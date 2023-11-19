Больше 1200 л.с., разгон до «сотни» за 1,9 секунды: мощный гиперкар родом из Китая уже в России

В России за 20 млн рублей продают самый быстрый китайский гиперкар

В продаже на российском рынке сразу у нескольких дилеров появился мощный китайский гиперкар GAC Aion Hyper SSR. Купе готовы привезти под заказ по цене от 19,6 млн рублей.

В Китае автомобиль дебютировал всего месяц назад. Его отличает мощная электрическая силовая установка на 1224 л. с., мощность 900 кВт. Запас хода на электротяге составляет 506 км. Гиперкар разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды.

GAC Aion Hyper SSR

Двухместный гиперкар оборудован спортивными сиденьями, рулевым колесом в форме штурвала, мощной аудиосистемой, а также двумя дисплеями диагональю 8,9 и 14,6 дюйма.

GAC Aion Hyper SSR доступен в трех комплектациях. Топовая комплектация под названием Ultimate Track Version оснащена ходовой частью, подготовленной для гоночных треков.

GAC Aion Hyper SSR

В Китае купе можно купить по цене от 1 286 000 до 1 686 000 юаней (16,2-21,2 млн рублей).

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Авто.ru

Фото: Auto.ru