В России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором

Дилеры привезли в РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno по цене от 2 млн рублей

Автомобили Suzuki Baleno третьего поколения, которые поставляются в РФ по альтернативным канала, стали сильно доступнее и уже предлагаются за 2 млн рублей.

За эту сумму хэтчбек 2023 г. в. предлагает частник из Самары. Машина в богатой комплектации, в ее оснащение входят система кругового обзора из четырех камер, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и прочее.

Suzuki Baleno

Под капотом надежный бензиновый атмосферник с чугунным блоком цилиндров и цепным ГРМ. Двигатель объемом 1,5 л имеет мощность 105 л.с. и работает в паре с классической АКП японского бренда Aisin, знакомой россиянам по двухпедальным Lada Granta и бюджетным моделям марки Volkswagen.

Suzuki Baleno

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Источник: «Автоновости дня»