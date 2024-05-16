Турбомотор, полный привод, зимний пакет и куча опций — надежный кроссовер от 2,6 млн

Дилеры начали продажи кроссовера Haval H3 с богатым оснащением от 2,6 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи кроссоверов Haval H3, новинка предлагается в трех комплектациях и с двумя типами привода. Стоимость автомобиля с передним приводом стартует от 2,59 млн рублей, полноприводной – 3,09 млн рублей.

Haval H3

Haval H3 построен на платформе L.E.M.O.N., она знакома россиянам по паркетникам Jolion и Dargo. Габариты новинки: 4520х1875х1745 мм, размер колесной базы – 2170 мм. Силовой агрегат представлен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л в двух вариантах форсировки: мощность 143 л. с. в версии с передним приводом и 177 л. с. – в полноприводной. Коробка передач в обеих моделях – семиступенчатый робот.

В салоне на центральной консоли размещены центральный экран и цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. У пассажиров второго ряда достаточно свободного пространства для ног. Панорамная крыша, в списке оснащения шесть подушек безопасности, различные электронные системы в помощь водителю для безопасного вождения.

Интерьер Haval H3

В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, четыре камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения (Smart Dodge), ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон, система помощи при экстренном торможении (AEB), система оповещения о приближении автомобилей во время движения задним ходом (RCTA).

Кроссовер H3 адаптирован к условиям российского климата, есть зимний пакет, включая подогрев руля и всех сидений, лобового стекла, форсунок омывателей и зеркал заднего вида. Объем бачка омывателя увеличен, а кузов обработан усиленной антикоррозийной защитой.

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Источник: Автоновости дня