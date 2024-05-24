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Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

Эксперт «За рулем» рассказал, какие новые модели появятся в России этим летом

Российский авторынок практически вернулся к прежним показателям: по итогам 4 месяцев 2024 года было продано почти 468 тысяч новых автомобилей. В 2023 году за тот же период реализовали 247 тысяч машин. Без малого двукратный рост.

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Хорошему спросу способствуют стабилизация цен, ликвидация дефицита, расширение модельного ряда у производителей. Ну и усиление конкуренции, вызванное появлением в России новых брендов. Вскоре их палитра станет шире – на рынок выходит еще две доселе не представленные у нас марки.

Exlantix ES

Коэффициент Сх составляет рекордные для российского рынка 0,205.
Коэффициент Сх составляет рекордные для российского рынка 0,205.

Импозантное четырехдверное купе ES станет первенцем новой марки, которая будет специализироваться исключительно на мощных и дорогих электромобилях.

Проехать 700 км за раз за 700 рублей – это сможет новый Exlantix

Дешевой эта машина не может быть в силу навороченности конструкции: полный привод, пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса, тормозная система с 6-поршневыми суппортами, доводчики дверей, а также 30 электронных водительских ассистентов.

В салоне – панорамная крыша с автоматическим регулированием затемнения, HUD-дисплей, функция массажа на всех сиденьях, аудиосистема с 23 динамиками, полный зимний пакет.

Источником движения служат два электромотора суммарной мощностью 480 л.с. Этого хватает, чтобы разогнаться с места до 100 км/ч за 3,7 с. Тяговый аккумулятор емкостью 82 кВт·ч обеспечивает запас хода 650 км. При использовании фирменной зарядной станции Ultra Charge можно пополнить заряд с 30 до 80% всего за 15 минут.

Haval H5

В отличие от других свежих полноприводников Haval, у Н5 фары прямоугольные, а не круглые.
В отличие от других свежих полноприводников Haval, у Н5 фары прямоугольные, а не круглые.

Первое поколение этой модели в России хорошо известно – по городам и весям до сих пор бегают десятки тысяч рамных внедорожников, в основе которых лежит японский Isuzu Axiom. Новый же Н5 сделан на собственной компонентной базе – на платформе пикапа Great Wall King Kong.

Турбомотор, полный привод, зимний пакет и куча опций — надежный кроссовер от 2,6 млн

Размеры увеличились принципиально: длина кузова достигает 5190 мм. Даже Land Cruiser 300 покомпактней будет! Соответственно, в конструкции используется рама, а полный привод – типа part-time c жестким подключением передней оси. Но если донорская модель снабжается исключительно механической коробкой передач, то для Н5 будет предложен 8-ступенчатый автомат. Бензиновый и дизельный двигатели при одинаковом объеме 2 л развивают одинаковую же мощность в 190 л.с.

Несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений (представляете, насколько вместителен должен быть багажник?). Архитектура интерьера повторяет таковую у пикапа King Kong. Но оснащение особо щедрым не будет – чтобы не конкурировать с родственными внедорожниками марки Tank.

JAC М4

М4 будет не единственным вэном в гамме JAC. В конце года ему может составить компанию более современная модель RF8.
М4 будет не единственным вэном в гамме JAC. В конце года ему может составить компанию более современная модель RF8.

После череды новых моделей пикапов и кроссоверов компания JAC намерена привезти в Россию минивэн М4 – ниша автомобилей такого формата в нашей стране полупустая. По габаритам его можно сравнивать с хорошо известным у нас Hyundai H1. Длина кузова составляет 5200 мм, колесная база – 3080 мм.

Полный привод, АКП, дешевле конкурентов – новая модель в России!

Внушительные размеры позволили добиться завидного простора в салоне: у М4 есть версия не только с тремя, но и с четырьмя рядами сидений. В последнем случае помимо водителя на борту помещается еще 11 пассажиров. Интерьер, правда, по дизайну и отделке достаточно скромный – на роль престижного бизнес-вэна М4 вряд ли сгодится.

Конструкция консервативна: неразрезной задний мост сзади и задний же привод. Под капот устанавливается либо турбодизель 2.0 (в зависимости от рынка развивает 136-150 л.с.), либо бензиновый агрегат аналогичного объема (147-190 л.с.).

GAC GS3

GS3 выглядит бодро, но по характеристикам – довольно заурядный В-кроссовер.
GS3 выглядит бодро, но по характеристикам – довольно заурядный В-кроссовер.

Долгое время находившаяся в состоянии летаргического сна компания GAC постепенно просыпается. За неполный год на российский рынок был выведен полноразмерный кроссовер GS8 и минивэн М8. А грядущим летом почин поддержит компактный (длина кузова 4446 мм) паркетник GS3. Пожалуй, это будет один из самых ярких представителей сегмента – ломано-резкие грани кузова придают экстерьеру индивидуальность и запоминаются.

Новый кроссовер GAC имеет запас хода 750 км и не боится холодов

Салон тоже небанальный. Чего только стоит кристалл, инсталлированный в селектор управления трансмиссией! Несмотря на миниатюрные размеры, второй ряд получился просторным. В отличие от багажника, который к тому же лишен полки или скручивающейся шторки.

Несмотря на принадлежность к клану кроссоверов, это сугубо асфальтовый автомобиль. Полного привода не предлагается, а клиренс составляет совсем уж несерьезные 145 мм. Как и большинство одноклассников, GS3 снабжается турбомотором 1.5, мощность которого составляет вполне приличные для такой кубатуры 177 л.с.

VGV U70 Pro

Стартовая цена 2,1 млн – самая невысокая в сегменте D-кроссоверов. Посмотрим, привлечет ли это покупателей.
Стартовая цена 2,1 млн – самая невысокая в сегменте D-кроссоверов. Посмотрим, привлечет ли это покупателей.

Перед нами – еще один представитель новоявленного в нашей стране бренда. Специализирующая на выпуске легковых автомобилей марка VGV создана в 2019 году. Она является дочерней для концерна Sinotruk – одной из крупнейших машиностроительных компаний Китая. Впрочем, в Россию будут поставляться автомобили, собранные на белорусском заводе «Юнисон».

В России появится еще один бренд автомобилей от Chery

Переднеприводный кроссовер VGV U70 Pro – это 4825 мм длины и, скажем так, не самый ультрамодный дизайн. Зато при столь внушительных размерах на этот автомобиль установлен весьма привлекательный по нынешним временам ценник – 2,1 млн рублей.

U70 Pro снабжается полуторалитровым турбомотором с распределенным впрыском топлива и отдачей 145 л.с., в тандеме с которым работает 6-ступенчатая механика или автомат с таким же количеством передач.

Шасси – простенькое: стойки МакФерсон спереди и упругая балка сзади. Дорожный просвет составляет весьма приличные 200 мм.

VGV U75 Plus

U75 Plus появится в продаже одновременно с U70 Pro – в середине июня.
U75 Plus появится в продаже одновременно с U70 Pro – в середине июня.

Снаружи более статусный U75 Plus почти неотличим от вышеупомянутого U70 Pro – с ходу можно заметить разве что иной рисунок радиаторной решетки.

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

В салоне отличий куда больше. Вместо рычага управления трансмиссией установлена вращающаяся шайба, а аппаратные кнопки регулировки климат-контроля заменены сенсорными. Комплектация богаче за счет системы кругового обзора, сабвуфера, видеорегистратора и т.д. Как и в случае с младшим собратом, за доплату предлагается третий ряд сидений.

Есть серьезные отличия и в технике. Так, U75 Plus снабжается куда более серьезным турбомотором 2.0 (199 л.с.). Механики с ним предлагаться не будет – только автомат. Причем уже 8-ступенчатый.

Усовершенствовано и шасси: сзади установлена независимая подвеска. Дорожный просвет при этом сократился с 200 до 190 мм.

Разумеется, все эти изменения повлияли на цену. Она стартует с отметки 2,75 млн рублей.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:«За рулем», компании-производители
Количество просмотров 7
24.05.2024
Фото:«За рулем», компании-производители
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