Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

«За рулем» протестировал кроссоверы DFSK ix5 и DFSK ix7 в Салехарде

Названия похожи, машины – разные

В автосалонах марки Dongfeng пополнение – начались продажи кроссоверов DFSK ix5 и DFSK ix7. В аббревиатуре зашифровано два слова: собственно Dongfeng и Sokon (один из суббрендов концерна).

При этом на машинах красуется название… Fengon – это марка Dongfeng для Европы.

Первая партия предлагаемых у нас ix5 и ix7 – калининградской сборки. Однако дальнейшего партнерства не запланировано, и оба кроссовера будут поставлять напрямую из Китая.

DFSK ix7 и DFSK ix5. Цена в России от 2 999 000 ₽

DFSK ix7

Длина / ширина / высота / база 4930 / 1935 / 1765 / 2810 мм

Объем багажника 450–1893 л

Снаряженная масса 2070 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 162 кВт / 220 л. с.; 355 Н·м

Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с

Максимальная скорость н. д.

Топливо / запас топлива АИ‑92...95 / 70 л

Средний расход топлива: 9,2 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А6

DFSK ix5

Длина / ширина / высота / база 4685 / 1865 / 1645 / 2790 мм

Объем багажника 550 л

Снаряженная масса 1570 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 101 кВт / 137 л. с.; 220 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с

Максимальная скорость н. д.

Топливо / запас топлива АИ‑92...95 / 58 л

Средний расход топлива: 7,1 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; CVT

DFSK ix5 и мечта о спорте

Китайские купе-кроссоверы в России уже не в диковинку – среди них Geely Tugella и Haval F7x. Компанию им составит DFSK ix5. У нас это новинка, однако в Китае «пятерка» представлена еще в 2018 году.

Сборка добротная: зазоры не гуляют, окраска ровная. Из пяти вариантов расцветки самый эффектный – красный. Заурядный белый или черный колер делают экстерьер совсем пресным.

В отличие от упомянутых выше соперников есть стеклоочиститель на пятой двери. Хорош и защитный обвес из некрашеного пластика.

Смущает только, что кузов не оцинкован. Как себя он поведет себя после пары-тройки соленых зим, пока не ясно. Что до гарантии, то она среднестатистическая: 3 года или 100 тысяч км.

На купе-кроссовере ожидаешь встретить пламенный мотор, но «сердце» ix5 пылких чувств не вызывает. Скромная турбо-«четверка» 1.5 с цепным приводом ГРМ развивает всего 137 л. с. Для кроссовера длиной 4,7 метра и массой за полторы тонны ее маловато. Дефицита «лошадок» не ощущаешь только когда едешь в полпедали. Захотел резко ускориться? Ничего не выйдет – мотор будет только надсадно выть.

Вальяжности характеру добавляет и вариатор Punch, делающий свою работу плавно и несуетливо.

И о комфорте

Салехард, где мне довелось поездить на DFSK, относится к Крайнему Северу. Тут девять месяцев в году лежит снег, а вечная мерзлота затрудняет строительство дорог. Бетонное основание летом пучится, отчего на поверхности образуются волны. Быстро ехать по такому асфальту небезопасно – можно улететь.

Встроенные в передние двери воздуховоды не дают запотевать стеклам DFSK ix5.

Подвеска ix5 (спереди McPherson, сзади – многорычажка) не очень стойко переносит подобные дороги, норовя замкнуться на буферы сжатия. На ямах и гребенке пассажиров трясет, руль – зудит и вибрирует. Ездового комфорта хочется побольше. Да и акустического – уже с 80 км/ч в салоне приходится повышать голос.

Главным же ограничителем на местных дорогах выступает отсутствие полного привода. С одной ведущей осью языки снежных переметов ix5 преодолевает не очень уверенно.

Камера – только задняя. Качество изображения – не фонтан. Черный глянец бликует и быстро покрывается отпечатками пальцев.

Салон ix5 интересен развернутой в сторону водителя центральной зоной. Отделка неплоха, но оснащение могло бы быть побогаче.

Интерьер консервативен. Нет засилья мониторов, панель приборов – аналоговая. Селектор управления трансмиссией – приятный Г‑образный. И всё бы хорошо, но в узком сиденье было тесновато даже мне с моим худощавым телосложением. А коллеги размером XL ощущали дискомфорт.

Кое-кто даже предпочел путешествовать на втором ряду – благо там очень просторно. Не смущало отсутствие обогрева сидений – лишь бы не возвращаться в прокрустово ложе. К слову, в отличие от более современных одноклассников, обогрева ветрового стекла и руля в машине нет. Последний обещают добавить летом. Это, конечно, замечательно. Но дополнительные 15–20 «лошадок» для ix5 будут нужнее.

Сзади в ix5 просторно, однако сиденья не регулируются. Зато спинки складываются в ровный пол. Багажник ix5 емкостью 450 литров снабжен электроприводом двери (ну очень неспешным) и розеткой на 12 В.

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При нынешнем раскладе я предпочту Haval F7x – он мощнее, богаче оснащен, а денег за него нужно отдать меньше. Если за «пятерку» просят три миллиона, то F7x можно взять на 500 тысяч дешевле. Убойный аргумент.

DFSK ix7 – большой брат

Полноприводный кроссовер ix7 построен на общей с ix5 платформе, но его колесная база растянута на 20 мм, а длина кузова превышает 4,9 м. Он соперничает с такими автомобилями, как GAC GS8 и Jetour X90 Plus.

Круговой обзор для большой машины – насущная необходимость. Изящное решение DFSK ix7: вынесенный на туннель барабанчик управления громкостью аудиосистемы.

Внушительные габариты позволили разместить три ряда сидений, и места на «камчатке» отнюдь не номинальные – человек среднего роста помещается без проблем. Особенно если чуть отодвинуть сиденья второго ряда (в отличие от ix5, они стоят на салазках).

Интерьер DFSK ix7 солиден и богато оснащен. В мелочах он удобнее, чем салон ix5. Но телефон положить некуда.

К услугам задних пассажиров – подстаканники и потолочные дефлекторы. Только вот из левого всю дорогу дул холодный воздух, какую бы температуру на климат-контроле ни выставляли. Похоже на косяк конкретной машины – в других «семерках» подобных проблем не было.

Водительское место с виду такое же, что и в ix5, однако оно удобнее. Во‑первых, кресло не такое узкое. Во‑вторых, информационно-развлекательной системой можно управлять не только через экран, но и с помощью шайбы наподобие iDrive – это меньше отвлекает от дороги. Наконец, сам экран более крупный (12 дюймов, а не 10) и четче откликается на прикосновения.

Второй ряд ix7 – почти королевский. Разделенные в соотношении 60/40 сиденья имеют продольную регулировку. Также можно менять угол наклона спинок. Проход на галерку ix7 узенький, однако расположиться там можно сносно.

Многофункционал

Если бы я не знал, что у ix7 и ix5 общая платформа, то никогда бы не догадался, настолько разное у них поведение. Большой кроссовер снабжен муфтой BorgWarner в приводе задних колес. Поэтому переметенные дорожки его не останавливали – ехал как ни в чем не бывало. Перед серьезными участками принудительно я блокировал муфту – и старался не превышать скорость 40 км/ч, выше которой муфта разблокируется.

Там, где «пятерка» колыхалась и тряслась, «семерка» плывет с плавностью саней – при том, что у нее 20‑дюймовые колеса вместо 18‑дюймовых! Даже управляемость интереснее: руль точнее, раскачки меньше. Почему? Заглядываю под днище – форма рычагов разная. Так что эта итерация шасси оказалась более удачной для наших дорог.

Пластиковый фартук входит в стандартное оснащение ix7. Под ним – 200 мм просвета. В базе у DFSK ix5 нет даже фетрового пыльника.

Другая хорошая новость мерно порыкивает под капотом. На ix7 стоит двухлитровый турбомотор отдачей 220 сил (тоже цепной). Темперамент его куда веселее. Машина бойко ускоряется как с места, так и с хода. Вот какой мотор нужен ix5, чтобы его форма отвечала содержанию!

Расход топлива, правда, отрезвляющий. Я вроде особо и не лихачил, однако трипкомпьютер в конце дня показал неутешительные 15 л/100 км. Эй, ребята, вы же не V6 3.0 сюда поставили!

Пятая дверь DFSK ix7 поднимается низко, можно ­приложиться головой.

Шестиступенчатый автомат покупают у Hyundai. Он не слишком скорострелен, зато пробуксовки и езда под нагрузкой ему нипочем.

Неплохо проявил себя входящий в штатное оснащение адаптивный круиз-контроль. Вообще, по части оснащения ix7 на голову выше младшего братца. Помимо прочего, он укомплектован системой кругового обзора, проекцией на ветровое стекло, адаптивными фарами, а также занавесками безопасности – в придачу к четырем подушкам.

DFSK ix7 Просторные салон и багажник, возможность заблокировать муфту Прожорливый мотор, малая высота подъема пятой двери DFSK ix5 Привлекательный дизайн, топливная экономичность Чахлый мотор, настройки подвески, только передний привод

Со всех сторон «семерка» понравилась больше. Она просторнее, динамичнее, лучше управляется. Цену в 4 млн рублей, на миллион больше «пятерки», ix7 на самом деле отрабатывает. По крайней мере, понимаешь, за что платишь.