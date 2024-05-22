Китайский производитель готовит для россиян еще 2 автомобиля под новым брендом

Chery Automobile оформил в РФ патент на два новых бренда Exlantix и Lucano

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Появилась информация о двух новых брендов Exlantix и Lucano, запатентованных компанией Chery Automobile. О первой марке можно найти информацию, а второе название впервые упоминается в связи с китайским автопроизводителем.

Ранее появилась информация, что текущим летом на российском рынке появится электрический седан ES под брендом Exlantix. Автомобиль отличают мощный двигатель и пневмоподвеска.

Что касается Lucano, то в линейке Chery это название не упоминалось никогда ни на одном рынке, продажи автомобилей под этим брендом тоже не анонсировались.

В экспертном сообществе полагают, что речь идет о новой марке для экспорта, под ней будут реализовывать автомобили, известные под другими суббрендами автопроизводителя Chery.

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Источник: transport-news.ru