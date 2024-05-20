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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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В России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором

Дилеры привезли в РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno по цене от 2 млн рублей

Автомобили Suzuki Baleno третьего поколения, которые поставляются в РФ по альтернативным канала, стали сильно доступнее и уже предлагаются за 2 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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За эту сумму хэтчбек 2023 г. в. предлагает частник из Самары. Машина в богатой комплектации, в ее оснащение входят система кругового обзора из четырех камер, проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, климат- и круиз-контроль и прочее.

Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

Под капотом надежный бензиновый атмосферник с чугунным блоком цилиндров и цепным ГРМ. Двигатель объемом 1,5 л имеет мощность 105 л.с. и работает в паре с классической АКП японского бренда Aisin, знакомой россиянам по двухпедальным Lada Granta и бюджетным моделям марки Volkswagen.

Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 1
20.05.2024
Фото:Suzuki
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