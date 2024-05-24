Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

Эксперт «За рулем» рассказал, какие новые модели появятся в России этим летом

Российский авторынок практически вернулся к прежним показателям: по итогам 4 месяцев 2024 года было продано почти 468 тысяч новых автомобилей. В 2023 году за тот же период реализовали 247 тысяч машин. Без малого двукратный рост.

Хорошему спросу способствуют стабилизация цен, ликвидация дефицита, расширение модельного ряда у производителей. Ну и усиление конкуренции, вызванное появлением в России новых брендов. Вскоре их палитра станет шире – на рынок выходит еще две доселе не представленные у нас марки.

Exlantix ES

Коэффициент Сх составляет рекордные для российского рынка 0,205.

Импозантное четырехдверное купе ES станет первенцем новой марки, которая будет специализироваться исключительно на мощных и дорогих электромобилях.

Дешевой эта машина не может быть в силу навороченности конструкции: полный привод, пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса, тормозная система с 6-поршневыми суппортами, доводчики дверей, а также 30 электронных водительских ассистентов.

В салоне – панорамная крыша с автоматическим регулированием затемнения, HUD-дисплей, функция массажа на всех сиденьях, аудиосистема с 23 динамиками, полный зимний пакет.

Источником движения служат два электромотора суммарной мощностью 480 л.с. Этого хватает, чтобы разогнаться с места до 100 км/ч за 3,7 с. Тяговый аккумулятор емкостью 82 кВт·ч обеспечивает запас хода 650 км. При использовании фирменной зарядной станции Ultra Charge можно пополнить заряд с 30 до 80% всего за 15 минут.

Haval H5

В отличие от других свежих полноприводников Haval, у Н5 фары прямоугольные, а не круглые.

Первое поколение этой модели в России хорошо известно – по городам и весям до сих пор бегают десятки тысяч рамных внедорожников, в основе которых лежит японский Isuzu Axiom. Новый же Н5 сделан на собственной компонентной базе – на платформе пикапа Great Wall King Kong.

Размеры увеличились принципиально: длина кузова достигает 5190 мм. Даже Land Cruiser 300 покомпактней будет! Соответственно, в конструкции используется рама, а полный привод – типа part-time c жестким подключением передней оси. Но если донорская модель снабжается исключительно механической коробкой передач, то для Н5 будет предложен 8-ступенчатый автомат. Бензиновый и дизельный двигатели при одинаковом объеме 2 л развивают одинаковую же мощность в 190 л.с.

Несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений (представляете, насколько вместителен должен быть багажник?). Архитектура интерьера повторяет таковую у пикапа King Kong. Но оснащение особо щедрым не будет – чтобы не конкурировать с родственными внедорожниками марки Tank.

JAC М4

М4 будет не единственным вэном в гамме JAC. В конце года ему может составить компанию более современная модель RF8.

После череды новых моделей пикапов и кроссоверов компания JAC намерена привезти в Россию минивэн М4 – ниша автомобилей такого формата в нашей стране полупустая. По габаритам его можно сравнивать с хорошо известным у нас Hyundai H1. Длина кузова составляет 5200 мм, колесная база – 3080 мм.

Внушительные размеры позволили добиться завидного простора в салоне: у М4 есть версия не только с тремя, но и с четырьмя рядами сидений. В последнем случае помимо водителя на борту помещается еще 11 пассажиров. Интерьер, правда, по дизайну и отделке достаточно скромный – на роль престижного бизнес-вэна М4 вряд ли сгодится.

Конструкция консервативна: неразрезной задний мост сзади и задний же привод. Под капот устанавливается либо турбодизель 2.0 (в зависимости от рынка развивает 136-150 л.с.), либо бензиновый агрегат аналогичного объема (147-190 л.с.).

GAC GS 3

GS3 выглядит бодро, но по характеристикам – довольно заурядный В-кроссовер.

Долгое время находившаяся в состоянии летаргического сна компания GAC постепенно просыпается. За неполный год на российский рынок был выведен полноразмерный кроссовер GS8 и минивэн М8. А грядущим летом почин поддержит компактный (длина кузова 4446 мм) паркетник GS3. Пожалуй, это будет один из самых ярких представителей сегмента – ломано-резкие грани кузова придают экстерьеру индивидуальность и запоминаются.

Салон тоже небанальный. Чего только стоит кристалл, инсталлированный в селектор управления трансмиссией! Несмотря на миниатюрные размеры, второй ряд получился просторным. В отличие от багажника, который к тому же лишен полки или скручивающейся шторки.

Несмотря на принадлежность к клану кроссоверов, это сугубо асфальтовый автомобиль. Полного привода не предлагается, а клиренс составляет совсем уж несерьезные 145 мм. Как и большинство одноклассников, GS3 снабжается турбомотором 1.5, мощность которого составляет вполне приличные для такой кубатуры 177 л.с.

VGV U 70 Pro

Стартовая цена 2,1 млн – самая невысокая в сегменте D-кроссоверов. Посмотрим, привлечет ли это покупателей.

Перед нами – еще один представитель новоявленного в нашей стране бренда. Специализирующая на выпуске легковых автомобилей марка VGV создана в 2019 году. Она является дочерней для концерна Sinotruk – одной из крупнейших машиностроительных компаний Китая. Впрочем, в Россию будут поставляться автомобили, собранные на белорусском заводе «Юнисон».

Переднеприводный кроссовер VGV U70 Pro – это 4825 мм длины и, скажем так, не самый ультрамодный дизайн. Зато при столь внушительных размерах на этот автомобиль установлен весьма привлекательный по нынешним временам ценник – 2,1 млн рублей.

U70 Pro снабжается полуторалитровым турбомотором с распределенным впрыском топлива и отдачей 145 л.с., в тандеме с которым работает 6-ступенчатая механика или автомат с таким же количеством передач.

Шасси – простенькое: стойки МакФерсон спереди и упругая балка сзади. Дорожный просвет составляет весьма приличные 200 мм.

VGV U 75 Plus

U75 Plus появится в продаже одновременно с U70 Pro – в середине июня.

Снаружи более статусный U75 Plus почти неотличим от вышеупомянутого U70 Pro – с ходу можно заметить разве что иной рисунок радиаторной решетки.

В салоне отличий куда больше. Вместо рычага управления трансмиссией установлена вращающаяся шайба, а аппаратные кнопки регулировки климат-контроля заменены сенсорными. Комплектация богаче за счет системы кругового обзора, сабвуфера, видеорегистратора и т.д. Как и в случае с младшим собратом, за доплату предлагается третий ряд сидений.

Есть серьезные отличия и в технике. Так, U75 Plus снабжается куда более серьезным турбомотором 2.0 (199 л.с.). Механики с ним предлагаться не будет – только автомат. Причем уже 8-ступенчатый.

Усовершенствовано и шасси: сзади установлена независимая подвеска. Дорожный просвет при этом сократился с 200 до 190 мм.

Разумеется, все эти изменения повлияли на цену. Она стартует с отметки 2,75 млн рублей.

Узнать о новинках, которые появились в России весной 2024 года, вы можете здесь.