например, компания GAC и ее электрический Hyper SSR мощностью 1224 л. с. Первые 100 км/ч он разменивает за две секунды, а это сравнимо с Формулой‑1. Прокатимся?

Акцент на зад!

В основе купе Hyper SSR лежит конструкция наподобие алюминиевого монокока. Это не так круто, как монокок из углеволокна, но уже и не пространственная рама. Все внешние панели пластиковые, хотя масса всё равно достигла двух тонн. Много для спортивного автомобиля, но ничего не попишешь – львиная доля веса приходится на батарею емкостью 75 кВт·ч.

На передней и задней осях стоят электромоторы по 450 кВт каждый. И динамика бешеная – замеров я не делал, но даже мой крепкий вестибулярный аппарат был на пределе.

Вместе с ураганной динамикой SSR демонстрирует весьма среднее для суперкара поведение. Особенно удивила явная ­недостаточная поворачиваемость.

Зато в поворотах ему можно было отдохнуть. Сколь-нибудь серьезные боковые перегрузки SSR развить не способен: шины предательски рано теряют контакт с дорогой, причем первой сдается передняя ось. Столь откровенный снос передка – неподобающее поведение для автомобиля со спортивными амбициями.

Компоновка салона стандартная для китайского электромобиля: огромный центральный экран и небольшой дисплей приборной панели.

Возможно, виной тому кинематика подвесок. Думал, что вместе с монококом увижу подвески на треугольных рычагах с заваленными (а может и горизонтальными) амортизаторами. Но у SSR спереди и сзади – многорычажки, а стойки стоят почти вертикально. Кажется, перемудрили…

За «пассажирским отсеком» Hyper SSR есть багажник, рассчитанный на пару небольших сумок.

А может, стоило уменьшить мощность переднего электромотора – без лишней нагрузки на передние колеса, глядишь, SSR рулился бы вкуснее. А так это всё же шоукар, а не суперкар.

Гипернаезд

Седан Hyper GT куда скромнее купе SSR – электромотор только один, мощностью 340 сил, и он приводит задние колеса. Тем не менее, несмотря на пятиметровую длину и двухтонную массу, GT набирает первые 100 км/ч менее чем за пять секунд. Но главное, что седан получился сбалансированным.

Седан Hyper GT оказался довольно сбалансированным – в меру управляемым и не чересчур жестким. Динамика при этом отменная.

В повороте он стоит на дуге немногим хуже электрического гиперкара. При переборе скорости приятно скользит задней осью. Батареи на 80 кВт·ч хватает на 710 километров, но это в идеальных условиях – при нормальной эксплуатации пробег сокращается до 500–550 км. Могло бы и меньше, но помогает очень низкий коэффициент лобового сопротивления С х – всего лишь 0,19.

Hyper HT по технике аналогичен седану GT, а повадками напоминает Теслу X: мощный разгон сочетается с тяжелыми реакциями в поворотах.

Для бренда Hyper компания GAC предлагает суперскоростную станцию зарядки, позволяющую за пять минут пополнить запас хода на 200 км. С заправкой обычных автомобилей с ДВС еще не сравнить, но уже близко. Однако сколько живет батарея при таких инъекциях – не очень понятно.

Ждать ли?

Планов на поставку электромобилей Hyper в Россию пока нет. Хотя в том, что они потекут серой рекой параллельного импорта, сомнений нет: выглядят модно, есть чем похвастать.

Даже несмотря на высокий ценник. Седан Hyper GT в Китае стоит больше 10 млн в пересчете на рубли. Гиперкар SSR и того больше – от 16 млн! После растаможки и доставки у нас эти суммы придется умножать на два. Но продажи дорогих моделей остаются стабильными в любые времена – это не парадокс, а реальность.

Hyper SSR

SSR – самый динамичный автомобиль, на котором мне доводилось ездить Шасси не успевает за возможностями силовой установки

Hyper SSR

Длина / ширина / высота / база 4556 / 1988 / 1230 / 2650 мм

4556 / 1988 / 1230 / 2650 мм Снаряженная / полная масса 1990 / 2180 кг

1990 / 2180 кг Максимальная скорость 251 км/ч

251 км/ч Разгон 0–100 км/ч 2,3 с

2,3 с Двигатель два электромотора; 900 кВт / 1224 л.с.; 1230 Н·м

два электромотора; 900 кВт / 1224 л.с.; 1230 Н·м Емкость батареи / запас хода 74,69 кВт·ч / 506 км

74,69 кВт·ч / 506 км Трансмиссия полный привод

Технологический процесс

Перед заездом на «электричках» Hyper нас провели по их производству. Я неоднократно был на автомобильных заводах, но на серийном производстве электромобилей бывать еще не доводилось.

Сборка электромобилей куда проще и технологичнее, чем автомобилей с традиционными двигателями. Узлов и агрегатов меньше, и по сути всё сводится к стыковке электрической платформы с кузовом.

Завод Aion/Hyper в Гуанчжоу производит 820 автомобилей в день. Львиная доля приходится на бюджетные модели Aion S и Y Plus. А вот суперкар Hyper SSR собирается вручную на отдельной площадке. В год собирают всего 500 электромобилей.

Самые интересные прототипы Пекинского автосалона – 2024 тут.