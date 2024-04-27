Новый кроссовер GAC имеет запас хода 750 км и не боится холодов

GAC представил глобальный Aion V второго поколения на выставке в Пекине

GAC Aion V второго поколения дебютировал на Пекинском автосалоне 2024 года, и его продажи начнутся в июле 2024 года. Он был разработан как глобальная модель и символизирует стремление бренда расширить свою деятельность за рубежом.

Длина кроссовера составляет 4605 мм, а колесная база — 2775 мм. Он основан на новой электрической цифровой платформе собственной разработки AEP.

В GAC утверждают, что максимально увеличили внутреннее пространство и место сзади на 20% превышает то, которым располагает одноклассник BMW X5.

Частично это было достигнуто за счет использования первого в отрасли глубоко интегрированного электропривода «все в одном» с полностью жидкостным охлаждением, который пом оптимизировать компоновку передней части.

Передние сиденья автомобиля можно сложить одним нажатием кнопки, также внутри находится небольшой холодильник и звуковая система с девятью динамиками. Автомобиль оснащен искусственным интеллектом, использующем модель ADiGO Sense AI, который развивается благодаря взаимодействию с владельцами авто. Он также включает бортовую систему обучения iFlytek. Aion V имеет функцию V2L, что означает, что его можно использовать для питания различных устройств.

Запас хода Aion V - 750 км (CLTC) и он, в отличие от многих других электромобилей, переносит экстремальные температуры. Благодаря улучшениям, запас хода эквивалентный 370 км, можно восстановить с помощью зарядки всего за 15 минут.

На GAC Aion V второго поколения установлена интеллектуальная система вождения ADiGO Pilot, использующая лидар, радары с длиной волны 5 мм и 11 камер.

Без необходимости использования высокоточных карт система может оказывать помощь при вождении (NDA) как в городских районах, так и на автомагистралях.

Бренд Aion намерен вести политику агрессивного продвижения на другие рынки: для этого в июне он открывает завод в Таиланде и строит завод в Индонезии.

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Источник: Сarnewschina