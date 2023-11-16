Новый, российский, сверхскоростной: представлен суперкар Rossa

Отечественный спорткар Rossa планирует выйти на гоночную трассу в 2024 году

В Москве состоялась премьера прототипа нового спортивного купе Rossa, сделанного в России. Суперкар создан под руководством Романа Русинова. Название Rossa означает «Российские спортивные автомобили».

«Конструкция, дизайн – все придумано нашими инженерами. Пока это именно прототип, но уже строится вторая машина. Несущий кузов-монокок из карбона, с интегрированным бензобаком. Мотор V10 в базе, но может быть и V8. Задние ведущие колеса. Два места. Максимальная скорость – 380 км/ч», – рассказал о суперкаре главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Rossa разработана специально для трека под требования категорий GT2/GT3. Но не исключено, что гоночный автомобиль может быть допущен и на дороги общего пользования.

Планируется, что уже в конце следующего года суперкар примет участие в российских кольцевых гонках.

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»