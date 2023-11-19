#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах
Вот это история: прожил 6 дней в грузовике, погребенном под снегом
В Сети вспомнили историю огайского шофера, на...
Ferrari 250 GTO
Самый дорогой в мире автомобиль продали на аукционе
Ferrari 250 GTO был продан на открытом аукционе...
Honda Civic
Новая Lada Vesta или 26-летний Honda Civic почти без пробега. Что бы вы выбрали?
На продажу выставили 26-летний Civic с пробегом...

Больше 1200 л.с., разгон до «сотни» за 1,9 секунды: мощный гиперкар родом из Китая уже в России

В России за 20 млн рублей продают самый быстрый китайский гиперкар

В продаже на российском рынке сразу у нескольких дилеров появился мощный китайский гиперкар GAC Aion Hyper SSR. Купе готовы привезти под заказ по цене от 19,6 млн рублей.

В Китае автомобиль дебютировал всего месяц назад. Его отличает мощная электрическая силовая установка на 1224 л. с., мощность 900 кВт. Запас хода на электротяге составляет 506 км. Гиперкар разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды.

GAC Aion Hyper SSR
GAC Aion Hyper SSR
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

7,5 секунды до сотни: горячий седан из Китая (от 2,8 млн рублей)

Двухместный гиперкар оборудован спортивными сиденьями, рулевым колесом в форме штурвала, мощной аудиосистемой, а также двумя дисплеями диагональю 8,9 и 14,6 дюйма.

GAC Aion Hyper SSR доступен в трех комплектациях. Топовая комплектация под названием Ultimate Track Version оснащена ходовой частью, подготовленной для гоночных треков.

GAC Aion Hyper SSR
GAC Aion Hyper SSR

В Китае купе можно купить по цене от 1 286 000 до 1 686 000 юаней (16,2-21,2 млн рублей).

Источник: Авто.ru

Фото: Auto.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0