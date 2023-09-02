Самый быстрый суперкар решил потягаться с мотоциклами

Суперкар Rimac Nevera сразился в гонке с двумя самыми мощными мотоциклами в мире

Rimac Nevera – хорватский гиперкар на электротяге мощностью 1914 л. с. Он стал самым быстрым на «Нюрбургринге», опередив прошлого рекордсмена Tesla на целых 20 секунд, а также установил рекорд скорости на фестивале в Гудвуде.

В эпичной драг-гонке этот монстр выступил против двух не менее монструозных мотоциклов. Один из них – MotoGP с литровым двигателем мощностью 270 л. с. и массой 157 кг. Второй – тюнингованный Suzuki Hayabusa, к которому прикрутили нагнетатель, и теперь он выдает сумасшедшие 380 л. с. при массе всего 257 кг.

В данном случае гиперкар не в выигрышном положении, ведь несмотря на большую мощность, он обладает и большой массой – 2300 кг. Поэтому в заездах ему было очень нелегко. Подробности – в видео.

Источник: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube