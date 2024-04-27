#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaecoo J6
27 апреля
Внешность «нового УАЗа», 330 л.с. и 1,5 млн рублей – эта новинка едет в РФ
Chery показала в Пекине кроссовер iCAR 03 — он...
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
27 апреля
У вас депрессия? В этом состоянии лучше не садиться за руль — специалист объяснил
Врач Фомин объяснил взаимосвязь между...
Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения
27 апреля
Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения
27 апреля 2024 года жезлу для регулирования...

Новый кроссовер GAC имеет запас хода 750 км и не боится холодов

GAC представил глобальный Aion V второго поколения на выставке в Пекине

GAC Aion V второго поколения дебютировал на Пекинском автосалоне 2024 года, и его продажи начнутся в июле 2024 года. Он был разработан как глобальная модель и символизирует стремление бренда расширить свою деятельность за рубежом.

Длина кроссовера составляет 4605 мм, а колесная база — 2775 мм. Он основан на новой электрической цифровой платформе собственной разработки AEP.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В GAC утверждают, что максимально увеличили внутреннее пространство и место сзади на 20% превышает то, которым располагает одноклассник BMW X5.

Частично это было достигнуто за счет использования первого в отрасли глубоко интегрированного электропривода «все в одном» с полностью жидкостным охлаждением, который пом оптимизировать компоновку передней части.

Передние сиденья автомобиля можно сложить одним нажатием кнопки, также внутри находится небольшой холодильник и звуковая система с девятью динамиками. Автомобиль оснащен искусственным интеллектом, использующем модель ADiGO Sense AI, который развивается благодаря взаимодействию с владельцами авто. Он также включает бортовую систему обучения iFlytek. Aion V имеет функцию V2L, что означает, что его можно использовать для питания различных устройств.

Запас хода Aion V - 750 км (CLTC) и он, в отличие от многих других электромобилей, переносит экстремальные температуры. Благодаря улучшениям, запас хода эквивалентный 370 км, можно восстановить с помощью зарядки всего за 15 минут.

Конец эпохи? Европа с грустью наблюдает за автосалоном в Пекине

На GAC Aion V второго поколения установлена интеллектуальная система вождения ADiGO Pilot, использующая лидар, радары с длиной волны 5 мм и 11 камер.

Без необходимости использования высокоточных карт система может оказывать помощь при вождении (NDA) как в городских районах, так и на автомагистралях.

Бренд Aion намерен вести политику агрессивного продвижения на другие рынки: для этого в июне он открывает завод в Таиланде и строит завод в Индонезии.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Сarnewschina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
27.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0