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Полный привод, АКП, дешевле конкурентов – новая модель в России!

Российские дилеры JAC начали продажи флагманского пикапа T9 за 3.4 млн рублей

Китайские пикапы в России набирают популярность: вошедший в Топ-5 бестселлеров Sollers ST6 – это не что иное, как JAC T6, в самой линейке китайского бренда уже присутствует его «старший брат» T8 Pro, а теперь появится и флагманский T9.

JAC T9
JAC T9
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Вот несколько важных цифр по JAC T9:

  • габариты — 5330/1965/1880 см
  • размер грузового отсека (есть защитное покрытие) – 1520/1590/470 см
  • грузоподъемность – 1055 кг
  • число мест – 5
  • двигатель – бензин, турбо 2.0, 224 л.с., 390 Нм
  • трансмиссия – 8АКП, полный привод
«JAC T9 имеет все шансы стать одним из фаворитов в сегменте пикапов, интерес к которому показывает рекордный рост. Новая модель олицетворяет третье поколение пикапов бренда: демонстрирует статус технологического лидера и оснащается современными технологиями, в числе которых центральный сенсорный экран с диагональю 10,4’, новейшая система шумоизоляции и целый ряд систем для комфорта и безопасности водителя и пассажиров», – сообщает официальный пресс-релиз.
JAC T9
JAC T9

Комплектация пока единственная – Luxury 2.0Т, за которую просят 3,4 рублей без учета специальных программ. Таким образом, JAC T9 оказался дешевле конкурентов по сегменту – Changan Hunter Plus, Foton Tunland G7 и Dongfeng DF6. По некоторым данным, до конца года у Джака появится дизельная версия, а в следующем году – вариант с МКП.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: JAC, Китайские автомобили

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
20.05.2024
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