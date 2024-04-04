На рынок выходит конкурент Exeed — у него полный привод и локализация сборки в РФ

Автоэксперт Ковалев перечислил преимущества и недостатки кроссовера Haval H3

Китайский кроссовер Haval H3 способен конкурировать с моделями Exeed LX в начальных комплектациях, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jaecoo J7, Changan CS55 Plus и Geely Atlas Pro, а также Jetour Dashing, Forthing T5 Evo, BAIC X55. Таким мнением в интервью изданию «Российская газета» поделился руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

Рассуждая о преимуществах новинки, он считает, что кроссовер обязательно будет востребован у российского потребителя.

Haval H3

«Преимуществами Haval H3 станут самобытный ретродизайн, наличие опционального полного привода и локализация сборки в России. О недостатках говорить пока рано», — отметил собеседник издания.

Продажи автомобиля стартуют уже во втором квартал текущего года. У кроссовера под капотом двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 л, привод — передний и полный. Коробка передач, независимо от привода – семиступенчатый робот, передняя подвеска типа МакФерсон, задняя — независимая многорычажная.

Экстерьер автомобиля отличается двухуровневой решеткой радиатора, у него 18-дюймовые диски, большие квадратные зеркала, пластиковые элементы обвеса, декоративная квадратная накладка на пятой двери, полностью светодиодная оптика.

«Ценовой диапазон Haval H3 должен составить 2,7-3,2 млн рублей. Без точной информации о комплектациях сложно однозначно сказать, какая версия кроссовера окажется фаворитом. Но более низкая цена, транспортный налог и расходы на техническое обслуживание говорят в пользу переднеприводной модификации», — подчеркнул эксперт.

По мнению Ковалева, продажи Haval H3 должны составить около 2 тыс. автомобилей в месяц. При таких показателях H3 обеспечит примерно 15% продаж марки и займет пятое место в линейке бренда, уступив Jolion, F7 и F7x, а также M6, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru