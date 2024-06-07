Самые интересные прототипы Пекинского автосалона — когда серийное производство?

«За рулем» рассказал о четырех прототипах, представленных на Auto China 2024

Mazda EZ‑6

Третьему поколению Мазды 6 в этом году исполняется 12 лет. Давно пора на покой, и сменщицу EZ‑6 показали на автосалоне в предсерийном статусе. Красивая, с динамичным силуэтом. Решетка радиатора, фары и фонари выполнены в маздовском стиле. И привод задний, как и обещали. Седан переделали в лифтбек, и это хорошо: багажник будет больше и практичнее, а то последнее поколение «шестерки» по этому параметру проигрывало ­конкурентам.

Уже обрадовались и прикидываете, как бы привезти новинку «по-серому»? Погодите. Mazda EZ‑6 – это перелицованный «китаец» Changan Shenlan ES03! Внешность замаскировали на совесть, а вот салоны у машин практически ­идентичные.

В корме установлен электромотор. Лифтбек может быть чистым электромобилем или же иметь мотор 1.5 под капотом в качестве генератора. Характеристики Мазды вряд ли будут отличаться от Чангана: мощность 218 или 258 л. с., запас хода 600 км для «электрички» и более 1000 км для гибрида.

Changan из всех китайских марок предлагает в России наиболее широкую линейку – 13 моделей. Поэтому появление у нас представленного два года назад лифтбека Shenlan вполне вероятно.

Volkswagen ID. Code

Не спешите обвинять Мазду в падении нравов. Бейдж-инжиниринг и заимствование технологий теперь идут в обратном направлении – из Китая остальному миру. Так, компания Jaguar Land Rover объявила об использовании платформ концерна Chery для будущих электромобилей и гибридов. А Volkswagen создаст новые архитектуры в сотрудничестве с компаниями Xpeng, SAIC и FAW. Пока немцы говорят, что они будут использоваться только в Китае, но ради унификации и снижения издержек возможно всё.

Volkswagen показал на выставке концепт-кар ID. Code. О технике не сказали ничего, это чисто дизайнерское упражнение. Из всей фольксвагеновской империи такой образ лучше всего бы пошел испанскому Сеату. Но, видимо, скучные немцы решились на радикальную смену имиджа, и мы станем свидетелями того, чего в автомобильной истории еще не было. Представители марки говорят, что ID. Code является «носителем ДНК бренда», но я этого во внешности вообще не увидел.

Модных решений хоть отбавляй. Вместо зеркал – камеры, о внешних дверных ручках забыли, внешняя оптика «активная» – для коммуникации с пешеходами и другими водителями. В режиме автопилота руль-штурвал убирается в переднюю панель. Передние сиденья разворачиваются против хода, создавая купе на четверых, или раскладываются в спальные места. Окна салона могут работать дисплеями: на них проецируется различный контент.

Почти все предыдущие концепт-кары ID-серии превратились в серийные модели с минимальными изменениями. Полагаю, аналогичный сценарий уготован и ID. Code. Будет интересно посмотреть, изменятся ли столь радикально неэлектрические модели Фольксвагена.

Mercedes-Benz G580

Напора «зеленых» не выдержал даже культовый Гелендваген. Сначала он пережил плановый рестайлинг, после которого все версии получили микрогибридный довесок в виде 48‑вольтового стартер-генератора. За индексом G500 отныне скрывается не мотор V8, а «турбошестерка» 3.0 мощностью 449 сил. А спустя месяц в Пекине отпраздновал мировую премьеру и чисто электрический G‑класс. На 116‑киловаттной батарее он проезжает до 473 км по современному циклу WLTP.

От приставки EQ для обозначения электромобилей Mercedes отказался. Дескать, скоро в линейке останутся только «электрички», поэтому выделять их незачем. Ну-ну, посмотрим: мировой авторынок (а вместе с ним и некоторые ведущие концерны) уже поубавил «зеленого» оптимизма.

Новинка несет шильдик G580, четыре ее электромотора выдают 587 л. с. Это на две «лошади» больше, чем у заряженного AMG G 63. Правда, пуляет электромобиль не так бодро: 4,7 с до сотни и 180 км/ч максималки против 4,3 с и 240 км/ч. Видимо, отсюда и более скромный индекс. Всё из-за того, что весит G580 немало: 3085 кг против 2640 кг.

Из явных внешних отличий – только глухая панель вместо решетки радиатора. Кофр на пятой двери может скрывать запаску или бокс для зарядного кабеля и мелких вещей.

Машина осталась серьезным внедорожником: прочная рама, 250 мм клиренса. Глубина преодолеваемого брода даже выросла с 700 до 850 мм. Четыре мотора с индивидуальными редукторами и независимым управлением позволяют реализовать «понижайку», имитации трех блокировок и даже функцию разворота на месте за счет вращения колес в разные стороны.

Обычный «Гелик» стоит в Европе от 122 тысяч евро. Электрический на 20 тысяч дороже, но первой в продажу пойдет лимитированная максимальная комплектация за 192 тысячи евро.

Smart #5

Пять лет назад Smart стал совместным проектом концерна Daimler и китайской компании Geely. Немцам оставили дизайн, а техника и сборка стали китайскими. Модельный ряд пересмотрели: теперь в нем только электрические кроссоверы, причем не такие уж маленькие. Первым в 2022 году стал Smart #1 длиной 4270 мм. Год спустя вышел Smart #3 – купеобразный, насчитывающий уже 4400 мм.

Соблюдая годовой интервал, Smart показал кроссовер #5. Пока это концепт-кар без объявленных габаритов. На взгляд – как Tiguan, то есть среднеразмерный вседорожник. Заявлена внушительная тяговая батарея на целых 100 кВт·ч. С ней запас хода достигнет 550 км по WLTP.

Внешность нужно «делить на десять». Серийной версии точно не достанется кузов без центральной стойки с распашными дверями (технологически сложно и дорого), веткоотбойники, светодиодная «люстра», внедорожные шины и защита днища (у модели не та концепция, хотя полный привод будет).

А вот интерьер вполне может сохраниться. Из его фишек отметим светящееся «звездное небо» в дверных картах, подсветку в подголовниках и спинках сидений, съемную колонку для выездов на природу. Дисплеев по сложившейся моде три, причем центральный визуально объединен не с комбинацией приборов, а с экраном правого пассажира.

Серийным Smart #5 станет во второй половине года.