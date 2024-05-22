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В России появится еще один бренд автомобилей от Chery

Автоконцерн Chery зарегистрировал в России новый логотип бренда машин Fownix

Представительство автоконцерна Chery зарегистрировало в РФ логотип новой марки автомобилей Fownix.

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Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Fownix является одним из суббрендов Chery, под которым иранская компания Modiran Vehicle Manufacturing по лицензии собирает модели китайского производителя на иранском рынке. С этим шильдиком производят кроссовер Omoda C5 (в Иране – Fownix FX), а также всю линейку кроссоверов Chery: Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9 Pro Max.

Сейчас концерн Chery продает машины на российском рынке под четырьмя марками: Chery, Omoda, Exeed и Jaecoo.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: ФИПС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ФИПС
22.05.2024
Фото:ФИПС
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