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Китайский производитель готовит для россиян еще 2 автомобиля под новым брендом

Chery Automobile оформил в РФ патент на два новых бренда Exlantix и Lucano

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Появилась информация о двух новых брендов Exlantix и Lucano, запатентованных компанией Chery Automobile. О первой марке можно найти информацию, а второе название впервые упоминается в связи с китайским автопроизводителем.

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Ранее появилась информация, что текущим летом на российском рынке появится электрический седан ES под брендом Exlantix. Автомобиль отличают мощный двигатель и пневмоподвеска.

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Что касается Lucano, то в линейке Chery это название не упоминалось никогда ни на одном рынке, продажи автомобилей под этим брендом тоже не анонсировались.

В экспертном сообществе полагают, что речь идет о новой марке для экспорта, под ней будут реализовывать автомобили, известные под другими суббрендами автопроизводителя Chery.

Источник: transport-news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
22.05.2024
Фото:Depositphotos
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